„Schlemmer Atlas“ ehrt Tölzer Gourmetkoch

Von: Felicitas Bogner

In Donaueschingen bekam Erich Schwingshackl seine Auszeichnung überreicht. © Privat

Erich Schwingshackl, der in Bad Tölz ein Restaurant betreibt, zählt für den Restaurantführer „Schlemmer Atalas“ zu den besten 50 Köchen Deutschlands im Jahr 2022.

Bad Tölz – Eine besondere Ehre wurde kürzlich dem Tölzer Restaurantinhaber und Koch Erich Schwingshackl zuteil. Er zählt laut dem Restaurantführer „Schlemmer Atlas“ nämlich zu den 50 besten Köchen des laufenden Jahres.

Anonyme Tester bewerteten „Schwingshackl Esskultur“ in Bad Tölz

Dafür wurde der Spitzenkoch mit seinem Restaurant an der Tölzer Isarlust „Schwingshackl Esskultur“ nun mit einer Urkunde ausgezeichnet. Dieser Tage hat Schwingshackl die begehrte Auszeichnung bei einer Gala in Donaueschingen in Empfang genommen. „Es wurden Gastronomen aus Deutschland, Österreich und Südtirol geehrt“, berichtet der 52-Jährige. Er selbst freue sich sehr, zu den 50 besten Köche der Bundesrepublik zu zählen.

Versteckt seien Juroren zum Essen in sein Lokal gekommen. „Das läuft ganz anonym, ich weiß bis heute nicht, wer die Testgäste waren“, sagt er. Unter den Gesichtspunkten Küche, Teamgeist und Innovationsfähigkeit wurde Schwingshackls Betrieb genauer unter die Lupe genommen und offensichtlich für sehr gut befunden. „Das ist eine der höchsten Anerkennungen“, sagt er.

Schwingshackl zählt für „Schlemmer Atlas“ zu 50 besten Köchen ganz Deutschlands

Während seine Frau Katharina Schwingshackl – wie bereits berichtet – ebenfalls in diesem Jahr vom „Schlemmer Atlas“ als eine der besten 50 Sommelières Deutschlands ausgezeichnet wurde, freut sich nun auch Erich Schwingshackl über die Würdigung.

„Es ist eine Ehre, aber auch eine große Motivation für uns, noch besser zu werden“, sagt er. „Diese schöne Bestätigung gilt für das gesamte Team.“

