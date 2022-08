Schlagzeug-Legende Pete York feiert 80. Geburtstag mit vielen Promis in Bad Tölz

Jubilar Pete York in seinem Wohnzimmer: Legte eine Jazz-Einlage nach der anderen an seiner Feier hin.

Geburtstagsparty

Von Felicitas Bogner schließen

Pete York ist der Schlagzeuger schlecht hin. Seit über 60 Jahren kann kaum einer ihm das Wasser reichen. Am 15. August feierte er seinen 80. Geburtstag in seinem Haus in Bad Tölz. Dazu kamen einige Promis.

Bad Tölz – Er gehört zu den Gründervätern der Beatmusik . Vor knapp 60 Jahren begann die Karriere des Ausnahmekünstlers Pete „the Beat“ York. Auch wenn er krankheitsbedingt die große Bühne verlassen musste, ist er hinter den Trommeln immer noch nicht wegzudenken. Am Montag wurde Pete York 80 Jahre alt, und das zelebrierte er mit jeder Menge Stars in seinem Haus in Tölz.

Seine Leidenschaft zu Rhythmen hat York als Kind entdeckt. „Ich war acht Jahre alt, als ich mir aus Keksdosen und Töpfen eine Art Schlagzeug gebaut habe“, erzählt er mit seinem charmanten britischen Akzent. „Ich hatte das Glück, dass mein Cousin Schlagzeugbesen geschenkt bekommen hat, die er nicht gebrauchen konnte, weil er Klarinette spielte. Und meine Eltern hatten noch größeres Glück, weil das Besen und keine Stöcke waren“, sagt der 80-Jährige und lächelt verschmitzt. Nach und nach habe er sich weitere Teile von seinem Taschengeld gekauft. „Mit 17 hatte ich endlich mein erstes eigenes Schlagzeug zusammen.“

Große Party in Bad Tölz zu Pete Yorks 80. Geburtstag

Er begann eine Ausbildung in einem Stahlunternehmen, doch abends ging er seiner wahren Berufung nach. Er trat mit unterschiedlichen Gruppen in Pubs in Birmingham auf. „Ich habe immer versucht, viele Musiker kennzulernen.“ Und genau das war die Initialzündung zu seiner beispiellosen Karriere. Denn einer dieser Musiker, war Spencer Davis. York schloss sich der „Spencer Davis Group“ an und wurde so auf der ganzen Welt bekannt.

+ Ein Ratsch unter Freundinnen: Cornelia Cobra mit Bibi Johns und Mecky York. © arp

Es folgten aufregende Jahre. Er gründete Bands – unter anderem „Hardin & York“, löste Formationen wieder auf, trat anderen bei, war Mitglied von Vorgruppen und tourte nicht zuletzt mit den Rolling Stones. Dabei ließ sich York nie in eine Musikrichtung pressen. Er spielte alles – von Rock zu Blues über Jazz zu Swing, trat mit Konstantin Wecker, Helge Schneider und Jon Lord auf. „Ich bin Musiker. Ich liebe jede Musik – solange sie gut ist.“ York zuckt mit den Schultern und schaut liebevoll zu seiner Frau Mecky.

Pete Yorks 80. Geburtstag: Frau Mecky York organisierte Party mit vielen Promis

Sie war es auch, die ihm das für ihn größte Geschenk machte: Eine Jubiläumsparty im neuen Haus in Bad Tölz. Unter den Gästen waren unter anderem Sängerin Bibi Johns, Schauspielerin Cornelia Cobra, Fußball-Legende Paul Breitner, Musiker Klaus Doldinger und Produzent Holm Dressler. Immerhin feierte das Ehepaar nicht nur Yorks 80. „Heuer hatten wir unseren 45. Hochzeitstag“, betonte er in einer Ansprache. Und wer könnte eine Feier besser organisieren als seine Mecky? Als Bar-Chefin des legendären Restaurants „La Cave“ in der Münchner Maximilianstraße drehten sich viele ihrer Berufsjahre um die gleichen Fragen: Wer ist drin? Wer ist in? „Über eine kleine Treppe neben dem Hotel ist man ins La Cave gekommen“, erinnert sich Breitner. „Sowas wie das La Cave gibt es heute nicht mehr. Alles was hinter dieser Tür passiert ist, ist dort geblieben“, schwärmt er von wilden Jahren zwischen 1972 und 1983. Besonders aufregend war es für ihn, als er Pete York kennenlernte. „Ich war ein großer Fan der Spencer Davis Group. Alles was der US-Radiosender Radio Free Europe zwei Stunden täglich an britischer und amerikanischer Musik abspielte, nahm ich mit meinem Kofferradio auf. Und das war viel Spencer Davis, Beatles und Stones“, sagt Breitner. „Die Kassetten habe ich noch.“

+ Seit zirka 50 Jahren mit Pete und Mecky York befreundet sind Paul und Hildegard Breitner. © arp

Ebenso begeistert über die Freundschaft mit dem Weltstar ist der in Tölz wohl bekannteste Drummer, Florian Rein. Ob sich die zwei Musiker auch mal zusammenschließen? „Möglicherweise ist da etwas in Planung“, sagt Rein schmunzelnd. Genaueres sei noch nicht spruchreif.

TV-Produzent Holm Dressler erinnert sich an gemeinsame Projekte mit Pete York

Holm Dressler, der die größten deutschen Shows wie „Wetten, dass“ produzierte, erinnert sich an viele Begegnungen mit Pete und Mecky York. „Er war immer mein Rock-Hero“, betont der Produzent und Regisseur. „Und so kam es neben einigen kleineren Auftritten in Shows auch dazu, dass wir die Sendung ,Scopitine‘ produziert haben“, erinnert sich Holm, als es plötzlich auf der Feier laut wird: Pete „the Beat“ setzt sich hinter sein Schlagzeug. Mit einer zusammengewürfelten Gruppe aus befreundeten Musikern legt er mit einer schwungvollen Jazz-Nummer los.

Pete York: „Ich liebe jede Musik - solange sie gut ist“

„Sobald mein Vater am Schlagzeug sitzt, blüht er auf, und alle Beschwerden sind vergessen“, sagt seine Tochter Stefanie. Denn der Grund für den Umzug von Rottach-Egern nach Bad Tölz ist eine Nierenerkrankung von Pete York. „Wir sind 2021 hierher gezogen, weil Pete dialysepflichtig ist“, erklärt seine Frau. Da die Klinik, die er jeden zweiten Tag aufsuchen muss, in Tölz ist, sei es eine große Erleichterung, in derNähe zu wohnen. „Aber die Erkrankung nimmt uns trotz gewisser Einschränkungen nicht die Lebenslust“, so Mecky. Wir fühlen uns hier sehr wohl, gehen oft zum Mittagessen, genießen unser schönes Haus mit Garten, und Pete spielt jeden Tag zwei Stunden Schlagzeug.“ Einen Wunsch, hat er trotz aller Zufriedenheit aber noch offen: „Ich würde mich freuen, Musiker hier kennenzulernen, mit denen ich zusammen spielen kann“, sagt der Jubilar und gibt den Rhythmus für die nächste Einlage vor.

