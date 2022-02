Seelischer Beistand in Extremsituationen: Die zwei Tölzer Krankenhausseelsorger berichten

Von: Andreas Steppan

Durch herausfordernde Zeiten gehen die Krankenhausseelsorger Elisabeth Hartenstein und Andreas Faller seit Beginn der Corona-Krise. Im Trubel der Intensivstation Wärme schenken Auch hinter verschobenen OPs stehen Schicksale © ASKLEPIOS

Andreas Faller und Elisabeth Hartenstein erleben die Corona-Krise seit knapp zwei Jahren aus der Nahperspektive. Sie sind in der Asklepios-Stadtklinik in Bad Tölz als Krankenhausseelsorger tätig.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die beiden Seelsorger gehen gerade durch herausfordernde Zeiten. Und sie wissen um die seelischen Nöte: von schwer an Corona Erkrankten, von Angehörigen, aber auch von anderen Krankenhaus-Patienten sowie Klinik-Mitarbeitern. Corona, so schildern die beiden Geistlichen im Gespräch mit dem Tölzer Kurier, habe ihre Arbeit stark verändert. Elisabeth Hartenstein (56) betreut die Aufgabe als evangelische Krankenhausseelsorgerin seit drei Jahren mit einer halben Stelle. Prinzipiell deckt sie auch Pflegeheime und Rehakliniken mit ab, etwa die Tölzer Buchbergklinik und die Fachklinik Bad Heilbrunn. „Aber seit Corona ist das Tölzer Krankenhaus klar mein Arbeitsschwerpunkt“, sagt sie. Ihr katholischer Kollege, Pastoralreferent Andreas Faller (59), ist im achten Jahr an der Klinik tätig.

Hartenstein: „Die Pandemie hat das Bedürfnis nach Spiritualität vergrößert“

Anders als vor Ausbruch der Pandemie gehen die beiden Seelsorger nicht mehr von Zimmer zu Zimmer zu den Patienten, sondern suchen nur noch gezielt diejenigen auf, bei denen sie gebraucht werden. Und das, so ihre Erfahrung, ist mehr denn je der Fall. „Die Pandemie hat das Bedürfnis nach Spiritualität vergrößert“, sagt Hartenstein. „Menschen sehnen sich danach, dass das Vertrauen in Gott verbalisiert wird.“ Faller spricht von einem „Endlichkeitsschock“, den die Gesellschaft durch Corona erfahren habe. „Wir spüren mehr, dass das Leben und unsere Möglichkeiten begrenzt sind. Da stellt sich für viele verstärkt die Sinnfrage.“ Dies gilt in besonderer Weise für die Covid-Patienten selbst. Ihre Reaktionen und Bedürfnisse seien von Fall zu Fall sehr unterschiedlich, berichten die Seelsorger. „Oft beobachtet man ein großes Erschrecken, wenn der Verlauf schwer ist: ,Vor einer Woche war ich doch noch gesund, jetzt bin ich schwer krank‘“, schildert Faller.

Faller: „Im Trubel etwas Wärme schenken“

Das gehe hin bis zur Todesangst, die Faller bei Betroffenen spürte. „Ich war einige Male bei Patienten kurz vor der Intubation. Sie wissen in dieser Situation nicht, ob sie noch einmal aufwachen werden oder nicht.“ In manchen Fällen gebe es noch ein Videotelefonat mit den Angehörigen. „Das sind sehr belastende Situationen für alle Beteiligten und auch für uns“, sagt Faller. Was können Seelsorger in diesen Momenten leisten? Auch das sei individuell verschieden, sagen beide. „Es geht ums Dasein, darum, in dem Trubel etwas Wärme zu schenken, vielleicht ein Gebet oder einen Segen zu sprechen“, sagt Faller. „Was ich an unserer Arbeit schätze, ist, dass wir keinen Zeitdruck haben – und dass wir zweckfrei da sind“, ergänzt Hartenstein.

Verbindungsglied zu den Angehörigen

Dass jemand bei ihnen ist, sei für die Corona-Patienten von besonderer Bedeutung. Denn sie müssten ihre schwierige Lage in der Regel in Einsamkeit bewältigen. Besuche auf der Corona- oder Intensivstation sind nicht so einfach möglich. Abschied zu nehmen werde nahen Angehörigen zwar so weit es geht ermöglicht, so Faller. Das gehe aber nicht, wenn die Familie selbst infiziert sei. „Und wenn jemand reinkommt, dann in voller Schutzkleidung. Man kann maximal die Augen erkennen. Der Anblick ist gewöhnungsbedürftig“, sagt der Geistliche.

