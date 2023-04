Selbst ist die Frau: Radl-Schrauberkurs kommt gut an

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Wie bekomme ich den Schlauch vom Reifen runter? Über solche Fragen klärte Bernd Gassl die Teilnehmerinnen auf. © arp

Der Neue Fahrrad-Schrauberkurs im Tölzer Bürgerhaus überzeugt die Teilnehmerinnen . Trotzdem ist das Angebot kein Ersatz für einen Werkstattbesuch.

Bad Tölz – Welches Werkzeug sollte ich auf einer Fahrradtour immer dabei haben? Wie flicke ich ein Loch im Schlauch? Und was tun, wenn die Kette reißt? Um diese und viele weitere Fragen rund um den eigenen Drahtesel geht es in einem Schrauberkurs für Frauen im Bürgerhaus in Bad Tölz. Das Angebot ist neu.

Christian Jung vom Arbeitskreis Radln hat sich mit Bernd Gassl, dem Initiator der Radlwerkstatt im Bürgerhaus, zusammengetan und zum ersten Mal den vierstündigen Schrauberkurs nur für Damen angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos. Die angebotenen Plätze waren schnell belegt. „Es ist als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht“, erklärt Jung. „Wir wollen ein Angebot nur für Frauen schaffen, damit es einen geschützten Rahmen gibt, in dem sich jede trauen kann, ihre Fragen zu stellen“, sagt er. „Da braucht es keine Männer, die sich dann als Technik-Profis inszenieren. Das kommt leider immer wieder vor.“

Theorieteil und viel Praxis

Aufgeteilt ist der Kurs in einen theoretischen und einen praktischen Teil. In der Theorie gehe es darum, zu erklären, aus welchen Teilen ein Fahrrad überhaupt zusammengesetzt ist und auch, wie man richtig auf dem Rad sitzt. „Das klingt vielleicht banal, aber wir hören oft, dass Menschen unter Schmerzen Radfahren, was in vielen Fällen mit der richtigen Einstellung von Sattel und Lenker gar nicht sein müsste“, meint Gassl. Manche der Teilnehmerinnen – in der ersten Pilotstunde waren es vier Frauen – haben ihr eigenes Fahrrad dabei, andere probieren sich an einem Übungsrad aus.

Christian Jung gibt Tipps, welches Werkzeug man für den Fall der Fälle dabei haben sollte. © arp

Im Praxisteil heißt es: Vorderreifen abschrauben. „Das müssen viele machen, um das Fahrrad im Auto transponieren zu können. Und da gibt es ein paar Punkte, auf die man beim Abnehmen und wieder Hinmontieren achten sollte“, erklärt Gassl. Er demonstriert den Frauen an einem Fahrrad, welche Technik dahintersteckt und was es zu beachten gilt, um den Reifen wieder sicher an das Rad zu bekommen. „Ich wusste gar nicht, auf was man achten muss, dass alles festsitzt“, sagt eine der Frauen erstaunt.

Zahlreiche Fragen an Radexperten

Christian Jung betont, dass der Kurs keinesfalls den Besuch in einer Fahrradwerkstatt ersetzt. „Wenn etwas kaputt ist, sollte es vom Fachmann repariert werden.“ Gleiches gelte für eine vernünftige Inspektion. „Wir wollen Wissen vermitteln, und zeigen, was man alles beachten und checken sollte, bevor man überhaupt losfährt, und auch, wie man sich selbst behelfen kann, wenn unterwegs etwas am Rad kaputtgeht, wie beispielsweise der Schlauch.“

Die Frauen sind alle sehr interessiert und stellen zahlreiche Fragen. „Ich hatte das Problem schon öfter, habe dann aber immer gewartet, bis ein Mann in die Nähe gekommen ist“, gibt eine Teilnehmerin zu, als es um das Thema Schlauchwechsel geht. Aber das sollte nun nicht mehr nötig sein. Denn für solche Fälle ist sie jetzt mit Wissen der Fahrradexperten gewappnet.

Sabrina Lorenz arbeitet bei der Stadt Bad Tölz und gehört zu den Teilnehmerinnen. „Ich fahre viel und gerne Fahrrad, aber muss zugeben, dass ich mich mit der Technik dahinter nicht wirklich auskenne.“ Besonders spannend findet Lorenz die Checks, die man vor dem Losfahren machen sollte. „Ich habe immer nur darauf geachtet, dass genug Luft im Reifen ist.“ Die Damen-Runde empfindet die junge Frau als entspannt. „Aber ich hätte kein Problem damit, wenn ein Mann mit im Kurs wäre.“

„Flickzeug würde ich jedem empfehlen dabei zu haben“

Christian Jung gibt einen Überblick über den Gebrauch verschiedener Werkzeuge. „Beispielsweise Flickzeug würde ich jedem empfehlen dabei zu haben. Ein neuer Schlauch ist schon etwas viel, um es provisorisch immer im Rucksack zu haben.“ Flickzeug hingegen sei klein und leicht – man muss allerdings damit umzugehen wissen. „Aber das können die Teilnehmerinnen ja bald schon“, sagt Jung augenzwinkernd.

Jung und Gassl haben vor, den Damen-Schrauberkurs in der Kurstadt zu etablieren. „Da es kostenlos ist und wir das in unserer Freizeit machen, schaffen wir es nicht öfter als zwei Mal im Jahr“, erklärt Jung. Künftig sollen mehr Frauen teilnehmen können. „Der erste Kurs war ein Pilotversuch, da wollten wir es noch klein halten.“ Vorstellbar wäre, so Jung, jeweils zu Beginn und am Ende der Fahrradsaison einen Termin anzubieten – „einmal zur Vorbereitung und einmal mit Know-hows zum Einwintern der Räder“. Die ersten Testerinnen sind schon mal überzeugt: „Ich würde den Kurs auf alle Fälle weiterempfehlen“, sagt Sabrina Lorenz.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.