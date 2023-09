Schulstart im Landkreis unter guten Vorzeichen: „Haben erfreulich viele Lehrkräfte“

Von: Andreas Steppan

Präsentierten Zahlen und Fakten zum neuen Schuljahr: Schulamtsdirektorin Petra Burkhardt (re.) und ihre Stellvertreterin Ute Hübner. © Hias Krinner

Vielerorts in Deutschland wird über akuten Lehrermangel geklagt. Anders schaut es vor Schuljahresbeginn in Bad Tölz-Wolfratshausen aus. Hier berichtet Schulamtsdirektorin Petra Burkhardt über „erfreulich viele Lehrkräfte“, mit denen sich an den Grund- und Mittelschulen ein breites Unterrichtsangebot in nicht allzu großen Klassen abdecken lasse.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Beste Voraussetzungen herrschen laut dem Staatlichen Schulamt für den Start ins neue Schuljahr im Landkreis. „Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir erfreulich viele Lehrkräfte im Landkreis haben“, sagte Schulamtsdirektorin Petra Burkhardt am Donnerstag im Pressegespräch vor dem ersten Schultag. „Wir können den kompletten Pflichtunterricht erfüllen. In den vergangenen Jahren stand das auch schon mal auf der Kippe.“ Auch Klassenteilungen – etwa zur Förderung schwächerer und stärkerer Schüler – „können wir vollumfänglich anbieten“, betonte Burkhardt.

655 Lehrkräfte werden an den Schulen im Landkreis arbeiten

655 Lehrkräfte werden an den staatlichen und privaten Grund- und Mittelschulen im Landkreis im Schuljahr 2023/24 arbeiten und insgesamt 11 190 Lehrerwochenstunden abdecken, so Burkhardt. Über 30 Lehrerinnen und Lehrer würden dabei neu in den Landkreis versetzt. 22 Personen werden laut Burkhardt als sogenannte Substitutionskräfte eingesetzt.

Das sind Menschen, die zwar nicht auf Lehramt studiert haben, aber einen abgeschlossenen Hochschulabschluss haben. „Sie kommen vor allem in der Deutsch-Förderung zum Einsatz, auch im Vorkurs Deutsch im Kindergarten, sowie in Fächern wie Kunst und Musik“, sagt Burkhardt. Diese „Ersatzlehrer“ würden aber nur zwei Prozent der gesamten Lehrerstunden ausmachen.

Dank der Personalausstattung und guter Planung sei es gelungen, allzu große Klassenstärken zu vermeiden, sagte Burkhardt. Keine einzige Klasse im Landkreis habe über 30 Schüler – was an Mittelschulen theoretisch möglich wäre. Nur acht von insgesamt 310 Klassen werden 29 oder 30 Schüler haben. Insgesamt liegt der Schnitt an den Grund- und Mittelschulen bei einer Klassenstärke von 22,8. „Das liegt im bayerischen Durchschnitt und entspricht dem Ideal“, sagte Burkhardt.

Schulstart im Landkreis: Für geflüchtete Kinder aus der Ukraine gibt es jetzt zehn statt neun Klassen

Eine „sehr gute Ausgangslage“ gebe es auch bei der Mobilen Reserve. Hier stehen 52 Lehrkräfte zur Verfügung, die einspringen, wenn andere Lehrer krankheitsbedingt ausfallen. „Die Vorgabe haben wir hier um weit über 200 Lehrerstunden übertroffen“, freute sich Burkhardt. Sie und ihre Stellvertreterin Ute Hübner berichteten auch von den zahlreichen Besonderheiten, die heuer wieder im Schulsystem im Landkreis geboten sind, darunter verschiedene Modelle zur Inklusion behinderter Kinder sowie Praxisklassen für schwächere, M-Züge für stärkere Mittelschüler.

Für aus der Ukraine geflüchtete Kinder der fünften bis neunten Jahrgangsstufe gibt es in diesem Schuljahr neun statt bisher zehn schulartübergreifende „Brückenklassen“. An der Mittelschule Bad Tölz Süd existiert eine Deutsch-Klasse für Siebt- bis Neuntklässler ohne Deutsch-Kenntnisse.

Benediktbeuern wird „Digitale Schule der Zukunft“

Laut Ute Hübner starten heuer drei neue Projekte an Grund- und Mittelschulen im Landkreis. Die Jahn-Grundschule in Bad Tölz wird zur Profil-Sport-Grundschule mit einer dritten Sportstunde in der ersten Klasse und vermehrtem Augenmerk auf die Themen Bewegung und gesunde Lebensführung. Im Projekt „Leistung macht Schule“ an den Mittelschulen Königsdorf und Geretsried sollen die Interessen und Fähigkeiten leistungsstarker Schüler herausgearbeitet werden. Und die Mittelschule Benediktbeuern wird zur „Digitalen Schule der Zukunft“, was auch die Ausstattung einer Klasse mit digitalen Endgeräten beinhaltet.

Was Benediktbeuern betrifft, steht aber zunächst die Freude im Mittelpunkt, dass der Unterricht nach den großen Hagelschäden am kommenden Dienstag überhaupt regulär beginnen kann. „Handwerker, Lehrkräfte, Hausmeisterin und auch viele ehemalige Schüler aus dem Abschlussjahrgang des letzten Schuljahres haben zusammengeholfen“, berichtete Burkhardt. Nur bei den Computern müsse aktuell noch erhoben werden, ob wieder alles funktioniert.

Gut aufgestellt sei der Landkreis auch im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der von 2026 bis 2030 für Grundschulkinder stufenweise in Kraft tritt. „Der Grundstock dafür ist an allen Schulen vorhanden“, sagte Ute Hübner. Die bestehenden Ganztagsangebote müssten aber noch dahingehend ausgebaut werden, dass auch freitags eine Betreuung bis 16 Uhr gewährleistet ist und die Ferien bis auf einige Schließzeiten abgedeckt werden. Dies sei aber nicht Aufgabe des Schulamts, sondern der Kommunen. „Die Gemeinden sind auch stark dahinter“, konstatierte Burkhardt. (ast)

Zahlen zum Schulstart 1303 Erstklässler starten am kommenden Dienstag ins Schulleben (Vorjahr: 1288). 7062 Mädchen und Buben besuchen im Schuljahr 2023/24 die Grund- und Mittelschulen im Landkreis – inklusive Privatschulen (Vorjahr: 6931). 2037 Kinder und Jugendliche einen Migrationshintergrund (nur staatliche Schulen). Von den insgesamt 310 Klassen haben 49 weniger als 20 Schüler, 189 haben 20 bis 25 Schüler, 64 Klassen haben 26 bis 28 Schüler und acht Klassen haben 29 oder 30 Schüler. Von den 655 aktiven Lehrpersonen sind 38 Lehramtsanwärter. 8 Schulpsychologinnen und eine Beratungsrektorin (Schulpsychologie sind im Einsatz).