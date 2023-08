Serie von Einbrüchen in Einzelhandelsgeschäfte in und um Bad Tölz

Von: Andreas Steppan

Mit Stemmeisen waren Einbrecher an verschiedenen Läden in und um Bad Tölz am Werk. (Symbolfoto) © dpa

Übers Wochenende waren Einbrecher am Werk. Betroffen sind ein Schuhgeschäft und eine Metzgerei in Bad Tölz, eine Gärtnerei in Bad Heilbrunn und eine Bäckerei in Oberfischbach.

Bad Tölz/Wackersberg/Bad Heilbrunn – Gleich eine Serie an Einbrüchen in und um Bad Tölz meldet die Polizei aus den vergangenen Tagen beziehungsweise Nächten. Betroffen waren jeweils Einzelhandelsgeschäfte.

Einbruch in Schuhgeschäft in Bad Tölz

Im Zeitraum zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, hebelten Unbekannte mit einem Stemmeisen die Eingangstür eines Tölzer Schuhgeschäfts an der Nockhergasse auf. Laut Polizei stahlen die Täter aus den Räumlichkeiten Bargeld.

Zutritt zu einem Garten- und Pflanzengeschäft an der Tölzer Straße in Bad Heilbrunn verschafften sich Einbrecher zwischen Samstag, 20.15 Uhr, und Montag, 13 Uhr. Erneut benutzten sie dazu ein Stemmeisen. Hier zogen die Täter allerdings mit leeren Händen wieder ab. In der Kasse befand sich kein Bargeld. Gegenstände wurden keine entwendet. Was bleibt, ist ein erheblicher Sachschaden an den Eingangstüren.

Wackersberg: Einbrecher nehmen Bäckerei ins Visier

Außerdem geriet eine Bäckereifiliale an der Einbachstraße im Wackersberger Ortsteil Oberfischbach ins Visier von Einbrechern. Nach Angaben der Polizei hebelten dort zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montagmorgen, 4 Uhr, unbekannte Täter die Schiebetür auf. Im Inneren der Filiale brachen sie zwei Garderobenschränke auf und stahlen daraus Bargeld.

Bereits am Montag hatte die Polizei wie einen Einbruch in eine Tölzer Metzgerei mitgeteilt. Diese Tat muss sich zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 20.30 Uhr, ereignet haben. In den Räumen an der Bahnhofstraße stahlen die Täter 400 Euro Bargeld aus der Kasse.

Zu sämtlichen Fällen nimmt die Polizei Zeugenhinweise unter Telefon 08041/761060 entgegen.

