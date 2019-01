Schneegebirge am Tölzer Festplatz wächst weiter

Wer am Tölzer Festplatz vorbeifährt, muss schon zweimal hinschauen: Dort entsteht aktuell ein richtiges Schneegebirge. Viele Städte und Gemeinden wissen nicht, wohin mit dem Schnee, und lassen die weiße Pracht deshalb hierher bringen.

Bad Tölz – Wohin mit dem Schnee? Vor diesem Problem standen in den vergangenen Tagen viele Städte und Gemeinden. Der Tölzer Betriebshof bringt die gesammelte weiße Pracht zum Festplatz im Moraltpark, wo sich mittlerweile enorme Mengen aufhäufen. Und es kommt immer noch mehr dazu – auch nach dem Abklingen der Schneefälle.

„Aus Platzgründen und aus Gründen der Verkehrssicherheit fährt der Winterdienst immer noch Schnee aus der Stadt ab“, erklärt Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach. „So wird verhindert, dass das Schmelzwasser nachts auf den Straßen im Stadtgebiet gefriert und morgens ein Problem darstellt.“ Um Platz zu sparen, werde der Schnee im Moraltpark mit einem Radlader aufgeschoben. Bei der aktuellen Schneelage seien die dortigen Kapazitäten noch „gut ausreichend“.

Und was passiert, wenn all der aufgehäufte Schnee schmilzt? Dazu Birte Otterbach: „Die Schneeberge dort schmelzen langsam ab, sodass der Boden das Wasser aufnehmen kann. Beim Absickern durch die Bodenschichten wird das Schmelzwasser gefiltert und somit schonend in den Untergrund eingeleitet.“

