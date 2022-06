„So etwas ist verachtenswert“: Kriminalhauptkommissar klärt in Bad Tölz über eiskalte Maschen auf

Von: Elena Royer

Teilen

Kennt die miesen Maschen der Betrüger: Kriminalhauptkommissar Simon Bräutigam (li.) klärt im Mehrgenerationenhaus über Trickbetrug auf und gibt Tipps, wie man sich davor schützen kann. „So etwas ist verachtenswert“ © Krinner

Als „verachtenswert“ hat Simon Bräutigam bei einem Vortrag in Bad Tölz Betrugsmaschen bezeichnet, die speziell Senioren immer wieder um viel Geld bringen. Er machte auch klar: Niemand ist davor gefeit.

Bad Tölz – Enkeltrick? Das würde mir nie passieren. Auf einen falschen Polizeibeamten hereingefallen? Wie kann man nur so blöd sein und das nicht merken... Betrug ist etwas, was nur die anderen trifft – so denken viele Menschen. Doch wie schnell jeder einzelne zum Opfer werden kann, weiß Kriminalhauptkommissar Simon Bräutigam. Er war am Montag zu Gast beim „Digitalen Kaffeekränzchen“, einem Angebots des Mehrgenerationenhauses in Bad Tölz.

Polizist hält in Bad Tölz Vortrag über Telefonbetrüger

Wie wachsam jeder Bürger beim Thema „Betrugsanrufe“ sein sollte, zeigt eine Warnmeldung, die das Polizeipräsidium Oberbayern Süd nur wenige Stunden nach dem Vortrag verschickte: „Achtung: Die Polizei warnt aktuell vor betrügerischen Anrufen“, heißt es in der Pressemitteilung. Betroffen sei auch der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Bräutigam ist in der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle zum Schutz vor Verbrechen in Weilheim tätig. Er betreibt Prävention in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen und Weilheim. „Trickbetrug verfolgt uns jeden Tag“, sagte er zu Beginn seines Vortrags. „Und es trifft nicht nur die Alten.“ Er geht davon aus, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist. „Die Leute trauen sich oft nicht, etwas zu sagen, und sind mit ihrem Elend alleine.“

Wenn Sie einen Anruf von der Polizei bekommen und auch nur einen Funken Misstrauen verspüren, legen Sie sofort auf!

Um für diese Straftaten zu sensibilisieren, stellte er am Montag vor rund 30 Zuhörern die „eiskalten Maschen“ der Betrüger vor. Da gibt es den falschen Polizeibeamten. Der rufe an und gebe gegenüber seinem Opfer vor, dass es in der Nähe einen Einbruch gegeben habe. Jedochseien nur zwei Täter gefasst worden, zwei andere seien flüchtig. Bei den beiden dingfest gemachten Tätern, so erklären die falschen Polizisten häufig, sei eine Liste mit Adressen sichergestellt worden, darunter auch die des Angerufenen. Der falsche Polizist fordert sein Gegenüber am Telefon nun auf, sämtliche Wertsachen, die sich im Haus befinden, an einen angeblichen Kollegen, der in zivil vorbeikommen werde, zu übergeben. Die Polizei werde diese Sachen verwahren und das Opfer sei in Sicherheit. In solchen Situationen rät Bräutigam: „Wenn Sie einen Anruf von der Polizei bekommen und auch nur einen Funken Misstrauen verspüren, legen Sie sofort auf!“ Wer Bedenken hat, könne auch die 110 wählen und dort nachfragen, ob dieser Polizist gerade tatsächlich derjenige ist, mit dem man zu tun hat.

„Diese Anrufe kommen meist aus Callcentern in der Türkei“, weiß der Experte. „Da wird den ganzen Tag nichts anderes gemacht.“ Besonders perfide: Mittels Computerprogrammen können die Täter falsche Telefonnummern auf dem Display des Angerufenen aufleuchten lassen – auch die Notrufnummer 110. Aber: „Die Polizei ruft nie unter 110 an“, erklärt Bräutigam. Problematisch wird es, wenn die Täter unter der Nummer der örtlichen Polizeiinspektion anrufen. „Oft vergisst man gerade zuhause, wo man sich sicher fühlt, den eigenen Schutzschirm zu aktivieren“, sagt Bräutigam und rät deshalb: „Immer kurz nachdenken, bevor man den Hörer abnimmt.“ Misstrauisch durchs Leben gehen muss deswegen noch lange niemand. „Nur aufmerksam sein.“

Telefonbetrüger traumatisieren ihre Opfer rücksichtslos

Eine weitere beliebte Masche bei Betrügern seien die sogenannten Schockanrufe. Nimmt das Opfer den Hörer ab, hört es lautes Gekreische und Geweine. Ihm wird von einer ihm vermeintlich nahe stehenden Person, zum Beispiel der angeblichen Tochter, unter Tränen vorgegaukelt, ein schrecklicher Verkehrsunfall habe sich ereignet. Sie hätte jemanden tot gefahren. Ein „Staatsanwalt“ erklärt dann dem ahnungslosen Opfer, dass die Tochter einer Haftstrafe nur entgehen könne, wenn sofort und in bar eine hohe Summe Geld an einen Boten übergeben werde. „So etwas ist verachtenswert“, sagt Bräutigam. „Dadurch werden Menschen rücksichtslos traumatisiert.“

Auch weit verbreitet: Die Bankmitarbeiter-Masche. Dem Opfer wird erzählt, korrupte Bankangestellte würden sich an seinen Bankschließfächern vergreifen. Deswegen befehlen die Täter den Opfern, ihr Schließfach auszuleeren und die Wertgegenstände einem „zivilen Polizisten“, der vor der Bank auf sie warte, zu übergeben. Ihre Wertsachen sehen sie natürlich nie wieder.

Am Ende schmerzt die Opfer nicht nur der Verlust ihres oft gesamten Vermögens, sondern auch der Spott und die Häme anderer, erklärt Bräutigam.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.