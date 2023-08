„Es fällt schwer, das Buch zur Seite zu legen“: Experten geben Lesetipps für den Sommer

Empfehlungen

Alle Autoren schließen Felicitas Bogner

Vinzent Fischer

Melina Staar

Christiane Mühlbauer

Ob am Strand oder auf dem Balkon: Sommerzeit ist Lesezeit. Buchhändler und Büchereien in Bad Tölz-Wolfratshausen geben Lesetipps für Groß und Klein.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit einem guten Buch am See oder auf dem Balkon liegen – für viele Menschen ist das die schönste Form der Entspannung. Der Tölzer Kurier hat bei Buchhandlungen und Bibliotheken im Landkreis nachgefragt, was die Inhaber und Mitarbeiter als Sommerlektüre empfehlen – von Kinderbüchern bis hin zum Roman für Erwachsene.

Für Jugendliche: „Godland“ von Martin Schäuble

Christine Trischberger vom Team der Benediktbeurer Gemeinde- und Pfarrbücherei hat einen Tipp für Jugendliche ab zwölf Jahren, nämlich das Buch „Godland“ von Martin Schäuble. „Schäuble ist für seine kritischen Jugendbücher bekannt, und auch diese Geschichte regt zum Nachdenken an, ist rasant und spannend erzählt“, sagt Trischberger. Und darum geht es: In „Godland“ kämpft die 15-jährige Yolanda gegen die Künstliche Intelligenz. Es ist die Zeit nach den Klimakriegen: Die Reichen haben sich ins virtuelle „Godland“ hochladen lassen. Yolanda und ihre Freunde sind als echte Menschen für die Superrechner weit draußen im Ozean zuständig. Als Lohn winkt ihnen nach 20 Dienstjahren ebenfalls das virtuelle Paradies. Bis dahin wird ihr Leben von der KI Godmother bestimmt: Sie überwacht, befiehlt und straft. Aber sie sorgt sich auch um das Wohlergehen und das soziale Gefüge. Für Yolanda ist sie fast wie eine Mutter. Doch als die KI Godmother sie zu einer furchtbaren Lüge zwingt, kommen ihr Zweifel: Ist das ganze System nur ein Fake? „Die Geschichte fesselt, ist anziehend und abstoßend zugleich. Es fällt schwer, das Buch zur Seite zu legen“, sagt Trischberger.

(Martin Schäuble: „Godland“, Verlag Fischer KJB, 15 Euro)

+ Jugendbuch-Tipp aus der Bücherei Benediktbeuern: Christine Trischberger wirbt für den Roman „Godland“. © Bücherei Benediktbeuern

Thomas Mann im Fokus: „Mann vom Meer“ von Volker Weidermann

„Das Meer ist für Thomas Mann zeitlebens ein Ort der Verheißung und der Sehnsucht“, sagt Hubert Schöffmann, Inhaber der Buchhandlung Urban in Bad Tölz, wenn er über das Buch „Mann vom Meer“ von Volker Weidermann spricht. „Hier hat er es gewagt, sich in junge Männer zu verlieben und manchmal sogar seine antrainierte Versteinerung verlassen.“ Entspannt, fast lässig wirke Thomas Mann auf Strandfotos. Volker Weidermann liebe Literatur und verehre ziemlich sicher Thomas Mann. „Jeder seiner Sätze atmet Respekt vor dem großen Autor.“ Chronologisch hangle er sich durch dessen Leben sowie künstlerisches Schaffen und verbinde beides immer wieder geschickt mit dem Meeres-Thema. „Weidermann beschreibt vor allem, wie unbeschwert sich Thomas Mann Zeit seines Lebens am Meer fühlte.“ Das Buch sei aufwendig recherchiert, leicht und einfühlsam im Ton. „Elegant verbindet Weidermann Zitate aus Thomas Manns Romanen und Tagebüchern mit seiner eigenen erzählenden Interpretation“, sagt Schöffmann. „Das ist sehr unterhaltsam, farbig und berührend. Und ganz und gar nicht nur für Mann-Fans geeignet.“

(Volker Weidermann: „Mann vom Meer“, Verlag Kiepenheuer & Witsch, 23 Euro)

