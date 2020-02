Schule fällt wegen Sturm im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen aus

Einen freien Tag haben am Montag alle Kinder und Jugendlichen, die Schulen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen besuchen. Der Unterricht fällt wegen Sturm aus.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Wegen Sturmtief „Sabine“ fällt im gesamten Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen witterungsbedingt an allen staatlichen Schulen (Grund-, Mittel- und Förderschulen, Realschulen, Gymnasien, FOS/BOS und Berufsschulen) am Montag, 10. Februar, der Unterricht aus. Das teilt das Landratsamt soeben mit.

Die Entscheidung sei in der Koordinierungsgruppe der Regierung von Oberbayern gefallen.

„Kinder, die trotzdem zu den Schulen kommen, werden dort betreut“, so Behördensprecherin Marlies Peischer.

Diese Regelung gelte nicht für Privatschulen. „Diese treffen die Entscheidung für Unterrichtsausfälle in Eigenverantwortung.“

Auch Hohenburger Schulen geben Unterrichtsausfall bekannt

Gymnasium und Realschule St. Ursula in Hohenburg (Gemeinde Lenggries) haben auf ihren Internetseiten ebenfalls bekannt gegeben, dass dort der Unterricht am Montag entfällt. Auch hier heißt es: Für eine Betreuung jener Schülerinnen, die dennoch in die Schule kommen, wird gesorgt. Diese melden sich bitte im Sekretariat.“

Bei der Bayerischen Oberlandbahn kann es zu Ausfällen und Verspätungen kommen

Auch Annette Weber von der Montessorischule Bad Tölz erklärte am Sonntagabend gegenüber dem Tölzer Kurier: „Die Schulpflicht ist am Montag aufgehoben - es ist also niemand verpflichtet zu kommen.“ Es sei allerdings garantiert, dass all diejenigen Mädchen und Buben, die zur Schule kommen, dort auch betreut werden.

Die Bayerische Oberlandbahn veröffentlichte in Bezug auf den angekündigten Sturm auf ihrer Homepage folgenden Hinweis: „Es kann zu Verspätungen, Zugausfällen und kurzfristigen Streckensperrungen kommen. Wir werden die Wettermodelle weiter beobachten und Sie rechtzeitig über mögliche Auswirkungen auf den Betrieb informieren.“

