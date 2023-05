Auto fährt Radlerin an - Schwer verletzte Tölzerin per Hubschrauber weggeflogen

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Abend des 27. Mai in Bad Tölz. (Symbolfoto)

Unfall auf Bundesstraße

Von Andreas Steppan

Auf der B13 hat am Ortsausgang von Bad Tölz ein Auto am Samstag (27. Mai) eine Radfahrerin erfasst und schwer verletzt. Bei dem Unfall war Alkohol im Spiel.

Bad Tölz - Schwer verletzt wurde am Samstag eine Radfahrerin bei einem Unfall auf der B13 in Bad Tölz. Eine Autofahrerin, die unter Alkoholeinfluss am Steuer saß, hatte das Fahrrad erfasst.

Unfall auf B13 in Bad Tölz: Auto erfasst Radfahrerin

Nach Angaben der Polizei war die Pkw-Lenkerin, eine 25-jährige Frau aus dem Landkreis, gegen 20.10 Uhr in Richtung Lenggries unterwegs. Kurz vor dem Ortsausgang geriet die junge Frau auf der Fahrbahn zu weit nach rechts und touchierte dort die Radlerin, die in die gleiche Richtung unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurde die 55-jährige zuerst auf die Windschutzscheibe des Pkw und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Die Fahrradfahrerin, die keinen Helm trug, erlitt ein schweres Schädel-Hirntrauma. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Murnau geflogen werden.

Radlerin in Bad Tölz erfasst: Verursacherin hatte Alkohol getrunken

Bei der Unfallverursacherin stellte die Polizei Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Aufgrund der Schwere der Verletzungen und des Unfallhergangs wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft vor Ort ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugerufen.

Der Führerschein der 25-Jährigen wurde sichergestellt. Die Feuerwehr Bad Tölz sperrte die Unfallstelle und leuchtete sie zur Unfallaufnahme aus.

