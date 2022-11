Leonhardi-Bilanz 2022: „Schönster Isarwinkler Festtag“

Zahlreiche Menschen lauschten am Leonharditag der Predigt von Stadtpfarrer Peter Demmelmair und beobachteten die Segnung der Gespanne. © arp

Der Historische Verein hielt jüngst seine Leonhardi-Besprechung ab. Die Mitglieder blicken auf eine gelungene Wallfahrt zurück. Forderungen nach Sanktionen für das Brechen der Schrittfahr-Regel werden dennoch laut.

Bad Tölz – Die heurige Tölzer Leonhardifahrt war eine Bilderbuch-Wallfahrt: Schöne Pferdegespanne, prächtig geschmückte Wägen, festlich gekleidete Menschen auf den Wägen und ebenso in den Zuschauerreihen, ein beeindruckender Gottesdienst, ein unfallfreier Ablauf bei herrlichem Spätherbstwetter. Zu diesem einvernehmlichen Resümee kamen alle Anwesenden bei der traditionellen Leonhardi-Nachbesprechung des Historischen Vereins. Das für jeden Interessierten zugängige Treffen fand diesmal im Tölzer Rathaus statt.

Trotz der allseits bekundeten Zufriedenheit über den am Montag vergangener Woche abgehaltenen „schönsten Isarwinkler Festtag“, wie Claus Janßen als Vorsitzender des Historischen Vereins formulierte, gab es dennoch einige Diskussionspunkte in der Runde. Zuallererst beschäftigte die anwesenden Fuhrleute das heuer erstmals aus Sicherheitsgründen von der Stadt vorgegebene „Schrittfahren“ über die Marktstraße zur Mühlfeldkirche und die diesbezügliche Vorgeschichte. Bei den vorangegangenen Leonhardifahrten sei den Gespannen noch das Traben erlaubt, aber das Galoppieren schon seit mehreren Jahren verboten gewesen. Wer sich nicht daran halte, dürfe im nächsten Jahr nicht teilnehmen, so die Ankündigung.

„Es muss Konsequenzen geben, sonst tut jeder, was er will.“

Dass das Fuhrwerk, das bei der letzten Fahrt vor Corona, also 2019, einen schweren Unfall verursacht habe, heuer trotzdem wieder mit dabei war, sei nicht nachvollziehbar, so einige Rosser. Es seien andere Teilnehmer schon wegen geringerer Sachen sanktioniert worden. „Es muss Konsequenzen geben, sonst tut jeder, was er will.“ Dies müsse auch für die paar Gespanne gelten, die sich heuer nicht an das Schrittfahren gehalten hätten. Leonhardilader Anton Mayer sicherte den Beschwerdeführern zu, man werde mit den betreffenden Leuten reden und dann darüber beraten. „Im nächsten Jahr werden wir dann die Entscheidungen treffen.“

Im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Ablauf der Leonhardifahrt waren (v. vorne) Leonhardilader Anton Mayer, Bürgermeister Ingo Mehner, Claus Janßen (Vorsitzender des Historischen Vereins) und Sebastian Lindmeyr (Schriftführer Historischer Verein). © Krinner

Generell müsse es das Ziel aller Beteiligten sein, die Leonhardifahrt für die Zukunft zu erhalten, war sich der Kreis der im Sitzungssaal Versammelten mit Bürgermeister Ingo Mehner einig. Die Stadt als Veranstalterin müsse die Wallfahrt jedes Jahr unter Vorlage eines Sicherheitskonzepts neu genehmigen lassen. Dazu gehöre, alle bekannten Risiken weitestmöglich zu minimieren. „Vergangenheit ist Vergangenheit“, unterstrich Anton Mayer. „Was früher möglich war, geht heute halt nicht mehr.“ Auch die Rösser seien nicht mehr wie früher: Durch Zucht und wenig arbeitsmäßige Belastung wären auch die Kaltblüter-Bauernpferde gewissermaßen zu „Rennautos“ geworden. Man habe das Schrittfahren nicht aus Jux und Tollerei eingeführt – der Streckenabschnitt Marktstraße-Khanturm-Mühlfeldkirche sei erwiesenermaßen der Unfallschwerpunkt. „Ein Fuhrmann kann sein Können auch zeigen, wenn er vier Pferde im Schritt dirigiert.“ Und selbst sensationsgierige Zuschauer würden sich an das neue Tempo gewöhnen, fügte Mayers Leonhardilader-Kollege Michael Lindmair hinzu.

Kleinere Zauneinheiten in der Marktstraße könnten Gefahrensituationen entschärfen

Um die Sicherheit entlang der Strecke ging es auch Leonhardifahrer Hans Mayer: Die in der Marktstraße aneinandergereihten Eisengitter, die die Standfläche der Zuschauer eingrenzen und die Zugstrecke freihalten sollen, seien mit Nylonseilen miteinander verknüpft – „wenn da einmal ein Pferd oder ein Wagen einfädelt, dann fallen die ganze Straße entlang die Gitter krachend um. Das Erschrecken der Pferde könnte üble Folgen haben.“ Man werde diesem Hinweis nachgehen und wohl durch kleinere Zaun-Einheiten die Gefahrensituation entschärfen, versprachen der Bürgermeister und die beiden Lader.

Ein anderes Thema schnitt schließlich Fuhrmann Klaus Mayer an: Ihm gefielen die eingesetzten Security-Leute nicht „mit ihren aggressiven Gesichtern und ihren Uniformen – die passen nicht zu uns. Da könnte man doch auch Feuerwehrleute beauftragen“. Dass die Aufgabenstellung bei der Leonhardifahrt, die offiziell als Großveranstaltung gilt, aber doch anders sei als im „üblichen“ Feuerwehrdienst, erklärte Bürgermeister Mehner. „Da gehört nicht nur dazu, Besucher mit Hunden zurückzuweisen, sondern auch, im Tagesverlauf etwa bei einer Kneipenschlägerei einzugreifen. Es gab da in der Vergangenheit schon unschöne Situationen.“

Das Security-Team gehöre zum Sicherheitskonzept, schilderte Anton Mayer, Polizei und Rettungskräfte seien froh über dessen Anwesenheit. Zudem würden Feuerwehrleute von den Zuschauern oft „übergangen und gar nicht ernst genommen und müssten sich mitunter noch blöd anreden lassen“. Dies sei nicht der Handlungsort für Feuerwehren. Generell bedankten sich die Lader und Claus Janßen namens des Historischen Vereins bei allen, „die der Leonhardifahrt zugearbeitet haben“, und nicht zuletzt bei der Stadt, „die für diesen Festtag einen großen Aufwand betreibt“. (Rosi Bauer)

