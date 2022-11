Schock-Anrufer nehmen Tölz ins Visier

Von: Andreas Steppan

Achtung: Die Betrüger versuchen mit Schock-Szenarien an Geld zu kommen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Es gibt eine aktuelle Warnung der Polizei. Immer mehr Schock-Betrugsanrufer treiben ihr Unwesen im Tölzer Land. Dieter Höflich schildert, wie Betrugsversuch bei ihm ablief.

Bad Tölz – Eine aktuelle Warnmeldung für den Raum Bad Tölz sandte am Dienstagmittag das Polizeipräsidium Oberbayern Süd aus: Wieder einmal hatten Telefonbetrüger die Region ins Visier genommen. Neben Bad Tölz häuften sich die Meldungen über Schockanrufe auch aus den Bereichen Grassau, Unterwössen, Bernau am Chiemsee und Holzkirchen. Da die Täter meist bestimmte Gebiete „abgrasen“, verbreitet die Polizei regelmäßig über die Medien Aufrufe, wo die Menschen gerade besonders aufpassen müssen. Der Tölzer Kurier zum Beispiel nutzt zur schnellen Information in solchen Fällen seinen Facebook-Kanal und den Live-Ticker „Tölz live“ auf toelzer-kurier.de.

Wie so ein Schockanruf abläuft, schildert der Tölzer Dieter Höflich (86) gegenüber unserer Zeitung. Auch bei ihm klingelte an einem Dienstag im Oktober das Telefon. Seine Frau sei zu jenem Zeitpunkt gerade außer Haus gewesen, um die Enkel zu betreuen. Insofern bekam der ehemalige Apotheker, der sich im Seniorenbeirat des Landkreises engagiert, erst einmal einen gehörigen Schreck, als er am anderen Ende der Leitung eine schluchzende Kinderstimme hörte. „Es könnte meine Enkelin sein“, dachte er. „Kaum ein verständliches Wort, nur Gestammel“ sei zu hören gewesen. „Langsam konnte ich aus den bruchstückhaften Worten entnehmen: Es hat einen Unfall gegeben, eine Frau sei tot, ein Kind schwer verletzt.“

Schock-Anrufer schildern Unfall-Szenarien von Verwandten

Dann habe sich eine weibliche Stimme gemeldet. Die Frau habe sich als Polizistin ausgegeben und ihn nach seinen Daten gefragt. „Die sagte, dass meine Frau an einer Ampel bei Rot einem Fahrzeug ausgewichen sei und dabei zwei Personen erfasst habe“, schildert Höflich. „Eine 32-jährige Frau sei sofort tot gewesen, ihre Tochter kämpfe mit dem Tod.“ Sodann habe ein männlicher angeblicher Kollege der Polizistin das Gespräch übernommen und erklärt, dass Höflichs Ehefrau wegen der Schwere des Falls festgenommen und nach München gebracht worden sei, wo sie nun ins Gefängnis komme. Nach Stellung einer Kaution könne sie allerdings freikommen.

„Entweder Kaution oder Gefängnis“

Auf die Frage, wo seine Frau jetzt sei, bekam er zur Antwort: „Im Amtsgericht.“ Höflich verlangte daraufhin die Telefonnummer des zuständigen Staatsanwalts. Daraufhin habe sich nach 15 Sekunden eine dritte Person als Staatsanwalt ausgegeben und barsch erklärt: „Entweder Kaution oder Gefängnis.“ Als der Tölzer auf einer Telefonnummer und der genauen Nennung des Amtes bestand, hätten die Anrufer das Gespräch abrupt abgebrochen.

Auch wenn Höflich den Braten roch und bald merkte, „dass da einiges nicht zusammenpasste“, wie er sagt, gibt er zu: „Ich war doch erschrocken, wie schnell ich über das entsetzliche Schluchzen des Kindes, das mich arg schockiert hat, in das Fahrwasser dieser Leute geraten bin.“ Er betont: „Es ist ohne Zweifel sehr schwer, dem psychischen Druck dieser Verbrecher nicht zu erliegen, obwohl wir doch alle wissen, was da abgeht.“ Der Tölzer entschloss sich, den Vorfall der Polizei zu melden und andere ältere Menschen zu warnen, indem er über sein Erlebnis einen Beitrag in der Veröffentlichung des Seniorenbeirats, der „Senioreninfo“, verfasste.

Polizei gibt Tipps zum richtigen Verhalten bei Schock-Anrufen

Auch die Polizei erklärt in ihrer Warnmeldung noch einmal, dass Betrüger versuchen, über solche frei erfundenen Schock-Geschichten ältere Menschen zur Herausgabe ihrer Ersparnisse und Wertgegenstände aufzufordern. Daher raten die Beamten:

Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über Ihr Hab und Gut, Ihr Bargeld und Ihre Wertgegenstände! Legen Sie einfach auf! Legen Sie bewusst auf! Wählen Sie erst dann den Polizei Notruf 110 oder die Telefonnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle! Lassen Sie niemanden in die Wohnung, der sehen will, wo Sie Geld oder Wertgegenstände aufbewahren! Informieren Sie schnellstmöglich Ihre Eltern, Großeltern oder weitere Angehörige über die Gefahr von Betrugsanrufen von falschen Polizisten, falschen Amtsträgern oder falschen Verwandten!

