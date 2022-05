Schmierereien im Tölzer Stadtgebiet: 15.000 Euro Schaden

Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden im fünfstelligen Bereich hat ein Unbekannter in Bad Tölz angerichtet. Er beschmierte Fassaden und zwei Autos.

Bad Tölz - Hohen Sachschaden hat ein Unbekannter durch Schmierereien mit schwarzem Sprühlack im Stadtgebiet von Bad Tölz angerichtet. Ereignet hat sich das Ganze im Zeitraum von Montag gegen 17 Uhr und Dienstag gegen 12 Uhr.

Verunstaltet wurden mehrere Fassaden und zwei geparkte Fahrzeuge. Die Graffitis, die als Unterstützung für den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine gewertet werden könnten, tauchten im Bereich der Albert-Schäffenacker-Straße, am Prof.-Max-Lange-Platz sowie in der Unterführung am Tölzer Bahnhof auf.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Beamten auf zirka 15 000 Euro. Schaden in Höhe von 10 000 Euro entstand allein im Treppenhaus eines Bürogebäudes.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Telefonnummer 0 80 41/76 10 60 in Verbindung zu setzen. (va)

