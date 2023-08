Neuer Braumeister im Tölzer „Mühlfeldbräu“

Von: Felicitas Bogner

Ambitioniert und mit viel Leidenschaft fürs Bierbrauen: Florian Sedlmaier ist seit Mitte August der neue Braumeister im Tölzer Mühlfeldbräu. © pröhl

Der Gaißacher Florian Sedlmaier ist nun für die Sudkessel im „Mühlfeldbräu“ verantwortlich. Auch Geschäftsführer Achim Bürklin ist wieder mit im Boot. Für Sedlmaier geht ein Traum in Erfüllung.

Bad Tölz – Ein Wechsel am Sudkessel stand dieser Tage im Tölzer Mühlfeldbräu an. Nachdem der Dietramszeller Maximilian Liebhart seit 2021 als Geschäftsführer und Braumeister die Geschicke der kleinen Brauerei gelenkt hatte, tritt nun Florian Sedlmaier in seine Fußstapfen als Braumeister. Geschäftsführer ist wieder Achim Bürklin – der sich bereits bis 2020 um das Unternehmen kümmerte.

Seit Juni ist Liebhardt nicht mehr im Mühlfeldbräu beschäftigt. „Etwas über zwei Monate hatte ein freiberuflicher Braumeister die Position übernommen, bis ich auf der Meisterschule fertig war“, erklärt Florian Sedlmaier. Seit vergangener Woche ist der 26-Jährige nun der Chef des dreiköpfigen, jungen Brauerei-Teams. Dabei ist der neue Meister ein alter Bekannter: Sedlmaier hat bis 2021 seine Brauer-Lehre im Mühlfeldbräu absolviert. „Daher kannte ich die jetzige Gesellin Lisa Ilg bereits und natürlich auch meinen Vorgänger Max Liebhardt“, erklärt der Tölzer.

Studium abgebrochen, Lehre begonnen

Brauer ist Sedlmaier erst über einen kleinen Umweg geworden. „Ich habe mir das zu Schulzeiten schon mal überlegt. Als Jugendlicher ist es bei mir mit dem Interesse fürs Bier losgegangen“, sagt er lachend. Doch nach dem Abitur habe er sich dann doch für ein Wirtschaftsingenieurswesen-Studium in München entschieden. „Da wurde mir dann aber relativ schnell klar, dass ich doch eher ein Praktiker bin – das Studium war einfach nicht meine Welt“, meint er. „Für mich ist es wichtig, ein Ergebnis von dem zu sehen, was man erarbeitet hat.“ Als Brauer könne er dazu noch voll und ganz hinter dem Produkt stehen. Daher habe er die Entscheidung, sein Studium abzubrechen und in die Lehre zu gehen, auch nie bereut.

Als Braumeister ist es schwierig, eine Stelle zu finden

Die Hoffnung, nach der Meisterschule gleich eine Braumeister-Stelle in Bayern zu ergattern, war verschwindend gering. „Das ist hier gar nicht mal so leicht.“ Doch dann kam eines Abends der Anruf von seinem ehemaligen Kollegen Max Liebhardt. „Er hat mir erzählt, dass er sich beruflich umorientiert und mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, seine Stelle zu übernehmen. Ich habe mich riesig gefreut.“ Sedlmaier lebt in Tölz, stammt aber ursprünglich aus Gaißach. Besonders gefällt ihm die Kreativität an dem Beruf. „Wir brauen zwar nach dem Reinheitsgebot und haben daher nur die vier Zutaten – Hopfen, Malz, Hefe und Wasser – zur Verfügung, aber es gibt unendlich viele Möglichkeiten, das zu verarbeiten und zu kombinieren.“ Schließlich gebe es verschiedenste Hefestämme, Röstungsvarianten und Co.

Im „Mühlfeldbräu“ wird gerne Neues ausprobiert

Der Mühlfeldbräu hat aktuell sechs Standard-Bier-Sorten im Sortiment. „Darüber hinaus haben wir saisonale Sorten und Spezialbiere über das Jahr verteilt“, so der 26-Jährige. „Da wir immer nur recht kleine Chargen produzieren, können wir da immer mal wieder flexibel was Neues ausprobieren.“

Herausforderungen sieht Sedlmaier durch den Anstieg der Produktionskosten. „Brauereien brauchen viel Energie, und die Zutaten sind auch alle sehr teuer geworden.“ Daher müsse man durchdacht wirtschaften. Sein Ziel sei es, noch mehr Gaststätten zu beliefern. Aktuell gibt es Mühlfeldbräu-Bier im Lokal „Gasthaus“ in Bad Tölz sowie in zwei Bars in München – im „Tap-House“ in Haidhausen sowie der „Ambar“ in Giesing. „Schön wäre es schon auch, wenn wir es schaffen, bei den Veranstaltungen und Festen in Tölz und der Region präsenter zu werden.“ Nun liege der Fokus aber erst einmal darauf, in die neue Position hinein zu wachsen. „A und O ist es, dass die Führung klappt, wir die Qualität hochhalten und weiterhin einwandfreies, gutes Bier herstellen.“

