Schlauchboot kentert auf der Isar in Bad Tölz: Gaißacher rettet Mutter und Kind

Retter in der Not: Der Gaißacher Konrad Bauer griff beherzt ein, als auf der Isar ein Schlauchboot kenterte.

Mitten in der Stadt

Von Andreas Steppan schließen

Bei einem Ausflug auf der Isar in Bad Tölz gerieten eine Mutter und ihr Sohn (6) in Not. Ihre Rettung war das beherzte Eingreifen eines Gaißachers.

Bad Tölz - Irgendwie hat es wohl so sein sollen, dass Konrad Bauer am Montag zur rechten Zeit am rechten Ort war. „Ich hatte an dem Tag Rehasport in Bad Tölz“, sagt der 62-jährige Gaißacher. „Eigentlich wollte ich nicht hingehen, aber dann habe ich mich doch entschlossen.“ Die nächste Entscheidung, die von Bedeutung sein sollte: Anders als geplant parkte Bauer nicht am Kolbergarten, sondern im Parkhaus.

Familie kentert in Bad Tölz mit dem Schlauchboot

So war er just in dem Moment am Isarufer unterwegs, als eine dreiköpfige, in Bad Tölz wohnhafte Familie mit dem Schlauchboot in Schwierigkeiten geriet. Laut Polizei blieb das Boot gegen 18 Uhr an einem Gebüsch hängen und kenterte. Die Mutter (45), der Sohn (6) sowie sämtliche mitgeführten Sachen fielen ins Wasser, während der Vater (55) mit dem Boot weiter flussabwärts trieb. Passanten hörten die Hilfeschreie der Frau und des Buben und setzten sofort einen Notruf ab.

Konrad Bauer lief ins Wasser zu den Gekenterten. An der Stelle hat die Isar ihm zufolge „eine ziemliche Strömung“ und der Boden ist glitschig, sodass die Lage für Mutter und Kind gefährlich war. Bauer bekam die Frau und den Buben mit den Armen zu fassen. Zu dritt trieben sie ein Stück den Fluss hinunter, bis er sie auf eine Kiesbank ziehen konnte.

Helfen ist für Konrad Bauer eine Selbstverständlichkeit

Laut Polizei waren mittlerweile Rettungskräfte der Tölzer Feuerwehr, der Wasserwacht Bad Tölz, der DLRG Geretsried und der Polizei sowie ein Rettungswagen mit Notarzt eingetroffen. Die Retter brachten die Familie wohlbehalten ans Ufer.

Dass er sich selbst in Gefahr begab, „daran denkt man in dem Moment nicht“, sagt Konrad Bauer. Zu helfen sei für ihn eine Selbstverständlichkeit. „Ich bin das von der Feuerwehr her gewohnt“, so der Betriebshof-Mitarbeiter, der sich bei den Wehren in Bad Tölz und in Gaißach engagiert. „Wenn man jemandem helfen kann, dann ist das ein gutes Gefühl.“

