Schocknachricht: Seniorin (70) fällt auf Trickbetrug herein

Auf eine betrügerische WhatsApp-Nachricht ist eine Seniorin im Tölzer Land hereingefallen. © K. Schmitt / IMAGO

Die Tölzer Polizei verzeichnet wieder vermehrt betrügerische Anrufe und Nachrichten. Eine Seniorin (70) fiel auf die Masche leider herein.

Bad Tölz - Einem dreisten WhatsApp-Betrug ist eine 70-jährige Seniorin zum Opfer gefallen. Nach Angaben der Tölzer Polizei wurde die Dame von einer Person kontaktiert, die sich als ihre Tochter ausgab und sie um Geld bat. Leider erkannte die 70-Jährige zu spät, dass hinter der Nachricht ein Betrüger steckte. Sie hatte bereits einen vierstelligen Geldbetrag überwiesen.

Polizei gibt Verhaltenstipps, um sich vor Trickbetrügern zu schützen

In jüngster Zeit werden wieder vermehrt Schockanrufe, betrügerische SMS- und WhatsApp-Nachrichten bei der Tölzer Polizei gemeldet. Sie warnt deshalb noch einmal ausdrücklich vor diesen Betrugsmaschen. „Seien Sie vorsichtig mit unbekannten Nummern oder Telefonanrufen, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und geben Sie niemals Daten an unbekannte Personen heraus.“

Auch per Mail wird versucht, Menschen übers Ohr zu hauen

Zuletzt gab es im Landkreis auch Betrugsversuche via Mail: Eine Frau hatte laut Polizei eine „echt aussehende“ E-Mail, angeblich versendet von ihrer Sparkasse, bekommen. In dieser E-Mail wurde der 73-Jährigen mitgeteilt, dass es zur Auszahlung der „Energiepauschale“ in Höhe von 300 Euro kommt, dies aber nur möglich sei, wenn sie vorab ihre Online-Banking-Zugangsdaten, persönliche Daten, Kontonummern und Kreditkartendaten mitteilen würde. In diesem Fall reagierte die Seniorin genau richtig.

