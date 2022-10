Schritttempo und Waffel-Stamperl: Das ändert sich heuer bei der Tölzer Leonhardifahrt

Bei der traditionellen Zugnummernverlosung zog Michael Bernwieser (re., zum „Koch“ am Buchberg) die Nummer 11 von den beiden Leonhardi-Ladern Michael Lindmair (li.) und Anton Mayer (Mi.). © krinner

72 Gespanne beteiligen sich heuer an der Wallfahrt am Montag, 7. November. Nun wurden die Zugnummern ausgelost und Veränderungen bekannt gegeben.

Bad Tölz – Die wichtigste, aber vorhersehbare Neuerung kam zum Schluss: Bei der Zugnummernverlosung für die Tölzer Leonhardifahrt gab Leonhardi-Lader Anton Mayer am Ende der Veranstaltung im Rahmen des allgemeinen Regelwerks bekannt, dass die Teilnehmer auf der Rückfahrt vom Kalvarienberg auf dem mitunter temporeichen Teilstück über die Marktstraße zur Mühlfeldkirche die Schritt-Gangart einhalten müssen. Man reagiere mit dieser Vorgabe auf Vorfälle in den zurückliegenden Jahren und die immer enger gezogenen Sicherheitsvorschriften.

Marktstraße ist ein Unfallschwerpunkt

Die Stadt Bad Tölz sei Veranstalterin der Leonhardifahrt und müsse die Wallfahrt jedes Jahr unter Vorlage eines Sicherheitskonzepts neu genehmigen lassen, so Mayer. Unfallschwerpunkt sei erwiesenermaßen die Marktstraße, wenn manche Gespanne oder Vorreiter hier im Galopp unterwegs seien. „Die Unglücksfälle in der Vergangenheit sind glücklicherweise relativ glimpflich abgelaufen, die hätten schon weitaus schlimmer enden können“, stellte Mayer fest. Man müsse sich generell darüber im Klaren sein, dass der Ablauf der Fahrt unter starker Beobachtung stehe. „Wenn da Personen verletzt werden, steht die Staatsanwaltschaft vor der Tür. Und ob es dann noch einmal eine Leonhardifahrt gibt, ist fraglich.“

Pferde sollen nicht in Schwung kommen

Nach langen Beratungen und Diskussionen seien die Verantwortlichen letztendlich übereingekommen, mangels Alternativen das Schritttempo anzuordnen. Wenn der Wallfahrtszug auf der Strecke geschlossen bleibe, hätten die Pferde auch weniger die Möglichkeit, in Schwung zu kommen. „Wir bitten euch um Verständnis für diese Entscheidung“, wandte sich Mayer abschließend an die zahlreichen Rosserer im Saal.

Neue Leonhardilader

Neben dieser Änderung war die traditionelle Zugnummernverlosung überhaupt gespickt mit personellen Veränderungen: Erstmals durfte Ingo Mehner als neuer Bürgermeister von Bad Tölz die Leonhardifahrer im Kurhaus begrüßen und erstmals walteten auch die neuen Leonhardi-Lader Michael Lindmair und Anton Mayer offiziell ihres Amtes. „Nach zwei Jahren Corona-Pause freuen wir uns heuer wieder auf eine normale Leonhardifahrt“, betonte Mehner in seiner Begrüßung. Der Glaube stärke die Menschen und halte die Welt zusammen, was in der jetzigen Zeit besondere Bedeutung habe. Man merke bei vielen Veranstaltungen, dass die Besucherzahlen rückläufig seien und die Lust, etwas zu unternehmen, bei den Menschen nachgelassen habe. Corona und der Krieg hätten vieles verändert. „Umso mehr danke ich Euch, dass Ihr wieder fahrt und dabei seid.“ An die viel zitierte „Zeitenwende“ knüpfte Diakon George Papp an, der stellvertretend für Stadtpfarrer Peter Demmelmair zum Treffen der Leonhardifahrer gekommen war. „Ich vermisse daran die religiöse Seite.“ Das Leben habe nicht nur Zukunft, sondern auch Wurzeln und Traditionen, zu denen die Glaubenstradition gehöre – „die sollt ihr bei der Fahrt mittragen“.

Benedikt Hanus kümmert sich um Standarten-Vorreiter

Mayers und Lindmairs Part dagegen betraf vor allem den organisatorischen Ablauf des Festtags. Der Stadtrat habe die beiden als Lader auserkoren, weil sie von Kindheit an mit der Wallfahrt verbunden seien und um deren Bedeutung wüssten, so Bürgermeister Mehner. Mayer konnte auch gleich eine positive Entwicklung bezüglich der drei Standarten-Vorreiter verkünden: Man habe mit Benedikt Hanus einen zuverlässigen Mann gefunden, der sich um die Besetzung der Zugspitze kümmere. Anstatt der seit Langem dabei eingesetzten Reitpferde setze man zudem künftig auf Kaltblüter. „Die Standarten-Vorreiter sind immerhin ein Aushängeschild unserer Leonhardifahrt“, konstatierte Mayer.

Stamperl „in Maßen, nicht in Massen“

Ebenso appellierte er an die Wallfahrerinnen auf den Wagen, die wärmenden Schnapserl nur an Freunde und Nachbarn auszuschenken – „in Maßen, nicht in Massen.“ Und weil man Plastikmüll und Corona-Ansteckungen vermeiden unbedingt wolle, sei die Verwendung von essbaren Waffel-Stamperln anzuraten. Insgesamt beteiligen sich heuer 72 Gespanne an der Wallfahrt – vor wenigen Jahren waren es noch mehr als 80. (Rosi Bauer)

