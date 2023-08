„Schüsse“ in der Nacht? Tölzer Bürger schrecken wegen lauter Knallgeräusche auf

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Tölzer Stadtkulisse bei Nacht. © Robert Kukuljan

Wegen lauter Knallgeräusche sind in der Nacht zum Mittwoch zahlreiche Tölzer Bürger aufgewacht. Einige Bürger hatten sich bei der Polizei gemeldet.

Bad Tölz – Laute Knallgeräusche rissen einige Tölzer in den Nächten zu Dienstag und Mittwoch aus dem Schlaf. Es habe sich angehört wie Schüsse, sagte ein Leser des Tölzer Kurier am Telefon. Besonders heftig sei es in der Nacht zum Mittwoch gewesen.

Rund 15 „Schüsse“ zwischen 1 und 3 Uhr

Rund 15 „Schüsse“ habe er zwischen 1 und 3 Uhr gezählt. Der Leser rief die Polizei an – und war damit nicht alleine. Tatsächlich hätten sich einige Bürger gemeldet, um Knallgeräusche zu melden, sagt der Tölzer Inspektionsleiter Johannes Kufner auf Anfrage unserer Zeitung. „Die letzte Meldung ging um 2.30 Uhr ein.“ Die Polizei versuchte, der Sache auf den Grund zu gehen.

Gleisbauarbeiten sind wahrscheinlich die Ursache

Die wahrscheinlichste Ursache seien nächtliche Gleisbauarbeiten, sagt Kufner. Das sei auch die Aussage der Bundespolizei gewesen, die für die Bahnanlagen mit zuständig ist. Tatsächlich waren im Vorfeld für beide Nächte Arbeiten der DB Netz AG auf den Oberlandstrecken der Bayerischen Regiobahn angekündigt.

Was genau gemacht wurde, ob die Arbeiten mittlerweile abgeschlossen sind und ob sie tatsächlich die Ursache für die Knallgeräusche waren – all diese Frage blieben am Mittwoch von der Pressestelle der Deutschen Bahn unbeantwortet. (va)

