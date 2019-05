Schon wieder Kennzeichen in Bad Tölz geklaut: Das vierte Mal in drei Wochen

Immer wieder werden in jüngster Zeit Kennzeichen in Bad Tölz geklaut. Jetzt hat es eine 78-Jährige erwischt.

Bad Tölz - Erneut wurden in Bad Tölz Kennzeichen eines Autos gestohlen. Das Opfer ist dieses Mal eine 78-jährige Frau, die ihren Toyota am Isardamm abstellt hatte. Geparkt hatte sie ihn am Donnerstag gegen 14 Uhr. Am Samstag gegen 2.30 Uhr wurde dann festgestellt, dass beide Kennzeichen verschwunden waren. Die Beute hat einen Wert von 50 Euro.

Erst wenige Tag vorher waren ebenfalls Kennzeichen in Bad Tölz verschwunden. Nach Angaben der Beamten hatte der Caritasverband einen Toyota Aygo zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, im Hof des Franziskuszentrums am Klosterweg geparkt. In dieser Zeit montierte ein Unbekannter das vordere und das hintere Kennzeichen ab.

Ein weiterer Fall war in der Freinacht gemeldet worden. Einem 35-jährigen Tölzer wurden in der Nacht zum 1. Mai die beiden Kennzeichen an seinem Ford Focus gestohlen. Der Mann hatte den Wagen laut Polizei am Dienstag gegen 17 Uhr an der Arzbacher Straße abgestellt, am Mittwoch gegen 10 Uhr waren die Nummernschilder weg.

Und auch an einem blauen Ford Transit sind die Kennzeichen verschwunden. Der Wagen stand an der Hindenburgstraße bei der Tölzer Jugendförderung, als der Täter zuschlug. Ereignet hat sich die Tat irgendwann zwischen dem 18. und dem 23. April. Bemerkt wurde der Diebstahl von einer Angestellten der Tölzer Jugendförderung, als sie den Dienstwagen benutzen wollte. Sie erstattete daraufhin Anzeige.

Hinweise in allen Fällen erbittet die Polizei unter Telefon 0 80 41/761060.

