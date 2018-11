Seit einem halben Jahr nie mit dem Zug gefahren - Tölzer trotzdem angeblich Schwarzfahrer 

60 Euro sollte ein Tölzer zahlen, weil er Anfang Oktober angeblich ohne Fahrschein mit der BOB gefahren ist. Dabei hat er seit sechs Monaten keinen Zug mehr betreten, sagt der Mann. Offenbar hat jemand bei der Kontrolle seine Identität gestohlen.

Bad Tölz– 60 Euro sollte ein Tölzer zahlen, weil er Anfang Oktober angeblich ohne Fahrschein mit der BOB gefahren ist. Dabei hat er seit sechs Monaten keinen Zug mehr betreten, sagt der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Offenbar hat jemand bei der Kontrolle seine Identität gestohlen. Nun will der Tölzer andere warnen: „Es gibt bestimmt Personen, die ebenfalls so ein Schreiben erhalten und aus Angst oder Unwissenheit bezahlen.“

Das glaubt Christopher Raabe nicht. „Ein Fall, in dem ein Fahrgast möglicherweise die Identität einer anderen Person missbraucht, um einem erhöhten Beförderungsentgelt zu entgehen, ist äußerst selten“, sagt der Sprecher der Bayerischen Oberlandbahn. Schließlich handle es sich um eine Straftat.

Das bestätigt der Tölzer Polizei-Chef Bernhard Gigl. „So eine ,falsche Verdächtigung‘ wird von der Staatsanwaltschaft nicht als Kavaliersdelikt gesehen“, betont Gigl. Bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe stehen darauf, wenn man wider besseren Wissens einen anderen Menschen einer Straftat beschuldigt, in diesem Fall also des Schwarzfahrens.

Das Problem: Die Kontrolleure der Bayerischen Oberlandbahn sind nicht dazu befugt, einen Identifikationsnachweis wie einen Personalausweis einzufordern. „Dies dürfen nur Behörden, uns sind die Hände gebunden“, sagt BOB-Sprecher Raabe. Der einzige Ausweg bestehe darin, die Polizei zu rufen. „Dies würde allerdings Verzögerungen im Betriebsablauf bedeuten, die insbesondere gegenüber den restlichen Fahrgästen unverhältnismäßig wären“, so Raabe. Den BOB-Mitarbeitern bleibt nichts übrig, als die Schwarzfahrer eine sogenannte Selbstauskunft ausfüllen zu lassen – und sich die Richtigkeit der Angaben durch eine Unterschrift bestätigen zu lassen.

Das klappt meistens, an jenem 6. Oktober um 21.15 Uhr auf Höhe der Haltestelle in Solln aber hat anscheinend jemand gelogen. Was der Geschädigte nicht versteht: Wie der Betreffende an seine persönlichen Kontaktdaten kommen konnte. „Ich stehe in keinem öffentlichen Verzeichnis wie zum Beispiel einem Telefonbuch, ich bin nicht bei Facebook und nutze kein WhatsApp“, sagt der Mann. „Trotzdem kommen Personen in Zeiten des verschärften Datenschutzes an meine Daten und missbrauchen diese.“

Darauf kann sich der Tölzer Polizeichef ebenfalls keinen rechten Reim machen. An Datenhändler glaubt Gigl in diesem Fall nicht. Er vermutet den Betreffenden eher im weiteren Bekanntenkreis des Geschädigten. „Vielleicht ein Spezl aus der Schule.“ Solche Fälle kennt Gigl noch von früher, als die Fotos aus den Radarfallen noch schlecht waren oder nur ein Kennzeichen bekannt war: Da behauptete oft ein Temposünder, gar nicht selbst am Steuer gesessen zu haben, sondern ein anderer.

Für den Tölzer bleibt der Vorfall ohne Konsequenzen: Er legte bei der Bayerischen Oberlandbahn Widerspruch ein, das Unternehmen lenkte ein. Da er sich keiner Schuld bewusst war, hatte er zunächst die Zahlungsaufforderung ignoriert. Von so einem Verhalten rät BOB-Sprecher Raabe dringend ab: „Der erste Kontakt ist immer unser Kundenservice.“ Nur so könnten Missverständnisse aus der Welt geschafft werden.