Das Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasium feiert den 101. Geburtstag

Schuljubiläum mit einem Jahr Verspätung

Anlässlich des 101. Geburtstages des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums gibt es ein vielfältiges Programm über mehrere Tage verteilt.

Bad Tölz – Dieser Schulsommer wird ein besonderer am Tölzer Gymnasium: Fast zwei Wochen lang steht Ende Juli das Schuljubiläum im Mittelpunkt, das wegen der Pandemie ein Jahr später gefeiert wird. Zu 101 Jahren Gabriel- von-Seidl-Gymnasium wurde ein mehrtägiges Programm für die Schulfamilie sowie Ehemalige ausgearbeitet.

Die letzten, sich oft quälend dahinziehenden Schultage sind heuer stark aufgelockert durch vielseitige Veranstaltungen. Thomas Zimmermann und Katarina Schambeck sind die Hauptkoordinatoren. „Wir möchten, dass die Schüler etwas direkt vom Jubiläum haben“, sagen sie. So gibt es am Mittwoch, 27. Juli, einen „Tag der Wissenschaften“. Klassen und ihre Leiter überlegen sich, wohin sie ihre Exkursionen führen werden, ob in Museen oder zu Sehenswürdigkeiten.

Letzten Schultage werden aufgelockert

Eine historische Festschrift fertigen gerade Oberstufenschüler in einem P-Seminar an. „Teilweise sind früher Beteiligte aber gar nicht mehr hier“, erklärt Zimmermann, sie haben bereits ihr Abitur gemacht. Offiziell eröffnen zwei festliche Konzerte im Kurhaus das Jubiläumsfest am Dienstag und Mittwoch, 19. und 20. Juli. „Geprobt wird wieder an speziellen Probentagen“, erklärt Zimmermann, so wie es vor der Pandemie Tradition am Gymnasium war. Am Donnerstag, 21. Juli, muss die gesamte Schulfamilie ran, um den Tag der offenen Tür für Freitagnachmittag aufzubauen. Bei diesem Jubiläum gibt der Kultusminister Anlass für große Freude, denn Freitag, 22. Juli, ist unterrichtsfrei. Der Grund ist der obligatorische Festakt mit Staatsminister Michael Piazolo, Landrat, Bürgermeister und weiteren Honoratioren im Kurhaus. Er beginnt um 10 Uhr.

Nachmittags geht es im Schulhaus rund. „An diesem Tag präsentieren Schüler ihre Projekte, die sie eigens für unser Jubiläum vorbereitet haben“, sagt Schambeck. Zum Beispiel zeigen Naturwissenschaftler Experimente, ein Archäologe für die Römerzeit ist eingeladen, viel Kunst wird im Schulhaus zu sehen sein und ein eigenes Theaterstück wird aufgeführt. Beginn ist um 17 Uhr, es folgt der nahtlose Übergang zum Schulfest ab 19 Uhr. Der Elternbeirat sorgt für die Kulinarik.

Nur Montag und Dienstag vor den Ferien ist regulärer Unterricht. Nach dem „Tag der Wissenschaften“ am Mittwoch findet der traditionelle Wandertag am Donnerstag statt. Beenden werden das Jubiläum und das Schuljahr ein besonders gestalteter Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche am Freitag, 29. Juli, dem die Zeugnisausgabe am Gymnasium folgt.

Ausstellungen im Stadtmuseum

Parallel zum Schulgeschehen präsentieren sich ehemalige Tölzer Gymnasiasten und Lehrkräfte als Kunstschaffende in einer eigenen Ausstellung im Stadtmuseum. Das Echo ist überwältigend: Seit im März die Kunstlehrer Stephanie Pütz, Rosemarie Freiberger und Felix Lampadius ehemalige Schüler einluden, sich an einer Kunstausstellung zu beteiligen, haben sich über 30 hauptberuflich Kunstschaffende gemeldet, die das Tölzer Gymnasium besuchten. Sie alle prägte vor allem einer: Max Weihrauch. 35 Jahre lang vermittelte er als Lehrkraft und Maler Jugendlichen Kunst. Er starb 2007. Diese Schau würde ihm, der auf einem Selbstporträt zu sehen ist, riesige Freude bereiten. Designgrafiker, Architekten, Fotografen, Beleuchtungskünstler, Modedesigner, Maler, Skulpteure, Graffitikünstler, Töpfer – die Bandbreite an Kunstwerken ist enorm und höchst sehenswert. (Birgit Botzenhart)

Weitere Information

Die Ausstellung „Kunstschmiede“ ehemaliger Tölzer Gymnasiasten ist im Stadtmuseum bis zum 19. Juli zu sehen. Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr.

