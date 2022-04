Sekundenschlaf? 22-Jähriger kollidiert mit Gegenverkehr - Rettungshubschrauber im Einsatz

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitagabend auf der Staatsstraße zwischen Bad Tölz und Einöd. © Feuerwehr Bad Tölz

Offenbar Sekundenschlaf war am Freitagabend die Ursache eines schweren Unfalls auf der Staatsstraße zwischen Bad Tölz und Einöd. Der Verursacher kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem Auto, in dem eine Münsingerin und ihr Sohn (8) saßen.

Bad Tölz - Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 17 Uhr. Um diese Zeit befuhr ein 22-jähriger Lenggrieser mit seinem Pkw die Staatstraße 2072 von Geretsried kommend in Richtung Bad Tölz. Kurz nach Roßwies geriet er im Verlauf einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit dem Wagen einer 40-jährigen Münsingerin zusammen. In deren Auto saß auch noch ihr achtjähriger Sohn.

Pkw des Lenggriesers überschlägt sich durch den heftigen Aufprall

Durch den heftigen Aufprall überschlug sich der Pkw des Lenggriesers und blieb auf dem Dach am Fahrbahnrand liegen. Am Pkw der Münsingerin wurden durch die Wucht des Aufpralls das linke Vorderrad und Teile der Achse aus dem Fahrzeug gerissen. Der Wagen kam in der angrenzenden Wiese zum Stehen.

Durch herumfliegende Fahrzeugeile wurde außerdem noch das Fahrzeug, eines 27-jährigen Tölzers beschädigt.

Rettungshubschrauber fliegt Mutter und Kind in Murnauer Klinik

Der 22-jährige Unfallverursacher kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Bad Tölz. Die Münsingerin und ihr Sohn wurden zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Die Art und Schwere der Verletzungen sind gegenwärtig nicht bekannt. „Nach Auskunft der Notärzte vor Ort befand sich keiner der Beteiligten in Lebensgefahr“, berichtet die Tölzer Polizei.

Entstandener Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Sie wurden durch einen Abschleppdienst vom Unfallort geborgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Polizei vermutet Sekundenschlaf als Unfallursache

Vor Ort ergaben sich nach Angaben der Beamten Hinweise, dass der Unfallverursacher während der Fahrt eingeschlafen und dadurch in den Gegenverkehr geraten war. Es wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Drei Freiwillige Feuerwehren im Einsatz

Neben Polizei und BRK-Rettungsdienst waren die Freiwilligen Feuerwehren Bad Tölz, Ellbach und Hechenberg mit insgesamt 35 Mann im Einsatz. Die Strecke war für rund Stunde komplett gesperrt.

