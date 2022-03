Schlussakkord für den Bergbahn-Winter: Betreiber ziehen Bilanz und bereiten sich aufs Frühjahr vor

Von: Felicitas Bogner

Für die letzten Pistenabfahrten fahren noch einige Skifahrer mit der Gondel auf das Brauneck. © arp

An diesem Wochenende transportiert die Brauneck-Bergbahn die letzten Wintersportler der Saison auf die Pisten. Ab Montag laufen dann die Vorbereitungen für die Frühlingssaison. Die Bergbahnen führen ihre Revision durch.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Bei frühlingshaften Temperaturen geht am Brauneck die Skisaison zu Ende: Wintersportfreunde haben an diesem Wochenende noch einmal die Chance, auf dem letzten Schneestreifen ihre Schwünge zu machen. Auch die Herzogstandbahn schließt am Sonntag die Wintersaison ab. Die Betreiber blicken auf Höhen und Tiefen zurück. Peter Lorenz, Geschäftsführer der Brauneck-Bergbahn, blickt zufrieden auf den Winter zurück. „Über die Besucherzahlen und das Wetter können wir uns wirklich nicht beklagen“, sagt er zum Abschluss der Skisaison am Brauneck. „Außer der kurzen Phase Tauwetter um Weihnachten herum hatten wir diesmal schon Glück.“

Peter Lorenz zieht zufriedene Winterbilanz für Brauneck

Auch wenn Lorenz immens erleichtert war, dass coronabedingt überhaupt der Skibetrieb wieder aufgenommen wurde, betont er auch: „Durch die Kontrollen ist alles sehr aufwendig gewesen.“ Daher stellte er an Wochenenden und in den Ferien einen Sicherheitsdienst ein, der dafür zuständig war, dass alles coronakonform über die Bühne geht. „Dennoch hat das den Ablauf verzögert, und wir mussten vor allem anfangs mit recht langen Schlangen kämpfen.“ Sofort zu Saisonstart habe man gemerkt: „Die Leute wollten raus und endlich wieder Ski fahren“, betont Lorenz, der auch stellvertretender Vorsitzender beim Verband deutscher Seilbahnen ist.

Der Frühling kehrt im Isarwinkel ein. Der Schnee ist im Talbereich vom Brauneck bald dahingeschmolzen. © Karl Bock

Ebenfalls zu kämpfen hatten er und sein Team mit Omikron: „Zuletzt hatten wir schon immer wieder einige Ausfälle beim Personal. Ich bin heilfroh, dass wir nun bis zum Schluss jeden Tag aufsperren konnten.“ Durchatmen ist bei den Bergbahnen zu Saisonende aber nicht angesagt. Denn jetzt steht die Revision vor der Tür. Das heißt: Die gesamte Anlage der Bergbahn wird einmal auf Herz und Nieren geprüft. „Es steht der TÜV an und sonst die üblichen Revisionsarbeiten – besonderen Punkte haben wir heuer nicht auf dem Programm.“ Es handle sich vorwiegend um Kontrollchecks und den Tausch der von Verschleiß betroffenen Teile.

Revisionen beginnen: TÜV und Standardkontrollen

Auch die Herzogstandbahn wird nach diesem Wochenende still stehen. Die Standardarbeiten der Frühjahrsrevision sind von Montag, 28. März, bis einschließlich Freitag, 8. April, anberaumt. Dabei seien auch die Seilkontrollen wieder Teil der anstehenden Prüfungen, berichtet Geschäftsführer Jörg Findeisen. Eine große Erleichterung gab es für die Bergbahnen kurz vor Schluss der Wintersaison: Am 19. März fiel die zuvor geltende 2G-Regel weg. Die Gäste müssen nun weder Geimpft- noch Genesenen-Nachweise vorlegen. Auf die Frage, wie groß die Freude darüber sei, gibt sich Findeisen jedoch zurückhaltend. Das Infektionsgeschehen sei zu ungewiss. „Wir werden sehen, was ab 9. April tatsächlich gilt“, meint er. Lorenz hingegen äußert sich erfreut. „Alleine schon im Ablauf bringt das eine Erleichterung, der Kontrollaufwand wird geringer.“ Die Kabinen dürfen nach den aktuell geltenden Regeln allerdings weiterhin nur zu 75 Prozent besetzt werden.

Corona-Lockerungen erleichtern Betrieb am Brauneck

Auch am Blomberg läuft aktuell die Revision der Bergbahn. Doch hier herrscht lediglich unter der Woche Stillstand. Samstags und sonntags steht die Blombergbahn wie gehabt den Gästen zur Verfügung. „Wir handhaben das seit einigen Jahren so, und das System hat sich bewährt“, erklärt der Blombergbahn-Chef Hannes Zintel. „Wir sind also bis auf Ferien und Wochenenden die gesamte Wintersaison quasi in Revision.“

Auch bei ihm stünden die turnusgemäßen TÜV-Termine an. Überdies werden laut Zintel gerade neue Rollenbatterien an den Stützen der Seilbahn angebracht und die Pistenraupen eingewintert. Ab Samstag, 9. April, aber ist die „fließende Revision“ vorbei, und Zintel startet rechtzeitig zu Beginn der Osterferien mit seinem Team in die Frühjahrs- und Sommersaison. „Ab da haben wir dann auch wieder täglich offen“, sagt er. Am gleichen Tag nimmt auch die Herzogstandbahn wieder den Betrieb auf. Die Brauneckbahn fährt ab Karfreitag, 15. April, in den Sommer.

