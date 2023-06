Schwitzen über den Abschlussprüfungen: Real- und Mittelschüler schreiben Klausuren

Teilen

Konzentration bitte: Die Schülerinnen der Realschule Hohenburg absolvierten am Mittwoch ihre erste Abschlussprüfung im Fach Deutsch. © realschule Hohenburg

Die Real- und Mittelschul-Aschlussprüfungen haben begonnen. Realschüler brüten bereits über ihren Aufgaben. Mittelschüler starten mit dem Quali nächste Woche.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Statt draußen die sommerlichen Temperaturen zu genießen, heißt es für viele Schüler gerade ordentlich pauken. Denn an den Real- und Mittelschulen im Landkreis haben diese Woche die Abschlussprüfungen begonnen. An der Tölzer Realschule treten 76 junge Erwachsene an, berichtet Schulleiter Klaus Förster. Die Deutsch-, Englisch- und Mathematikprüfung findet heuer in ungewohnter Umgebung statt. „Da unsere Turnhalle gerade saniert wird, konnten wir dankenswerterweise auf die Dreifachturnhalle des Tölzer Gymnasiums ausweichen“, so Förster. Eine Aufteilung der 76 Prüflinge auf verschiedene Klassenräume wäre schlicht nicht umsetzbar gewesen. „Für jeden Raum bräuchte man zwei Lehrer als Aufsicht. Dafür haben wir einfach nicht das Personal.“

Neben den Pflichtfächern Deutsch, Mathematik und Englisch wird außerdem Wissen in einem von vier Profilfächern abgeprüft, je nachdem für welchen Zweig man sich in der 7. Klasse entschieden hat. Dabei teilen sich die Fächer folgendermaßen auf: 18 Schüler absolvieren ihre Prüfung in Physik, 38 im Fach Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen, 13 in Französisch und sieben in Kunst.

Abschlussprüfungen an Real- und Mittelschulen begonnen

Der Tölzer Schulleiter ist froh, dass die Abschlussprüfungen wieder wie vor der Pandemie ablaufen können. Aber auch, wenn in diesem Schuljahr Präsenzunterricht ohne Einschränkungen möglich war – spurlos ging Homeschooling und Unterrichtsausfall während der Lockdowns nicht an den Schülern vorbei. „Wir mussten erst die Lücken aus den vergangenen beiden Jahren aufarbeiten, da der Stoff der 10. Klasse darauf aufbaut“, so Förster.

Auch Roman Haehl, Schulleiter der Erzbischöflichen St.-Ursula-Mädchenrealschule Hohenburg in Lenggries, ist erleichtert über das Ende von Corona: „Es ist seit Jahren die erste Abschlussprüfung, die wieder unter regulären Bedingungen durchgeführt werden kann.“ Insgesamt 62 Schülerinnen wollen heuer die Mittlere Reife erlangen. Bis zum letzten Prüfungstag am 29. Juni heißt es deshalb: Alles geben.

Letzte Prüfung am 30. Juni

Während in den Realschulen die Prüfungsphase erst beginnt, können einige Mittelschüler schon das schöne Wetter genießen. „Die letzte Prüfung für den mittleren Abschluss fand am Mittwoch statt“, berichtet Stephanie Eckert, Rektorin der Grund- und Mittelschule Gaißach. Nun warten die 65 Schüler gespannt auf ihre Ergebnisse in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch.

Der mittlere Abschluss entspreche der Mittleren Reife der Realschule, erklärt Eckert. „Da wir aber einen anderen Lehrplan haben, sind die Prüfungsaufgaben bei uns auch andere.“ Ordentlich büffeln heißt es hingegen noch für die 35 Neuntklässler in Gaißach. Kommende Woche starten die schriftlichen Prüfungen für den qualifizierenden Mittelschulabschluss. Dabei wird alles – bis auf eine kleine Ausnahme – wie vor Corona ablaufen. „Die Schüler bekommen eine Zeitverlängerung“, erklärt die Schulleiterin. Die letzte Prüfung findet am 30. Juni statt. Bei beiden Abschlüssen fließt außerdem eine Projektnote in die Endnote mit ein. „Dass wir ein Praxisfach dazunehmen, unterscheidet uns von Realschule und Gymnasium“, sagt Eckert. Die Projektprüfungen fanden bereits im Mai statt. „Wir haben die Termine extra so gelegt, dass die Prüfungen nicht so geballt für die Schüler sind.“ (Franziska Selter)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.