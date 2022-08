Schmutzige Geschäfte mit der Wohnungsnot in Bad Tölz

Von: Andreas Steppan

Der Traum vom Umzug in eine neue Wohnung ist in Bad Tölz schwer zu erfüllen. Diese Lage machen sich Betrüger zunutze. © Axel Heimken/dpa

Ein Tölzer schildert, wie er auf der Suche nach einem Zuhause ins Visier von Betrügern geriet. Er möchte andere warnen. Denn auf dem Wohnungsmarkt tummeln sich immer mehr Verbrecher mit ähnlichen Maschen.

Bad Tölz – Die schier aussichtslose Suche nach einer Wohnung treibt viele Menschen zur Verzweiflung. Das wollen immer wieder Trickbetrüger ausnutzen, um aus dieser Bedrängnis Profit zu schlagen. Ein 39-jähriger Tölzer hat unserer Zeitung nun seinen Fall geschildert, um andere zu warnen. Um ein Haar wären er und seine Familie in die Falle eines unbekannten Täters getappt.

„Wir sind schon lange auf der Suche nach einer Wohnung in Bad Tölz“, berichtet der Familienvater. „Wir haben wirklich alles durchforstet.“ Einmal habe sich der fest geplante Umzug in eine neue Wohnung zerschlagen, weil die Handwerker dort noch nicht fertig waren. Seitdem wohnen der 39-Jährige und seine Lebensgefährtin mit einem Kleinkind bei seinen Eltern – eine Situation, die kein Dauerzustand ist und den Druck bei der Wohnungssuche noch einmal erhöht hat.

Forderung: Erst Miete, dann erst Besichtigung

In dieser Lage war ein Angebot auf einer bekannten Immobilienplattform im wahrsten Sinne zu schön, um wahr zu sein. An der Tölzer Schlesierstraße wurde da eine Drei-Zimmer-Wohnung angeboten, 72 Quadratmeter groß, für 600 Euro Kaltmiete plus 180 Euro Nebenkosten. Noch größer war die Freude der kleinen Familie, als sich auf ihre Bewerbung hin per E-Mail ein gewisser „Nikolai“ meldete.

„Er klang sehr freundlich und herzlich“, schildert der Tölzer. Der Text der E-Mail habe zwar „ein paar grammatikalische Fehler“ enthalten, doch das ließ sich leicht durch die Geschichte erklären, die der Unbekannte auftischte: Er sei Norweger, habe eine Zeit lang in Bad Tölz gearbeitet und hier eine Wohnung gekauft. Jetzt, da er in sein Heimatland zurückgekehrt sei, wolle er diese Wohnung vermieten. Das fand die Tölzer Familie natürlich wunderbar – wurde aber doch stutzig, als „Nikolai“ seine Bedingungen nannte. Er wolle die Wohnung über die Plattform „Airbnb“ vermieten, schrieb er. Die Interessenten müssten zunächst einmal eine Monatsmiete überweisen. Erst danach sei eine Besichtigung der Wohnung möglich.

Der 39-Jährige fragte im Familienkreis um Rat. Dort bekam er zumindest bestätigt, dass die Firma „Airbnb“ existiert – es handelt sich um eine bekannte Online-Portal zur Vermietung von Ferienwohnungen. Sinnigerweise recherchierte ein Familienmitglied aber auch vor Ort. Unter der angegeben Adresse in Bad Tölz war unter den Nachbarn zu erfahren, dass sämtliche Wohnungen in dem Gebäude in Wirklichkeit einer einzigen Eigentümerin gehören und aktuell auch nichts frei war.

Tölzer Polizei kennt die Maschen der Betrüger

Der 39-Jährige und seine Partnerin ließen alle Hoffnungen auf einen baldigen Umzug fahren, überwiesen den geforderten Betrag nicht und informierten stattdessen die Polizei. Der stellvertretende Inspektionsleiter Andreas Rohrhofer bestätigt, dass es sich um eine „bekannte Masche“ handle. Auf der Tölzer Dienststelle würden solche Fälle in regelmäßigen Abständen, etwa zwei- bis dreimal pro Jahr, gemeldet. Ein Blick in die Akten offenbart das immer gleiche Muster. Angelockt werden die potenziellen Opfer über Anzeigen auf bekannten Internetseiten. Tatsächlich war es in Bad Tölz jedes Mal eine Drei-Zimmer-Wohnung, die angeboten wurde.

Der angebliche Eigentümer erklärte mal, er sei mittlerweile nach Spanien verzogen, mal bat er um eine Überweisung auf ein Bankkonto in Italien. Zumeist forderten die Täter 1000 Euro Kaution plus eine erste Monatsmiete von 500 Euro. Immer wieder beriefen sie sich auf eine angebliche Abwicklung über „Airbnb“. In den Tölzer Fällen der vergangenen beiden Jahre sei es beim versuchten Betrug geblieben – bis auf einen Fall: Anfang 2020 überwies eine Person den geforderten Betrag auf ein italienisches Bankkonto. „Danach ist der Kontakt zum ,Vermieter‘ abgebrochen, und die Wohnungsanzeige war aus dem Internet verschwunden“, sagt Rohrhofer.

„Man greift in dieser Lage nach jedem Strohhalm“

Gehe die Polizei den angegebenen E-Mail-Adressen und Handynummern nach, so stelle sich heraus, dass diese nicht existieren. Auch wenn die Täter die Kopie oder den Scan ihres vermeintlichen Ausweises zeigen, sei das eine Täuschung. „Die Ausweise sind gestohlen“, so Rohrhofer. „Oder die Täter haben sie sich im Internet von Unbeteiligten erschlichen, indem sie für irgendeine angebliche Geschäftsabwicklung eine Ausweiskopie verlangt haben.“

Führe die Spur ins Ausland, „wird es noch einmal um ein Vielfaches schwieriger, den Fall zu klären“, so der stellvertretende Inspektionsleiter. In der Regel sei das Geld weg, und die Staatsanwaltschaft müsse das Verfahren einstellen. Ein finanzieller Verlust blieb dem 39-jährigen Tölzer jetzt zwar erspart – nicht aber die bittere Enttäuschung. „Man greift in dieser Lage nach jedem Strohhalm“, sagt er. „Und wenn man dann glaubt, etwas gefunden zu haben, freut man sich und träumt schon von der neuen Wohnung. Es ist fies, diese Not auszunutzen.“

