BOB fährt wieder im Oberland - Ein Feuerwehrmann bei Einsatz verletzt

Wegen des Orkantiefs Sabine fällt am Montag im Landkreis die Schule aus. Die Feuerwehr hat die ersten Einsätze schon hinter sich.

Wegen des Orkantiefs Sabine fällt am Montag im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen der Unterricht aus

Bei BOB und Bahn läuft der Betrieb langsam wieder an

Die Feuerwehr zieht eine erste Bilanz

15.29 Uhr: Die Züge auf den Strecken Bayrischzell/Tegernsee/Lenggries – Holzkirchen fahren wieder. Eine Weiterfahrt nach München ist derzeit noch nicht möglich. Es wird gerade noch die Möglichkeit geprüft, bis Deisenhofen zu fahren, um den Fahrgästen dort den Umstieg auf die S-Bahn Richtung München Ost zu ermöglichen.

15.12 Uhr: Trotz Sturm: Die Podiumsdiskussion von Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur findet heute Abend statt. Um 19.30 Uhr stehen die Eurasburger Bürgermeisterkandidaten, Amtsinhaber Moritz Sappl (Gemeinsame Wählervereinigung) und Herausfordererin Carola Belloni (Grüne), Rede und Antwort. Einlass ins Gasthaus zur Mühle ist ab 18.30 Uhr.

14.44 Uhr: Die Bayerische Oberlandbahn wird alsbald den Betrieb wieder aufnehmen, wie eine Sprecherin mitteilt. Dies allerdings nur südlich von Holzkirchen. Die Strecke nach München ist weiterhin gesperrt. Einen Regelfahrplan werde man aber nicht einhalten können, heißt es weiter. Denn die Züge dürfen höchstens 80 Kilometer pro Stunde fahren.

14.09 Uhr: Kreisbrandrat Alfred Schmeide zieht eine erste Bilanz des Tages. „Bis jetzt hatten wir 27 Alarmierungen und 35 Einsätze“, sagt er auf Anfrage. Die Diskrepanz bei den Zahlen ist einfach zu erklären. Die eine oder andere Feuerwehr beseitigte auf dem Weg zum oder vom Einsatz noch den einen oder anderen Baum zusätzlich, der auf der Fahrbahn lag. In erster Linie mussten sich die Brandschützer um Bäume oder Äste kümmern, die Straße blockierten oder auf Gebäude gefallen waren. „Der Schwerpunkt der Einsätze war im Norden“, sagt Schmeide.

Ein verletzter Feuerwehrmann in Lenggries

Die Wehren aus Wolfratshausen, Geretsried, Gelting, Icking, Dorfen, Eurasburg, Münsing, Thanning, Königsdorf, Baiernrain und Dietramszell mussten ausrücken. Drei Einsätze gab es aber auch im Süden des Landkreises. In Kochel am See, Bad Heilbrunn und Lenggries mussten ebenfalls Bäume beseitigt werden. In Lenggries wurde ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz verletzt. Die erste Alarmierung ging am Montag gegen 6 Uhr ein. Die meisten Einsätze gab es zwischen 7 und 10 Uhr. „Insgesamt“, sagt Schmeide, „war es aber nicht wirklich wild.“

13.29 Uhr: Der Kaffee-Kuchen-Kandidatinnen-Seniorennachmittag der Unabhängigen Bürgerliste Icking entfällt. Er hätte heute um 15 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Kirche stattfinden sollen. Ein Ersatztermin wird bekanntgegeben.

13.25 Uhr: Die Bahn hat den Zugverkehr vereinzelt wieder aufgenommen, die S7 ab Wolfratshausen fährt aber laut Streckenagent derzeit nicht. Es werden Erkundungsfahrten durchgeführt.

13.21 Uhr: Wegen Unwetters ist die Tchibo-Filiale in der Tölzer Marktstraße heute geschlossen. Außerdem wurden die Wahlplakatständer vom Betriebshof sturmsicher gelagert.

13.17 Uhr: BOB: Die Strecke Holzkirchen – München ist nach wie vor gesperrt. Erkundungsfahrten im Oberland finden wieder seit 13 Uhr statt. Danach wird entschieden, ob der Betrieb auf den Strecken Bayrischzell/Lenggries/Tegernsee – Holzkirchen wieder starten kann.

