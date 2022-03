Asklepios-Klinik Bad Tölz verklagt - Motorradfahrer will 85 0000 Euro Schmerzensgeld

Von: Stefanie Wegele

Die Kammer wies die Klage des Münchners ab, da keine „schadensursächlichen Behandlungsfehler“ feststünden. © DPA

Ein Mann stürzt mit Motorrad und wird in Tölz operiert. Dieser Fall wurde nun von dem Landgericht München II behandelt, denn der Motorradfahrer wirft den Ärzten Behandlungsfehler vor.

Bad Tölz – Ein Unfall im August 2018 kurz vor Bad Tölz hat jetzt ein Nachspiel vor Gericht gehabt. Ein heute 53-Jähriger war mit seinem Motorrad verunglückt und musste in der Asklepios-Stadtklinik in Bad Tölz operiert werden. Der Münchner wirft den Ärzten verschiedene Behandlungsfehler vor. Der Mann, der zum Zeitpunkt des Unfalls als Busfahrer gearbeitet hatte, verklagte deshalb die Asklepios-Stadtklinik in einem Zivilverfahren vor dem Landgericht München II auf Schadensersatz und Schmerzensgeld in Höhe von „mindestens 85 000 Euro“. Die Kammer hat nach Auskunft einer Pressesprecherin am Landgericht München II mit Urteil noch vom gleichen Tag die Klage des 53-Jährigen abgewiesen.

Das Unglück ereignete sich am 22. August 2018 bei einem Ausflug des Münchners ins Oberland. Das Wetter war schön. Kurz vor Bad Tölz geriet das Motorrad des Mannes plötzlich ins Rutschen, er stürzte und zog sich einen offenen Bruch des rechten Unterschenkels zu. Noch am selben Tag wurde der Verunglückte in der Stadtklinik operiert. Nach der Operation erlitt der Mann jedoch im rechten Unterschenkel ein sogenanntes Kompartmentsyndrom. Dieses kann – vereinfacht gesagt – zum Beispiel entstehen, wenn Gewebe nach einer Verletzung anschwillt, sich aber nicht ausdehnen kann und die Durchblutung beeinträchtigt wird. Das kann dauerhafte Folgen für die betroffenen Körperteile haben. Im Anschluss folgten bei dem heute 53-Jährigen drei weitere Operationen (am 23., 27. und 29. August 2018) an der Asklepios-Stadtklinik sowie weitere Behandlungen unter anderem an der Unfallklinik in Murnau.

Kläger leidet bis heute an Funktionsbeeinträchtigungen des rechten Beins

Etwa eineinhalb Jahre später wurde laut der Sprecherin des Landgerichts bei dem Kläger auch noch ein zehn Zentimeter großes Aneurysma – eine krankhafte Gefäßerweiterung – festgestellt und operativ versorgt. Der Münchner leidet bis heute an Funktionsbeeinträchtigungen des rechten Beins, er kann seit der Operation nicht mehr richtig laufen. Seinen Beruf als Busfahrer konnte er nicht mehr ausüben, zwischenzeitlich hat er eine Umschulung zum Trambahnfahrer gemacht. Das Gericht hatte zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung ein schriftliches Sachverständigengutachten eingeholt. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie ging der Frage nach, ob die Ärzte der Asklepios-Stadtklinik Fehler bei der Behandlung des Münchners gemacht hatten. Der Sachverständige kam in seinem Gutachten zu dem Ergebnis, dass kein Behandlungsfehler vorliegt.

In dem Zivilverfahren erkundigte sich der Kläger laut Sprecherin des Landgerichts nun bei dem Sachverständigen vor allem nach der Ursache des Aneurysma, das im Januar 2020 festgestellt worden war. Der Sachverständige gab als mögliche Ursache an, es könnte auf ein stumpfes Trauma vom Unfall zurückzuführen sein. Denkbar, aber eher unwahrscheinlich, sei auch eine Verletzung durch das spitze Fragment des Wadenbeins (Fibula). Unwahrscheinlich deshalb, weil die Fibulaspitze nicht in der Nähe der Kniekehle war, wo das Aneurysma aufgetreten ist. Am ehestens sei eine Verletzung durch die Osteosynthese denkbar, nämlich durch die Schrauben oder durch das Bohren vor dem Einsetzen der Schrauben. Dabei handele es sich um ein Risiko, das jeder Osteosynthese anhafte.

Kammer weißt Klage zurück

Schließlich wies die Kammer die Klage des Münchners ab, da „schadensursächliche Behandlungsfehler nicht feststünden“. Die Operationen seien angebracht gewesen. Dem Kläger sei der Nachweis nicht gelungen, dass die Ärzte das Kompartmentsyndrom hätten früher erkennen und behandeln können. Darüber hinaus habe der 53-Jährige auch nicht nachweisen können, dass die Ursache des Aneurysma eine Punktion während der OP war. Zudem ließen auch durch einen Arzt herbeigeführte Ursachen nicht zwingend auf Behandlungsfehler schließen.

