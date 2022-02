Schluss mit Schankschluss im Tölzer Land

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Alexandra Sprenger ist erleichtert, dass im „Brennada Huat“ die Gäste wieder länger als nur bis 22 Uhr bleiben dürfen. Einbußen an den Wochenenden und bei Feiern © Arndt Pröhl

Schankschluss ab 22 Uhr zur Eindämmung der Pandemie? Einige Wirte hatten für diese Coronamaßnahme wenig Verständnis. Dass die Sperrstunde jetzt weggefallen ist, freut daher die meisten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Auch wenn es für manche Gastronomen im Landkreis nur ein kleines Aufatmen ist – die Erleichterung ist da. Seit Mittwoch gilt für Restaurants, Bars und Wirtshäuser die Sperrstunde ab 22 Uhr nicht mehr. „Jede Erleichterung ist jetzt wichtig“, sagt die Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands, Monika Poschenrieder, zu den jüngsten Corona-Beschlüssen. Dennoch weiß sie auch: „Es ist für die Gastronomie hier nicht das Entscheidendste.“ Vielmehr wäre ihrer Meinung nach die Abschaffung der 2G-Regel in Verbindung mit den zeitintensiven Kontrollen wichtig. „Das drückt das Geschäft enorm.“

Mache Gastronomiebetriebe profitieren von der Lockerung mehr

Dennoch würden einige von der Lockerung profitieren. „Es kommt auf die Kategorie von Gastronomie an, aber für Restaurants und Bars, die auch zu späterer Stunde normalerweise gut besucht sind, war die Sperrstunde natürlich ein Umsatzverminderer“, sagt Poschenrieder. „Man darf nicht vergessen, dass diese Betriebe, bisher am meisten gelitten haben.“ Für viele andere Wirtshäuser auf dem Land sei die frühe Sperrstunde dagegen keine „dramatische Einschränkung“ gewesen, sagt Poschenrieder.

Das bestätigt Barbara Hipp, die „Schweizer Wirtin“ aus Schlegldorf: „Wir haben durch die Sperrstunde im Durchschnitt nur eine Stunde verloren. Auch vor Corona haben wir selten nach 23 Uhr zugesperrt“, erklärt sie. Dennoch sei sie nun froh. „Es ist entspannter, wenn der Zeitdruck weg ist“, so Hipp. Wirklich erleichtert wäre Hipp, wenn die Kontrollen der Impf- und Genesenenzertifikat einfacher durchzuführen wären. „Die App ist unübersichtlich und man muss meist am Bildschirm nach unten scrollen, um das Datum der Impfung zu sehen“, schildert sie. „Aber man gewöhnt sich ja an alles.“

Einbußen an den Wochenenden und bei Feiern

Ein ähnliches Bild zeichnete sich im Tölzer Grillrestaurant „Brennada Huat“ ab. Das Restaurant gehört zum Familienunternehmen von Alexandra Sprenger. „Wir sind ein klassisches Speiserestaurant. Bei uns gehen üblicherweise die Gäste nicht später als 23 Uhr nach Hause“, sagt sie. An den Wochenenden sei es allerdings ins Gewicht gefallen, dass die Besucher nach dem Essen nicht mehr länger für ein paar Getränke sitzen bleiben konnten. Dazu habe die Familie durch die Sperrstunde bei privaten Feiern Einbußen verzeichnen müssen. „Ich habe den Sinn dahinter nie verstanden, es ging ja um die gleichen Gäste, die bis 22 Uhr bereits zusammen an einem Tisch waren“, sagt sie.

„Wir sind ja keine Gastverweigerer“

Das gleiche Argument führt auch Iraklis Sakellariou an. Er ist der Inhaber des Restaurants „Der Grieche“ in Wolfratshausen. Dort macht sich allerdings durchaus große Erleichterung breit. Sakellariou berichtet von hohen finanziellen Einbußen aufgrund der Sperrstunde. „Wir haben selten vor 1 Uhr morgens zu gemacht“, berichtet er. „Unsere Gäste sitzen gerne noch länger nach dem Essen da. Das ist jetzt alles weggefallen, dazu sind auch die Feiern kleiner ausgefallen“, sagt Sakellariou. Neben dem geringeren Getränkeumsatz sei es für ihn dazu „extrem unangenehm“ gewesen, die Gäste vor 22 Uhr zu bitten, bald zu zahlen und dann zu gehen. „Das ist für mich als Gastgeber hart. Oft musste ich das machen, als mein Restaurant noch fast voll war“, so der Wirt. Das bestätigt Poschenrieder: „Die Leute auffordern zu müssen, vor 22 Uhr zu zahlen, war für viele sehr schlimm. Wir sind ja schließlich keine Gastverweigerer, sondern Gastgeber.“

Giuseppe Lo Giudice, Mitarbeiter des Lokals „Il Soprano“ in Geretsried meint, man müsse nun abwarten, ob sich die Gäste wieder umstellen. „Seit der Sperrstunde sind die meisten früher zum Abendessen gekommen.“ Das habe sich nach einigen Wochen so eingependelt. „Wahrscheinlich wird es auch etwas dauern, bis es für alle wieder normal ist, länger im Restaurant zu bleiben.“ Dass dies jetzt wieder möglich ist, freue ihn sehr – vor allem mit Blick auf die Wochenenden. „Da hatten wir vor der Sperrstunde schon immer wesentlich länger geöffnet“, sagt Lo Giudice.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.