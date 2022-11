Schwerer Unfall bei Gaißach: 19-Jähriger geht auf Fahrbahn und wird von Auto erfasst

Von: Felicitas Bogner

Der 19-Jährige erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ein 19-jähriger Lenggrieser zog sich am Montag gegen 20.25 Uhr bei einem Unfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Tölz und Gaißach schwere Verletzungen zu.

Gaißach - Wie die Polizei berichtet, befuhr am Montagabend ein 56-jähriger Gaißacher mit seinem VW Golf die Ortsverbindungsstraße von Bad Tölz kommen in Richtung Gaißach-Dorf. Kurz nach einer Kuppe sah er erst sehr spät zwei 19-Jährige aus Lenggries, die zu Fuß verbotswidrig nebeneinander auf der rechten Fahrbahnseite in Richtung Gaißach gingen.

Autofahrer bremst sofort und versucht auszuweichen

Der Autofahrer leitete zwar sofort eine Gefahrenbremsung ein und versuchte auszuweichen, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass er den weiter links in der Fahrbahn gehenden Fußgänger erfasste. Der 19-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Mehrere unbeteiligte Passanten leisteten laut Polizeiangaben an der Unfallstelle Erste Hilfe, bis der alarmierte Rettungsdienst die weitere Versorgung übernahm und den Mann zur Behandlung in die Asklepios Stadtklinik verbrachte.

19-Jähriger kommt schwer verletzt in Stadtklinik

Da der Fußgänger offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde auch eine Blutentnahme veranlasst. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Bei dem Unfall entstand dazu ein Sachschaden von zirka 6000 Euro.

