Schüler-Demo für mehr Klimaschutz in Bad Tölz: Weniger Teilnehmer, aber nicht minder laut

Die Zahl der Demonstranten blieb deutlich hinter den Erwartungen der Initiatoren zurück: Nur etwa 80 Schüler gingen am Freitagvormittag in Bad Tölz für mehr Klimaschutz auf die Straße. Zum Vergleich: Vor zwei Wochen waren es noch rund 200 gewesen.

Bad Tölz – Entmutigen lassen wollen sich die Initiatoren von der gesunkenen Teilnehmerzahl nicht. „Für Bad Tölz sind es gar nicht so wenige“, findet die Tölzer Gymnasiastin Katharina Brandhofer. Beim letzten Mal habe es sich außerdem um einen groß angekündigten, internationalen Streiktag gehandelt. Das war diesmal nicht der Fall. „Wir sind zwar nicht so viele“, rief Brandhofer vor Beginn des Protestmarsches am Schulzentrum ihren Mitstreitern zu. „Dafür machen wir umso mehr Krach.“

Diesmal wählten die Teilnehmer eine längere Route als am 15. März, nämlich vom Sportplatz aus über die Osterleite durch die Markt- und Salzstraße bis zum Bahnhof und zurück. „Letztes Mal ging es zu schnell“, sagte der Tölzer Realschüler Lukas von Andrian. „Da kriegt man nicht so viel Aufmerksamkeit.“ Aber genau darum geht es bei der „Fridays for Future“-Bewegung. Deshalb streiken die Kinder und Jugendlichen vormittags, wenn sie eigentlich in der Schule sitzen sollten. Dieser Umstand sorgt nicht nur in den sozialen Medien für kontroverse Diskussionen – das Thema Klimaschutz wird da schon fast zur Nebensache. Agnes Eckstein (18) vom Tölzer Gymnasium fände es gar nicht schlecht, künftig nur noch nachmittags zu demonstrieren, um den Fokus wieder mehr auf das eigentliche Thema zu lenken.

Tatsächlich sollen in den kommenden Monaten auch nach der Schule Aktionen stattfinden. Die Initiatoren wollen aber auch weiterhin vormittags auf die Straße gehen, vermutlich im Zwei-Wochen-Rhythmus. „Man muss schauen, wie oft es sich in Bad Tölz rentiert“, sagte Brandhofer mit Blick auf die Teilnehmerzahl.

Nachsitzen statt Verweise

Ob die geringere Beteiligung etwas damit zu tun hat, dass viele Schulen inzwischen auf Nachsitzen statt auf Verweise setzen? „Das glaube ich nicht“, sagt Brandhofer. Sie selbst musste ebenfalls vor Kurzem nachmittags im Tölzer Gymnasium bleiben – als Ausgleich für ihre Teilnahme an der ersten Demonstration in Bad Tölz. Sie und alle anderen Schüler hätten voller Motivation Ideen ausgetauscht, welche Aktionen am sozialen Tag am Ende des Schuljahres stattfinden könnten. Aus dem sozialen wird heuer nämlich ein Umwelttag, Fridays for Future sei Dank.

Die angehende Abiturientin Charlotte Rehse (17) findet es wie viele ihrer Mitschüler gut, dass die Schulleitung inzwischen nicht einfach nur Verweise verteile, sondern auf einen sinnvollen Ausgleich der versäumten Unterrichtszeit setze. Auch die Lehrer machen sich laut Brandhofer inzwischen richtig Gedanken darüber, worum es den Demonstranten geht. „Ein Physiklehrer hat zum Beispiel ausgerechnet, wie man auf dem Schulweg CO2 sparen könnte.“