12.30 Uhr: An der Isar-Loisach-Realschule Wolfratshausen sollte am Dienstag, 11. Februar, ein Informationsabend stattfinden. Aufgrund der Wetterlage wird er auf Dienstag, 17. März, verschoben.

12.15 Uhr: Die Wetterlage hat sich aktuell beruhigt, insgesamt sind bislang 21 Alarme eingegangen, es handelt sich dabei um umgefallene Bäume und eine Dachsicherung.

12.05 Uhr: Im Raum Kochel und Penzberg ist es zu Stromausfällen gekommen. Davon sind offenbar auch die Firmen Dorst und Roche betroffen. Wo der Schaden entstanden ist und wann er behoben werden kann, lässt sich laut Bayernwerk Netz GmbH derzeit nicht sagen. Bayernweit waren am Montag gegen 9 Uhr bis zu 60.000 Haushalte ohne Strom. Um 12 Uhr waren es nur noch 45.000 Haushalte. Alle verfügbaren Mitarbeiter des Stromversorgers sind nach Angaben des Unternehmens im Einsatz. Auch Teile von Dietramszell waren am Vormittag ohne Strom.

11.28 Uhr: Die Strecke der Linie S 7 zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Baierbrunn ist seit heute Morgen gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Wolfratshausen verkehren laut Streckenagent der Deutschen Bahn bis Ebenhausen-Schäftlarn und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung München Ost verkehren bis Baierbrunn und enden vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus und Taxis ist eingerichtet.

11.22 Uhr: In Teilen von Kochel am See gibt es derzeit keinen Strom.

11.01 Uhr: Aktuell liegen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 16 Alarme vor. Bäume fielen bislang auf Fahrbahnen und Gebäude, der Schwerpunktbereich befindet sich im nördlichen Landkreis in Wolfratshausen, Icking, Geretsried und Gelting. Personen wurden nicht verletzt.

10.58 Uhr:Das Landratsamt gibt bekannt: Aufgrund der aktuellen Witterung bleiben am heutigen Montag, 10. Februar, die Schulturnhallen in Trägerschaft des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen für den Sportbetrieb der Vereine geschlossen. Konkret handelt es sich dabei um die jeweiligen Hallen des Schulzentrums Geretsried, der Franz-Marc-Schule, des Rainer-Maria-Rilke Gymnasiums Icking, der Isar-Loisach-Realschule Wolfratshausen, der Realschule Bad Tölz und des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums in Bad Tölz.

10.53 Uhr: Glück gehabt: Im Tölzer Taubenloch hat der Sturm gerade das Schild umgerissen, das auf die Umgestaltung des kleinen Parks hinweist. Glücklicherweise hat kein Auto davor geparkt.

10.37 Uhr: Die ersten Erkundungsfahrten auf den Strecken der BOB führten zu teilweise ernüchternden Ergebnissen. Der Streckenabschnitt zwischen Holzkirchen und München ist wegen Bäumen an mehreren Stellen im Gleis gesperrt. Daher ist eine Aufnahme des Zugverkehrs noch bis mindestens 14 Uhr nicht möglich. Die Bayerische Oberlandbahn GmbH und Bayerische Regiobahn GmbH stehen in engem Austausch mit den Einsatzkräften, um eine schnelle Räumung der Strecken zu fördern. Allerdings werden so genannte Nebenstrecken erst nach den Hauptstrecken rund um München und Augsburg an die Reihe kommen.

10.19 Uhr: Auch die Herzogstandbahn ist heute wegen des Sturms geschlossen.

9.45 Uhr: Der Wind frischt auf. Bis 13 Uhr ist im Tölzer Land mit Orkanböen, Regen und in höheren Lagen mit Schnee zu rechnen.

9.24 Uhr: Wegen Sturm "Sabine" ist der Skibetrieb am Brauneck heute eingestellt. Lediglich die Lifte im Tal sind in Betrieb.

9.18 Uhr: Die Erkundungsfahrten in den Netzen von Meridian, BOB und BRB starten nun und laufen bis zirka 10 Uhr, teilt das Unternehmen mit. Danach fällt die kurzfristige Entscheidung, ob die Aufnahme des Fahrgastbetriebs möglich ist und welche Verbindungen dann als erste wieder fahren.

