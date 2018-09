Segelboote in Flammen: Tölzer Polizei vermutet Brandstiftung

Ein Anhänger mit zwei Segelbooten brannte in der Nacht zum Montag in Bad Tölz lichterloh. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Bad Tölz - Es war am Montag gegen 2 Uhr, als der Brand in der Gaißacher Straße in Bad Tölz gemeldet wurde. Ein Bootsanhänger der Marke Harbeck mit zwei darauf befindlichen Segelbooten stand in Flammen.

Durch die Hitzeentwicklung wurde zudem noch ein dort geparkter Opel in Mitleidenschaft gezogen. Dieser war zuvor noch von einem unbekannten Täter mit einem unbekannten Gegenstand verkratzt worden.

Auch der Asphalt der Fahrbahn wurde durch den Brand beschädigt. Außerdem trug die Fichtenhecke einer 50-jährigen Anwohnerin Brandspuren davon. Ein weiteres Übergreifen der Flammen konnte von den Polizeibeamten durch einen Feuerlöscher verhindert werden. Den eigentlichen Brand löschte die Tölzer Feuerwehr.

Geschädigt sind ein 59-jähriger Anwohner und ein 45-jähriger Garmischer. „Brandstiftung erscheint im vorliegenden Fall als sehr wahrscheinlich“, schreibt der Tölzer Inspektionsleiter Bernhard Gigl im Pressebericht.

Der Sachschaden ist beträchtlich und wird von der Polizei mit rund 35.000 Euro beziffert.

