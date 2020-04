Seit 50 Jahren Anwälte der Natur: Kreisgruppe des Bund Naturschutz feiert

Mit den Feierlichkeiten muss die Kreisgruppe des Bund Naturschutz gezwungenermaßen noch warten. An diesem Mittwoch wird sie 50 Jahre alt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Es bedurfte einer gewissen „Überzeugungskraft und Courage“, als am 29. April 1970 eine kleine Gruppe um Manfred Sachse, Gerhard Orth, Mario Wolfram, Franz Gleißner, Franz Grasberger und Otto Sornberger den Kreisverband Wolfratshausen des Bund Naturschutz (BN) gründete. Denn in dieser Zeit – so schreibt der BN in einer Pressemitteilung – wirkte es sehr exotisch, wenn man sich für die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen, aber auch den Erhalt und die Verbesserung der Lebensräume von Flora und Fauna sowie den Schutz der Landschaft einsetzte. Heute, zum 50. Geburtstag der Kreisgruppe, sind diese Anliegen längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Bund Naturschutz - ein basisdemokratischer Verband

Dass sich gerade in den 70er-Jahren viele Kreisgruppen gründeten, liegt laut dem heutigen Vorsitzenden Friedl Krönauer daran, dass sich zu der Zeit die Ausrichtung des BN veränderte – hin zu einem basisdemokratischen Verband. Der Vorsitzende Hubert Weinzierl und Geschäftsführer Helmut Steininger hätten den BN vorangetrieben. Auch von der Staatsregierung sei dem Naturschutz eine größere Bedeutung beigemessen worden, als dies heute der Fall sei. „Daher kam die Idee, auch im Landkreis eine Kreisgruppe zu gründen“, so Krönauer.

Ein bestimmendes Thema sei damals wie heute die Isar gewesen. „Das zieht sich wie ein roter Faden durch.“ So habe man sich etwa für ein Naturschutzgebiet in der Pupplinger Au und gegen Abwasserableitungen eingesetzt. Ab 1972 konzentrierten sich die Bemühungen auf den Schutz des oberen Isartals. Aber auch überörtlich wurde etwa gegen die Zerstörung des Hofoldinger Forsts zum Bau eines neuen Flughafens protestiert.

In den 80er-Jahren ging es um ein besseres Müllkonzept

In den 1980er- und 90er-Jahren wurden die Bemühungen der Naturschützer auf ein besseres Müllkonzept gerichtet. „Das war im Landkreis heiß umkämpft“, sagt Krönauer. „Früher war es üblich, dass jede Ortschaft am Ortsrand eine Füllgrube hatte, zu der Müll gebracht werden konnte. Dort wurden dann Kühlschränke, Batterien, Plastikflaschen und so weiter abgeladen.“ Die Nachwehen seien teils heute noch zu spüren. „Fast jede Gemeinde hat noch solche Erblasten.“ Der damalige BN-Vorsitzende Walter Mauk habe für ein zukunftsfähiges Müllkonzept gekämpft. Dieses setzte sich in den 90er-Jahren schließlich durch. „Später wurden dann immer mehr der Tourismus und dessen Auswirkungen zum Thema“, sagt Krönauer, der seit 18 Jahren Mitglied beim BN und seit 15 Jahren im Vorstand ist. Auch das ziehe sich bis heute durch, wenn er an das Bootfahren auf der Isar oder den Massenansturm auf den Walchensee denke.

Heute ist der Flächenfraß ein großes Thema

Auch der Flächenfraß beschäftigt die BN-Kreisgruppe seit ihrer Gründung. War es in den Anfangszeiten die zunehmende Ausdehnung der Stadt Geretsried, so würden in heutiger Zeit häufig Gemeinden „problematische Entscheidungen“ treffen, so Krönauer. „Oft wird außer acht gelassen, dass man den Boden wertschätzen muss. Es handelt sich um ein endliches Gut, das wir für die nächsten Generationen erhalten müssen.“

Der heutige Fokus der BN-Kreisgruppe liegt unter anderem auf der „Klimaerhitzung“, wie Krönauer sagt. „Klimawandel klingt einfach zu harmlos.“ Außerdem steht der Wald als Naturschatz im Mittelpunkt, ebenso wie der Schutz der Alpen. Damit seien verschiedene Arbeitskreise, die sich aus Mitgliedern mehrerer Kreisgruppen zusammensetzen, beschäftigt. Jeder bringe dort seine Erfahrungen ein und formuliere Ziele. „Eine der Stärken des BN ist, dass die Themen nicht von oben nach unten diktiert werden“, sagt Krönauer.

Der Bund Naturschutz müsse auch in Zukunft vermehrt den Dialog mit Entscheidungsträgern finden. „Oft sagt man uns nach, wir würden harsche Forderungen stellen“, sagt Krönauer. Aber man dürfe nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung sehen. „Auch Wasser, Boden und Luft brauchen Wertschätzung. Für sie gibt es keinen Anwalt.“

