Seniorin von Betrüger um 2000 Euro geprellt - Polizei warnt vor dieser Masche

Bad Tölz - Die Polizei Bad Tölz berichtet: Am Donnerstag meldete sich ein unbekannter Mann über Telefon bei einer 80-jährigen Tölzerin und gab sich als Mitarbeiter der Sparkasse aus. In dem weiteren Gespräch erlangte der Betrüger persönliche Bank- und Kartendaten der Frau und belastete somit deren Konto mit 2000 Euro.

Laut Polizei ist das bei Weitem kein Einzelfall: Schon seit geraumer Zeit häufen sich die Fälle, in denen vorwiegend Senioren von rhetorisch sehr gut geschulten Betrügern angerufen werden. Sie geben sich als Bankmitarbeiter, Lotteriemitarbeiter, Arbeiter von Stadt-, Gas-, Elektrowerken, als Polizeibeamte, Verwandte usw. aus und versuchen so an persönliche Daten zu gelangen, oder die Angerufenen zur Übergabe von Geld oder Wertgegenständen zu veranlassen.

Die Polizei rät dringend: Hiermit nochmals die Bitte niemals persönliche Dinge wie Bankdaten, persönliche Daten, persönlichste Angelegenheiten wie Besitz von Bargeld oder Wertgegenständen am Telefon preiszugeben! Im Zweifelsfall lieber den Hörer auflegen und die Polizei verständigen! Die Betrugsmaschen über Telefon überwiegend zum Nachteil der älteren Bevölkerung sind mittlerweile sehr vielfältig und leider auch sehr häufig!

Im diesem Fall wurde die Dame um 2000 Euro geprellt, eine Anzeige wegen Betrug wurde aufgenommen.