Für Kinder und Teenies: „Und plötzlich ist Frau Honig da“ und „Sunkissed“

Ein „richtiges Sommerbuch“ für Kinder ist nach Worten von Annika Fitze von der Buchhandlung Rupprecht in Bad Tölz „Und plötzlich war Frau Honig da“, von Sabine Bohlmann. Es ist geeignet ab acht Jahren. „Es hat etwas von Mary Poppins“, sagt Fitze. Auch Frau Honig ist zauberhaft und magisch zugleich. Eine lustige Liebesgeschichte für Jugendliche ab 14 Jahren ist laut Fitze das Buch „Sunkissed“ von Kasie West. Im Buch spielen sich keine großen Dramen ab, „es ist eher leichte Kost“, sagt Fitze. Hauptfigur Avery ist nicht erfreut, als ihre Eltern sie in ein Ferienressort schleppen. Doch dann lernt sie Brooks, den Gitarristen der Camp-Band kennen, und die beiden kommen sich näher.

(Sabine Bohlmann/Joelle Tourlonias: „Und plötzlich ist Frau Honig da“, Verlag Planet, 13 Euro; Kasie West: „Sunkissed“, Verlag Carlsen, 15 Euro)

Ein Buch im Buch: „Die Buchverliebten“ von Anja Baumheimer

„Ein leichter Sommerroman – nicht nur für die ältere Generation.“ Das ist der Buchtipp von Silke Vogel, Leiterin der Stadtbücherei Wolfratshausen. Für Sommergefühle soll Anja Baumheiers Roman „Die Buchverliebten“ sorgen. Das Buch erzählt die warmherzige Liebesgeschichte zweier Protagonisten, Greta Grambek und Ole Oevermann. Oevermann hat erst nach dem Tod seiner Frau zu Büchern gefunden, während Grambek nach dem tragischen Verlust ihres Partners, der Schriftsteller war, Büchern abschwor. Die Geschichte erzählt „mit viel Humor davon, ob die unterschiedlichen Protagonisten dennoch zusammenfinden“, sagt Vogel. Die Autorin lasse Ole Oevermann aus vielen bekannten Büchern zitieren, was dem Leser Lust mache, „das ein oder andere genannte Buch im Anschluss ebenfalls in die Hand zu nehmen“.

(Anja Baumheier: „Die Buchverliebten“, Kindler-Verlag, 22 Euro)

Vom Ausbrechen: „Seemann vom Siebener“ von Arno Frank

Hannah Vogel von der Stadtbibliothek Geretsried empfiehlt den Roman „Seemann vom Siebener“ von Arno Frank. Die Bewohner einer Provinzstadt besuchen an einem heißen Tag das Freibad, erzählt Vogel zum Inhalt. „Da ist der ewige Bademeister Kiontke, die kettenrauchende Renate im Kassenhäuschen, die Greisin Isobel und die Kindergärtnerin Melanie, die mit ihren Schützlingen das Seepferdchen machen will. Alle tummeln sich im Mikrokosmos des Freibads, in dem alles passiert und gleichzeitig irgendwie auch nichts. So erstreckt sich auch dieser Sommertag vor den Besuchern des Bads. Einzig getrübt von einem lang zurückliegendem Unglück am Siebener.“ Der Leser erfahre nicht nur mehr über die Badegäste, sondern verbringe den Tag mit ihnen im Freibad. „Ein Gefühl von Sonnencreme, ein leichter Hauch von Chlor und Pommesgeruch entstehen ganz automatisch“, findet die Bibliotheksleiterin. Fast nebenbei durchschaue der Leser das soziale Geflecht der Figuren und erfahre, was diese bewegt. „Ein wunderbares, empathisches Buch vom Ausbrechen, Ankommen und Wiederkehren. Ideal für heiße Sommertage.“

(Arno Frank: „Seemann vom Siebener“, Verlag Tropen, 24 Euro)

Sehnsucht nach Italien: „Die Frauen von Capri“ von Antonia Riepp

Eine Prise italienischer Gelassenheit, eine große Portion Emotionen sowie Meer, gutes Essen und Wein – all das verspricht „Die Frauen von Capri“ von Antonia Riepp. Das Buch empfiehlt Janne Mika von der Gemeindebücherei Lenggries. Vor der wunderschönen Kulisse von Capri nähern sich zwei Frauen an, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Gemeinsam decken sie Familiengeheimnisse auf und begeben sich auf die Suche von ihrer Vorstellung von Glück. „Ein sommerlicher Roman, der Zuversicht gibt und die Sehnsucht nach Italien stillt“, sagt Mika.

