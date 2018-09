Geretsrieder Vater kritisiert: Lehrer verlangen in komplizierter Material-Liste teure Marken

Bestimmte Mappen, bestimmte Blöcke: Für viele Eltern sind die Erledigungen am ersten Schultag eine Herausforderung. In der Schreibwarenabteilung des Isar-Kaufhauses hilft Felicitas Hübner dabei.

Schulstart in Bayern

von Christiane Mühlbauer

Am 11. September beginnt in Bayern wieder die Schule. Was die Schüler brauchen, steht in den Material-Listen der Lehrer. Und die werden immer komplizierter.