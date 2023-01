Schulbegleiter am Tölzer Förderzentrum: Mentale und körperliche Stütze für die Kinder

Von: Felicitas Bogner

Berichten von ihrer Arbeit: (v.li.) Brigitte Schrödl, Andreas Eberhardt und Christine Stein. © arp

Damit jedes Kind individuell unterstützt werden kann, gibt es am Tölzer Förderzentrum Schulbegleiter. Diese sind je nach Bedarf für mehrere Kinder zuständig. Wie wichtig ihre Arbeit ist, wird im Gespräch deutlich.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nachdem die Klasse für das Schulfest geprobt hat, geht es zurück ins Klassenzimmer der 1a der Marie-Luise-Schultze-Jahn-Schule in Tölz. Alle Kinder haben hier einen gewissen Förderbedarf. Die Mädchen und Buben rennen zu ihren Plätzen. „Jetzt steht eine Stunde Mathematik auf dem Programm“, erklärt Sonderpädagogin Nadia Schilling. Alle sind gut drauf und freuen sich auf das Kopfrechnen-Spiel – alle außer einem Mädchen. Sie sitzt an ihrem Tisch und weint. Da sich die Schülerin nicht beruhigt, geht Schilling darauf ein. Klara (Name geändert) hatte wohl eine Auseinandersetzung mit einem anderen Kind. Die beiden dürfen mit einer der zwei anwesenden Schulbegleiterinnen den Unterricht verlassen, um das Problem aus der Welt zu schaffen. „Das geht natürlich nicht bei jeder Kleinigkeit, aber wenn das Problem sich sonst über den ganzen Schultag zieht, ist es so das Sinnvollste“, erklärt Schilling. Die Lehrerin ist froh, in gewissen Situationen auf diese Unterstützung zählen zu können.

Schulbegleiter – oft sind es Quereinsteiger – kümmern sich um alle Kinder, die in gewissen Situationen mental oder auch körperlich Hilfe brauchen, um alle Situationen im Schulalltag meistern zu können. Dafür gibt es am Tölzer Förderzentrum ein festes Kontingent. „Wenn ein Kind dazu kommt, das diese Hilfe benötigt, können wir das mit unserem Pool abfangen“, erklärt Schulleiter Klaus Koch. „Wir können die Schulbegleiter also flexibel für die verschiedenen Kinder einsetzen. Es gibt hier Klassen mit und ohne die Helfer“, erklärt er. Darüber hinaus gibt es Eins-zu-Eins-Begleitungen. Hier ist ein Schulbegleiter nur für ein spezielles Kind zuständig. „Diese sind getrennt von unserem Pool zu betrachten“, sagt Koch.

Im Unterricht von Nadia Schilling (rechts vorne) unterstützt Schulbegleiterin Brigitte Schrödl (li.) manche Kinder, um ihnen eine normale Teilhabe am Unterricht in jeder Situation zu ermöglichen. © arp

Die Schulbegleiter aus dem Pool-Modell sind Angestellte des sozialen Dienstleisters Brücke Oberland. Aktuell arbeiten hier 35 Menschen, die im gesamten Landkreis eingesetzt sind. „Wir stellen die Helfer sowohl für das Modell des Förderzentrums, als auch für einzelne Schüler, die diese Unterstützung benötigen, und Regelschulen besuchen“, erklärt Andreas Eberhard, der Leiter der Schulbegleitung der Brücke – dem Träger der Maßnahme. Die Kosten für die Schulbegleiter trägt entweder der Bezirk Oberbayern oder das Jugendamt. „Es sind zum einen Kinder und Jugendliche betroffen, die eine körperliche Einschränkung haben und im Schulalltag deswegen hier oder da eine helfende Hand brauchen. Zu anderen sind es viele Kinder mit einer sozial-emotionalen Störung wie beispielsweise einer Autismus-Spektrum-Störung“, erklärt Eberhard.

„Arbeiten darauf hin, uns selbst überflüssig zu machen“

Die Schulbegleiterinnen Brigitte Schrödl (57) aus Bad Tölz und Christine Stein (48) aus Gaißach haben schon einige Kinder in den vergangenen Jahren begleitet, viele davon waren autistisch. Schrödl ist gelernte Erzieherin, Stein Tanzlehrerin. „Es sind sehr familienverträgliche Arbeitszeiten, und mir macht es große Freude, einem Kind in die Selbstständigkeit zu helfen“, erklärt Stein. Auch wenn die Mitarbeiter gezielte Schulungen bekommen, ist es eine Herausforderung als Quereinsteiger mit autistischen Kindern richtig umzugehen. Ein zu starker Reiz kann genügen – und der Schüler kommt in einen Ausnahmezustand. „Meistens verläuft alles gut, und man lernt das Kind so gut kennen, dass man weiß, wann man eine Pause einlegen oder einen Gang runterschalten muss“, erklärt Stein. Aber es gab auch schon Situationen, die die Brücke-Mitarbeiterinnen an ihre Grenzen gebracht haben. „Mit Gewalt oder sexualisiertem Verhalten umzugehen, ist wirklich nicht einfach“, sagt Schrödl. Extremsituationen, wie etwa als ein Junge im Unterricht onaniert oder die Schulbegleiterin geschlagen habe, seien für sie schwer zu verarbeiten gewesen. „Für solche Fälle ist es wichtig, dass wir im ständigen Austausch sind“, erklärt Eberhard. Im Härtefall müsse eine andere Person gefunden werden, die das Kind begleitet. „Schließlich trage ich auch Fürsorge für unsere Angestellten“, betont der Leiter.

Dass Kinder auch in Regelschulen begleitet werden, sei längst kein Einzelfall mehr. Hier ist Kommunikation vom ersten Tag an das A und O, unterstreicht Stein. „Es kommt zu keiner Stigmatisierung oder Ausgrenzung, wenn die Klasse damit aufwächst und von Anfang an weiß, wieso ich bei einem Schüler dabei bin.“

Das oberstes Ziel der Schulbegleiter mag – wirtschaftlich betrachtet – seltsam klingen: „Wir arbeiten darauf hin, uns selbst überflüssig zu machen“, sagt Stein. „Irgendwann müssen die Kinder selbstständig werden“, erklärt Koch dazu. Daher sei er ein großer Verfechter des Pool-Systems, das nicht nur auf einen Schüler zugeschnitten ist. „So kann die Schule mit ihrem Kontingent immer flexibel und bedarfsgerecht die Schulbegleiter einsetzen.“