(Antonia Riepp: „Die Frauen von Capri“, Verlag Piper, 16 Euro)

Liebesgeschichte: „Der Gärtner von Wimbledon“ von Jane Crilly

Sarah Ulbrich von der Buchhandlung Osiander in Geretsried schwärmt von dem Roman „Der Gärtner von Wimbledon“ von Jane Crilly. Er spielt in Großbritannien im Jahr 1938. Für die junge Rose Blake ist Wimbledon der Ort, an dem ihr größter Traum in Erfüllung gehen könnte. Doch wenn es nach ihren Eltern geht, soll Rose eine gute Ehefrau werden und keine Profi-Tennisspielerin. Für Henry Evans ist Wimbledon der Ort, an dem er und Rose sich so nah gekommen sind wie nirgendwo sonst. Denn die beiden Teenager trennen Welten, und doch verlieben sie sich. Bis der Krieg sie schmerzlich trennt. Henry geht den für ihn einzig denkbaren Weg: Er wird der Gärtner von Wimbledon – und bleibt es 50 Jahre lang. Immer in der Hoffnung, dass auch Rose eines Tages zurückkehren wird. „Eine wunderschöne Liebesgeschichte, ohne zu kitschig zu sein“, meint Ulbrich. Die Rückmeldung der Kunden sei „sehr gut“.

(Jane Crilly: „Der Gärtner von Wimbledon“, Kampa-Verlag, 22 Euro).

Alltag mit Sucht: „22 Bahnen“ von Caroline Wahl

Ein „super Sommerbuch“, das ist laut Irina Schwindt, der stellvertretenden Leiterin der Tölzer Stadtbibliothek, „22 Bahnen“ – der Debütroman von Caroline Wahl. „Das Buch hat etwas über 200 Seiten, und die Geschichte spielt im August“, erklärt Schwindt. Daher eigne es sich wunderbar für heiße Urlaubstage. „Das Buch handelt von einer jungen Frau, die zum Studieren aus der Kleinstadt weg will, aber im Konflikt steht, da sie sich um ihre kleine Schwester kümmern muss, weil ihre Mutter ein Alkoholproblem hat.“ Die 22-jährige Protagonistin geht jeden Tag 22 Bahnen schwimmen. „Dabei trifft sie einen geheimnisvollen Mann“, verrät Schwindt. An dem Roman bewundere sie die detaillierte Darstellung der Alkoholsucht der Mutter. „Man merkt, dass die Autorin sehr viel zu Alkoholismus recherchiert hat und die Problematik ungeschönt zeigt.“ Das Buch eigne sich für Jugendliche und Erwachsene. „Auch wenn es kein klassisches Happy End hat, zeigt es einen optimistischen Ausblick.“

(Caroline Wahl: „22 Bahnen“, DuMont Buchverlag, 22 Euro)

Innige Freundschaft: „Lichte Tage“ von Sarah Winmen

„Lichte Tage“ von der britischen Autorin Sarah Winmen ist eine der aktuellen Lieblings-Lektüren von Petra Schenk, Inhaberin der Tölzer Buchhandlung Winzerer. „Auf 233 Seiten wird eine Freundschaftsgeschichte beschrieben. Sie wird zwar durch ein tragisches Ereignis auseinandergebracht, aber die Geschichte der Freunde und ihrer engen Bindung zueinander wird in einer Rückschau sehr beglückend dargestellt.“ Das Buch sei melancholisch und spiele mit dem Motiv der Sonnenblume. „Das zieht sich wie ein roter Faden durch und passt so wunderbar zum Sommer“, sagt Petra Schenk. Der Roman richte sich an ein erwachsenes Lesepublikum.

(Sarah Winmen: „Lichte Tage“, Klett-Cotta Verlag, 22 Euro)