In einigen Fällen sind die Seelsorger das Verbindungsglied zu den Angehörigen. Faller erinnert sich an einen Fall, in dem ein Mann kurz hintereinander beide Eltern an Corona verlor. Er hatte sich auch selbst angesteckt und wollte von dem Seelsorger wissen, wie die letzten Stunden seines Vaters verlaufen waren.

Auch hinter verschobenen Operationen stehen Schicksale

Keinen Besuch zu bekommen: Vor diesem Problem stehen aber auch die Patienten der Normalstation in Corona-Zeiten. Denn in der Klinik gilt seit Herbst wieder ein generelles Besuchsverbot. „Gerade dieser Tage hatte ich die Situation, dass ich für die Familie nach der Oma schauen sollte“, berichtet der katholische Seelsorger. „Als ich einen schönen Gruß von der Enkelin bestellt habe, hat die Frau gestrahlt und ist für einen Moment aufgeblüht.“ Solche Momente gäben ihm für seine Arbeit immer wieder Kraft.

Zuspruch ist zudem in den Fällen gefragt, in denen sogenannte planbare Operationen abgesagt werden müssen, weil die Corona-Patienten zu viele Kräfte in der Klinik binden. „Auch dahinter stehen Schicksale“, sagt Faller. „Eine neue Hüfte kann man vielleicht verschieben. Aber für den Betroffenen bedeutet das, dass er länger Schmerzen hat.“

Solche harten Entscheidungen seien nicht zuletzt für die Ärzte eine schwere Bürde, wie die Krankenhausseelsorger berichten. „Sie können auf einmal nicht mehr alle Patienten so versorgen, wie es eigentlich nötig wäre. Das widerspricht ihrem ärztlichen Ethos.“

Pflegepersonal und Ärzte freuten sich über Grußbotschaften

In die große Belastung des Klinikpersonals kann sich Elisabeth Hartenstein auf spezielle Art einfühlen, weil sie selbst vor ihrem Theologiestudium den Beruf der Krankenschwester erlernt hatte. In der Asklepios-Klinik beobachtet sie nun, wie die Pflegerinnen und Pfleger eine Beziehung zu den Corona-Patienten aufbauen. „Es ist in der Intensivstation ja eine Eins-zu-Eins- oder Eins-zu-Zwei-Betreuung, teils über eine längere Zeit“, berichtet sie. „Wenn man dann sieht, man kann sich bemühen, wie man will, man schafft es nicht, dann ist das schwer“, sagt Faller. Er erinnert sich an einen besonders harten Tag im November, als binnen 16 Stunden vier Corona-Patienten im Tölzer Krankenhaus starben. Bis hin zum Reinigungspersonal sei das Bedürfnis des Klinikpersonals nach spirituellem Halt gestiegen.

Umso mehr habe den Mitarbeitern die Wertschätzung bedeutet, die ihnen speziell vor Weihnachten in Form von Geschenken und Grußbotschaften von Bürgern zuteil wurde. Insbesondere bei den persönlich verfassten Nachrichten, Bildern und Gedichten „gab es einige feuchte Augen“, berichtet Faller. Die Karten seien bis heute überall in der Klinik an Pinnwänden zu sehen, sagt Hartenstein.

Was bringt die Zukunft?

Ungefähr seit Weihnachten, sagt die evangelische Pfarrerin, habe sich die Situation etwas entspannt. Nach vielen „Extremsituationen“ könnten in der Klinik gerade alle miteinander ein wenig durchatmen – hoffnungsvoll, dass das Schlimmste vorbei ist, aber auch mit einem Rest Ungewissheit, ob die kommenden 10 bis 14 Tage nicht wieder neue Corona-Patienten in größerer Zahl in die Klinik bringen. Dann, so die Klinikseelsorger, werden sie wieder aus dem schöpfen, was sie auch bisher aufrecht hielt: „Der Glaube“, so Andreas Faller, „dass wir Unterstützung von oben haben.“

