Seit 25 Jahren im Einsatz für den Steinbock

Weil sie gemeinsam die Steinbockpopulation an der Benediktenwand im Blick behalten, erhielten die Hochwildhegegemeinschaft und die Untere Jagdbehörde den Naturschutzpreis 2018 verliehen.

Bad Tölz-Wolfratshausen –Die Freude war Anton Krinner von der Hochwildhegegemeinschaft und Franz Steger von der Unteren Jagdbehörde am Landratsamt am Mittwoch anzumerken. Kein Wunder: Sie nahmen den Naturschutzpreis 2018 des Bayerischen Jagdverbands entgegen. Verliehen wurde die Auszeichnung für das gemeinsame Monitoring der Steinbockpopulation an der Benediktenwand. Seit 25 Jahren engagiert sich die Arbeitsgemeinschaft „Steinwild an der Benediktenwand“ für den Erhalt der dort isolierten Steinwild-Population.

„Diese Auszeichnung ist eine große Anerkennung für die Arbeit des Arbeitskreises und insbesondere der Jäger vor Ort“, freute sich Steger.

Als 1967 das im Alpenraum damals beinahe ausgestorbene Steinwild an der Benediktenwand angesiedelt wurde, begann die Erfolgsgeschichte. Seit 1990 wird der Bestand jährlich gezählt und genau darüber gewacht, dass sich keine Krankheiten ausbreiten. „Oberstes Ziel ist, einen gesunden Bestand zu erhalten“, erklärt Steger. „Und dafür setzen wir uns alle in der Arbeitsgemeinschaft ein. Bei der Zählung im Frühjahr ist es immer wieder eine besondere Freude, wenn man die Geißen mit ihren Kitzen in der Wand stehen sieht.“

Der Bestand wurde über Jahre genau beobachtet und wissenschaftlich begleitet. Auf diese Weise ist ein zielgenaues Management möglich, um die Gruppe dauerhaft zu erhalten. „Weil sich die Tiere aufgrund des isolierten Lebensraums nicht mit anderen mischen können, müssen wir darauf achten, dass keine Inzuchtdepression eintritt“, sagt Steger. Daher denke man darüber nach, weitere Tiere aus einer geeigneten Steinwildkolonie in der Schweiz zur Blutauffrischung auszusetzen.

Aktuell soll der Steinwildlebensraum nach ihrem über 50-jährigen Bestehen neu beurteilt werden. Dabei spielen die Höhenlage, der Klimawandel, der Anstieg der Waldgrenze, der durch den Menschen gemachte Freizeitdruck oder auch der zunehmende Einfluss großer Beutegreifer eine wichtige Rolle.

Steger und Krinner nahmen den Preis stellvertretend für die Arbeitsgemeinschaft entgegen. Um die Kolonie kümmern sich aktuell die Jagdpächter der Gemeinschaftsjagdreviere, Kaspar Gilgenreiner, Josef Kreidl und Florian Schöfmann (Wegscheid), Josef Ertl jun. und Johann Denz (Schlegldorf), Georg Probst jun., Michael Adlwart und Josef Brandhofer jun. (Arzbach), der Forstbetrieb Bad Tölz unter Leitung von Rudolf Plochmann mit den Revierleitern Klaus Kalischko und Hans Bierling sowie Berufsjäger Stefan Aurnhammer, der Steinwildbeauftragte der Hegegemeinschaft, Anton Wasensteiner, und Jagdberater Vollrad von Poschinger. tk