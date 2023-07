„Armut konstant hoch“: Schuldnerberater nennt Mindestlohn-Erhöhung „lächerlich“

Von: Christiane Mühlbauer

Rund 200 Personen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen müssen jedes Jahr Privatinsolvenz anmelden. (Symbolfoto) © Alexander Heinl

Die Preise sind in den vergangenen Monaten stark gestiegen. „Armut gibt es auch im Landkreis“, sagt Schuldnerberater Jürgen Schäffenacker aus Bad Tölz.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Rund 550 Menschen, berichtet Jürgen Schäffenacker von der Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas in Bad Tölz-Wolfratshausen, nehmen jedes Jahr den kostenlosen Beratungsdienst in Anspruch. Rund 200 Personen müssten jedes Jahr Privatinsolvenz anmelden. Statistisch gesehen seien die Zahlen im Vergleich zur Zeit vor dem Ukraine-Krieg gleich hoch, sagt Schäffenacker. Wer einen Termin in Anspruch nehmen will, kann das in der Regel drei Wochen nach Anmeldung. „Es ist unser Ziel, hier rasch zu handeln, weil sonst viele wieder abspringen“, weiß er aus Erfahrung. Die Klienten würden dann zum Beispiel einen weiteren Kredit aufnehmen oder sich im Familien- oder Freundeskreis Geld leihen, vielleicht nicht das erste Mal. „Das hat dann oft fatale Konsequenzen.“

„Mindestlohn müsste bei mindestens 15 Euro liegen“

Die Menschen, die zur Beratungsstelle kommen, seien aus allen Altersgruppen, berichtet Schäffenacker. Etwa die Hälfte sei schon Bezieher von Sozial- oder Transferleistungen, die anderen seien Arbeitnehmer. Natürlich gehe es jetzt um Fragen wie Energiepreise und Mietkosten, sagt Schäffenacker, allerdings sei dies auch schon in den vergangenen Jahren ein wichtiges Thema gewesen. „Ja, Armut gibt es auch im Landkreis, und die Zahl der Betroffenen ist konstant hoch“, sagt der Berater.

Jürgen Schäffenacker arbeitet bei der Schuldner- und Insolvenzberatung der Caritas in Bad Tölz. © Franziska Selter

Auch von Altersarmut seien Menschen betroffen. Schäffenackers Stimme ist Zorn anzumerken, wenn er davon spricht, dass Menschen, die 45 Jahre Vollzeit gearbeitet haben, nur eine Mini-Rente bekommen. „Das ist ein Problem, das muss die Politik lösen“, fordert er. Im Lohngefüge sei vieles in Schieflage. Die jetzige Erhöhung des Mindestlohns – auf 12,41 Euro zum 1. Januar 2024 und 12,82 zum 1. Januar 2025 – sei „lächerlich“, sagt Schäffenacker. „Es müssten mindestens 15 Euro sein.“

Gasrechnung verdoppelt sich trotz Preisbremse

Wer Beratungsbedarf in Sachen Energie-Rechnungen hat, wendet sich auch an die Verbraucherzentrale Bayern. „Die Anzahl der Anfragen hat sich vervielfacht“, sagt Marion Gaksch, Referentin Marktbeobachtung Energie, auf Anfrage unserer Zeitung. Konkrete Zahlen bezüglich des Landkreises erfasst die Verbraucherzentrale jedoch nicht. Gaksch zufolge schilderten die Kunden sehr vielfältige Probleme, zum Beispiel ungerechtfertigte Abschlagserhöhungen, plötzliche Liefereinstellungen und Preiserhöhungen um bis zu 500 Prozent. Manche Kunden hatten auch das Problem, den Anbieter nicht mehr zu erreichen. Und was die Jahresabrechnungen anbelange, „kommen die Beschwerden erst jetzt so langsam bei uns an“, sagt Gaksch. Mit Fehlern sei vor allem dann zu rechnen, wenn das Abrechnungsjahr nicht im Dezember 2022 endete, sondern bis ins Jahr 2023 dauerte. Hat die Gaspreisbremse zur Entlastung der Verbraucher beigetragen? „Für manche Haushalte ist es zu einer gewissen Entlastung gekommen“, sagt Gaksch, „allerdings liegt die Preisbremse bei Gas bei 12 Cent, was immer noch mehr als das Doppelte des Preises vor dem Ukraine-Krieg ist.“ Zahlte ein Durchschnittshaushalt mit 20.000 Kilowattstunden Gas im Jahr 2021 noch 1200 Euro pro Jahr, steigen die Kosten trotz Preisbremse im Jahr 2023 auf mehr als 2600 Euro. „Ohne die Preisbremse müssten manche Haushalte 4600 Euro bezahlen“, so Gaksch.

Viele Kunden überlegten 2022 einen Wechsel. „Doch das war teilweise gar nicht möglich, weil viele Energieversorger über mehrere Monate gar keine Neukundentarife angeboten haben“, sagt Gaksch. Inzwischen sei das aber wieder leichter. Ob sich ein Wechsel lohne, hänge vom aktuellen Vertrag ab. „In vielen Fällen gibt es schon günstige Tarife, teilweise unter zehn Cent, was bei einem Verbrauch von 20 000 Kilowattstunden einen Betrag von um die 2200 Euro ausmacht.“

Gespräch bei Schuldnerberatung oft schmerzhaft

Wie bekommen Menschen, die Schulden haben, diese in den Griff? Berater Jürgen Schäffenacker bittet seine Klienten, zum Termin zahlreiche aktuelle Unterlagen mitzubringen. Man spreche zuerst über Einsparmöglichkeiten, etwa mit dem Rauchen aufzuhören oder auch den Verkauf des Autos in Erwägung zu ziehen. Nicht selten seien die Gespräche „schmerzhaft“: „Aber es bringt ja auch nichts, seine Situation nur durch die rosarote Brille zu betrachten.“