9.11 Uhr: Michael Vontra, kommissarischer Leiter der Rosenheimer Arbeitsagentur, informiert hiermit die Bürgerinnen und Bürger des Agenturbezirks Rosenheim, der Stadt und des Landkreises Rosenheim sowie der Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen: „Nachdem für den gesamten Agenturbezirk wegen des angekündigten Sturmtiefs „Sabine“ eine Gefahrenlage besteht, möchte ich darauf hinweisen, dass sich Menschen, die sich am Montag, 10. Februar, oder am Dienstag, 11. Februar, arbeitslos melden müssten oder einen sonstigen Termin bei der Arbeitsvermittlung oder Berufsberatung haben, nicht unnötig in Gefahr begeben müssen. Wir werden, solange die besondere Wetterlage besteht, großzügig mit verspäteten Meldungen verfahren, das heißt, wir werden die persönlichen Arbeitslosmeldung in diesem Zeitraum auch rückwirkend akzeptieren. Termine, die auf Grund der Witterungsverhältnisse nicht eingehalten werden können, werden ebenfalls nicht beanstandet, sollten aber abgesagt werden. Sie können hierzu die kostenfreie Servicenummer unter 0800/4 5555 00 anrufen oder den eService der Agentur für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de nutzen. Termine bei der Berufsberatung können auch per Mail an Rosenheim.Berufsberatung@arbeitsagentur.de abgesagt werden. “

Update vom 10. Februar, 8 Uhr: Bad Tölz-Wolfratshausen - Der Höhepunkt des Sturms wird im Tölzer Land zwischen 9 und 11 Uhr erwartet. Die Kochelseebahn hat derzeit ihren Betrieb eingestellt. Die Bayerische Oberlandbahn vermeldet auf Twitter, dass der Betrieb „nicht vor 10 Uhr“ aufgenommen wird. Derzeit laufen nur Erkundungsfahrten.

Auch wenn es hier noch recht ruhig ist, gab es seit 6.35 Uhr laut Kreisbrandrat Alfred Schmeide bereits drei Alarmierungen für die Feuerwehren. Beseitigt werden mussten umgefallene Bäume.

Freuen dürfen sich am Montag jedenfalls die Kinder: Bereits am Sonntag wurde der Unterricht an den Schulen im Landkreis abgesagt. Eine Betreuung ist aber gewährleistet.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Wegen Sturmtief „Sabine“ fällt im gesamten Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen witterungsbedingt an allen staatlichen Schulen (Grund-, Mittel- und Förderschulen, Realschulen, Gymnasien, FOS/BOS und Berufsschulen) am Montag, 10. Februar, der Unterricht aus. Das teilt das Landratsamt soeben mit.

Die Entscheidung sei in der Koordinierungsgruppe der Regierung von Oberbayern gefallen.

„Kinder, die trotzdem zu den Schulen kommen, werden dort betreut“, so Behördensprecherin Marlies Peischer.

Diese Regelung gelte nicht für Privatschulen. „Diese treffen die Entscheidung für Unterrichtsausfälle in Eigenverantwortung.“

Auch Hohenburger Schulen geben Unterrichtsausfall bekannt

Gymnasium und Realschule St. Ursula in Hohenburg (Gemeinde Lenggries) haben auf ihren Internetseiten ebenfalls bekannt gegeben, dass dort der Unterricht am Montag entfällt. Auch hier heißt es: Für eine Betreuung jener Schülerinnen, die dennoch in die Schule kommen, wird gesorgt. Diese melden sich bitte im Sekretariat.“

Bei der Bayerischen Oberlandbahn kann es zu Ausfällen und Verspätungen kommen

Auch Annette Weber von der Montessorischule Bad Tölz erklärte am Sonntagabend gegenüber dem Tölzer Kurier: „Die Schulpflicht ist am Montag aufgehoben - es ist also niemand verpflichtet zu kommen.“ Es sei allerdings garantiert, dass all diejenigen Mädchen und Buben, die zur Schule kommen, dort auch betreut werden.

Die Bayerische Oberlandbahn veröffentlichte in Bezug auf den angekündigten Sturm auf ihrer Homepage folgenden Hinweis: „Es kann zu Verspätungen, Zugausfällen und kurzfristigen Streckensperrungen kommen. Wir werden die Wettermodelle weiter beobachten und Sie rechtzeitig über mögliche Auswirkungen auf den Betrieb informieren.“

