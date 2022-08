Schritt für Schritt zum Alpenglück: Neuer Bildband mit Bergtipps erschienen

So sieht das Cover des neuen Buchs aus. © Verlag

Der neue Bildband des namhaften Autorengespann aus dem Landkreis „Alpine Hütten 3“ stellt bedeutsame Orte und genussvolle Wanderungen vor.

Bad Tölz – Die Tölzer Journalistin und Autorin Sandra Freudenberg und der in Kochel am See lebende Fotograf Bernd Ritschel haben zusammen mit dem im Allgäu ansässigen Frank Eberhard den Bildband „Alpine Hütten 3“ geschaffen, der jetzt beim renommierten National Geographic Buchverlag erschienen ist. Das namhafte Autorengespann hat damit ein reich bebildertes Werk vorgelegt, in dem es zahlreiche landschaftlich eindrucksvolle, alpinhistorisch und kulturell bedeutsame Orte und „Sehnsuchtswege in den Bergen“ vorstellt.

Porträtiert und ins Bild gesetzt werden 19 genussvolle, vielfach mehrtägige Rundwanderungen, Höhenwege und Überschreitungen, die von den heimischen Bayerischen Vorbergen über Ammergauer und Allgäuer Alpen bis in die Zentralalpen der Hohen Tauern, Zillertaler und Ötztaler Alpen führen, von den Dolomiten und Schweizerischem Bernina und Wallis bis ins Montblanc-Massiv.

Sandra Freudenberg erzählt, wie man über Stille und Entschleunigung „Schritt für Schritt zum Alpenglück“ finden kann. Sie hat keine alpinistischen Leistungsberichte verfasst, sondern widmet sich mit viel Respekt und Demut vor der Größe, Schönheit und Erhabenheit des Gebirges mehr dem persönlichen Empfinden des Menschen, der in dieser – mit wunderbar stimmungsvollen Fotos illustrierten – Wunderwelt unterwegs sein darf.

Es geht ihr auch um die Hütten, die oftmals in spektakulärer Lage gleich Wolkenhäusern an den steilen Fels wie hingeklebt erscheinen. Und sie widmet sich jenen Menschen, die dort in den Sommermonaten ohne die Annehmlichkeiten eines Lebens im Tal für ihre Gäste sorgen. Regelmäßig streut sie in ihren Text auch Gedanken und Weisheiten von Hildegard von Bingen, Friedrich Schiller, Friedrich Nietzsche und anderen großen Geistern ein.

Auch wenn das Buch keine Gipfelbesteigungen, sondern „nur“ Wege von Hütte zu Hütte thematisiert: Viele Touren sind zwar im eigentlichen Sinn „nicht schwierig“ (wie etwa die Karwendelwanderung vom Plumsjochhaus zur Tölzer Hütte), stellen jedoch allein schon aufgrund ihrer Länge hohe konditionelle Ansprüche. Andere erfordern angesichts des komplizierten Geländes im Fels mit Absturzgefahr und Gletscherquerungen den bergerfahrenen, trittsicheren, gut ausgerüsteten und besonnenen Alpinisten. Zu jeder Wanderung gibt’s stichpunktartig „Tour- und Hütteninfos“ mit Zeitangaben, Öffnungszeiten und Ausstattung der Hütten sowie Ausrüstungstipps. Das alles kann dem geneigten Wanderer und Bergsteiger natürlich nicht die eigene Verantwortung für eine sorgfältige Tourenplanung abnehmen, wozu das Studium von Landkarten, Wetterprognosen und weiteren Faktoren für das Gelingen des Plans gehören. (R. Bannier)

Zum Buch

„Alpine Hütten 3“; erschienen beim National Geographic Buchverlag München; 240 Seiten und ca. 220 Abbildungen; ISBN: 9783866908024; 49,99 Euro.

