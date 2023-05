Bauprojekt an Schützenstraße in Bad Tölz: Investoren siegen vor Verwaltungsgericht

Von: Andreas Steppan

An der Schützenstraße entstehen zwei Wohnblöcke, die nun Gegenstand eines Rechtsstreits waren. (Archivfoto) © Arndt Pröhl

Eigentumswohnungen oder Mietwohnungen? Das Projekt „Zweiklang“ im Tölzer Badeteil sorgte für Zwietracht. Nun hat das Verwaltungsgericht ein Urteil gesprochen.

Bad Tölz – Die juristische Niederlage für die Stadt Bad Tölz hatte sich schon abgezeichnet, nun ist sie offiziell: Das Münchner Verwaltungsgericht hat einer Klage des Projektträgers „Swiss Life Asset Managers“ stattgegeben. Das bedeutet: Bei den beiden Wohnblöcken, die derzeit an der Schützenstraße entstehen, steht einer Aufteilung in Eigentumswohnungen rechtlich nichts im Wege.

Badeteil: Satzung der Stadt Bad Tölz ist unwirksam

Den Tenor des Urteils teilte ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Kern der Entscheidung“ ist demnach, dass eine Fremdenverkehrssatzung der Stadt Bad Tölz aus dem Jahr 1994 „unwirksam“ sei.

Wie berichtet sollte besagte Satzung für ein bestimmtes Gebiet im Badeteil verhindern, dass Wohnhäuser in einzelne Eigentumswohnungen aufgeteilt werden. Auch beim Bauprojekt „Zweiklang“ neben der evangelischen Kirche wollte die Stadt diese Regelung zum Tragen kommen lassen und erreichen, dass nur Mietwohnungen entstehen. Nach einigem Hin und Her hatte das Landratsamt am 14. Dezember 2022 eine zuvor automatisch in Kraft getretene Genehmigung zur Aufteilung zurückgenommen. Die „Swiss Life“ reichte daraufhin eine Klage ein – offiziell gegen den Freistaat Bayern, in diesem Fall vertreten durch das Landratsamt.

Schützenstraße Bad Tölz: Investor darf Eigentumswohungen verkaufen

Schon beim Verhandlungstermin am 18. April hatte der Vorsitzende Richter Johann Oswald angezweifelt, dass aus seiner Sicht die zugrunde liegende Satzung im Januar 1994 unter formal rechtmäßigen Bedingungen zustande gekommen war (wir berichteten). Nun bestätigt der Gerichtssprecher, dass es bei dieser Einschätzung blieb. Demnach habe die „Swiss Life“ zwar nach wie vor „keine Genehmigung der Bildung von Wohnungs-/Teileigentum“, aber: „Diese brauchte es eben aufgrund der Unwirksamkeit der Satzung auch überhaupt nicht.“ Die schriftliche Urteilsbegründung steht noch aus.

