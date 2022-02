Sexueller Missbrauch: „Wichtig ist, dass das Thema laut bleibt“

Von: Felicitas Bogner

Sexueller Missbrauch an Kindern kann überall passieren. In der Kirche, Bildungseinrichtungen, Vereinen und auch innerhalb der Familie. F.E.L.S. hilft bei der Erstberatung und Vermittlung. © Patrick Pleul

Sozialpädagogin Claudia Koch ist Leiterin von F.E.L.S.. Hinter der Abkürzung steckt das Fachteam für Erstberatung im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bei sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. Im Interview spricht sie über Aufarbeitung und Prävention.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sexueller Missbrauch kann jederzeit und überall vorkommen. Jüngst rückte das Thema wieder in den Fokus. Laut dem Missbrauchsgutachten sind im Erzbistum München und Freising mindestens 497 Kinder und Jugendliche Opfer sexualisierter Gewalt innerhalb der Kirche geworden – die Dunkelziffer dürfte wesentlich größer sein. Sowohl in Institutionen wie der katholischen Kirche, als auch in Vereinen, Bildungseinrichtungen und dem familiären Umfeld passieren derartige Übergriffe. Im Interview spricht Claudia Koch, Leiterin von F.E.L.S. (Fachteam für Erstberatung im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bei sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen) über Kindesmissbrauch, Aufarbeitung und Prävention.

Frau Koch, wo finden die meisten Missbrauchsfälle an Kindern statt?

Claudia Koch: Im sozialen Umfeld. Das kann das erweiterte familiäre Umfeld sein, aber auch die Schule, ein Verein oder andere Institutionen. Die Übergriffe geschehen meist über ein Vertrauensverhältnis. Die Annäherung vom Täter geschieht über die Beziehung, die er zu dem Opfer hat. Dabei sind Mädchen etwas häufiger von sexuellem Missbrauch betroffen als Jungen. Prozentual geht man davon aus, dass 70 bis 80 Prozent der Missbrauchsfälle an Mädchen begangen werden. Wobei man nicht sagen kann, wie groß die Dunkelziffer der Delikte an Jungen ist.

Sexueller Missbrauch: Es gibt auch Täterinnen

Sind die Täter häufiger Männer oder Frauen?

Claudia Koch: Es begehen mehr Männer solche Taten. Wobei man aber nicht ganz außen vor lassen darf, dass es auch Täterinnen gibt.

Am Beispiel des Gutachtens ist deutlich geworden, dass in der Kirche viele Jahre Täterschutz vor Opferschutz stand. Ist das ein grundlegendes Problem auch in anderen Institutionen oder im familiären Umfeld?

Claudia Koch: Ich glaube, dass das mittlerweile nicht mehr so häufig der Fall ist. Zur Kirche speziell kann ich nichts sagen. Aber grundsätzlich merken wir, dass das Thema Kindesmissbrauch viel präsenter in den Köpfen der Menschen verankert ist, als noch vor einigen Jahren. Da hat sich viel bewegt.

Das Thema sexueller Missbrauch hat einen Platz in der gesellschaftlichen Debatte gefunden

Also kann man hier einen Erfolg verzeichnen?

Claudia Koch: Das Thema hat seinen Platz in der gesellschaftlichen Debatte gefunden. Einen großen Teil haben dazu auch Präventionsbemühungen und Hilfsmaßnahmen beigetragen. Aber auch die Regierung hat diesbezüglich einiges auf den Weg gebracht.

Was denn zum Beispiel?

Claudia Koch: Grundsätzlich hat sich geändert, dass jetzt gemeinsam hingeschaut und überlegt wird, wie man Opferschutz gewährleisten kann. Das war früher seltener der Fall. Denn eines ist leider auch klar: Sexuellen Missbrauch von Kindern gab es schon immer, gibt es aktuell und wird es leider auch weiter geben. Die schöne Vorstellung, dass man ihn eliminieren kann, gibt es nur im Fantasialand. Wichtig ist, dass das Thema laut geworden ist und bleibt.

Ist da nicht noch Luft nach oben?

Claudia Koch: Ganz sicher kann noch mehr getan werden. Ich fände es wichtig, dass das Thema nicht nur punktuell aufploppt, wenn etwas passiert ist. Beispielsweise wird in Schulen und auch Kitas Prävention und Sexualerziehung betrieben. Aber es könnte noch mehr investiert werden, am Selbstwert der Kinder zu arbeiten.

Kinder brauchen ein gesundes Selbstwertgefühl

Was meinen Sie damit genau?

Claudia Koch: Wenn Kinder ein gesundes Selbstwertgefühl haben, können sie besser differenzieren: Wann soll ich gehorchen? Wann muss ich etwas sagen? Welche Berührungen lasse ich zu und welche nicht? Welche Gefühle sind angenehm und welche mag ich nicht haben? Dadurch kann man viel bewegen, denn nur so merken die Kinder selbst am schnellsten, wenn etwas schief läuft. Parallel muss ihnen durch aufklärende Arbeit der Weg geebnet werden, sich ungeniert und angstfrei zu äußern, sollte etwas passiert sein.

An wie viele Menschen muss sich ein Kind oder Jugendlicher wenden, der sexuelle Übergriffe erlitten hat, damit ein Erwachsener tätig wird?

Claudia Koch: Durchschnittlich leider an drei bis vier.

Das ist ganz schön viel ...

Claudia Koch: Das Problem ist, dass sich Kinder hier oft sehr diffus äußern. Da sie – je nach Alter – selber nicht verstehen, was da passiert ist. Die Hinweise sind nicht immer eindeutig. So kann es passieren, dass es dauert, bis es ein Erwachsener versteht und entsprechend handelt.

Regelmäßige Fortbildungen sind wichtig

Wie sollte eine Institution, die mit Kindern arbeitet, präventiv agieren?

Claudia Koch: Es sollte regelmäßige Fortbildungen dazu geben. Ansonsten ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter darauf sensibilisiert sind, dass es überall passieren kann. Und es muss ein Konzept geben, wie man damit umgeht, sollte es passiert sein. Die Handlungsmöglichkeiten sind hier natürlich verschieden und es ist auch eine finanzielle Frage. Aber jeder Verein kann etwas dazu beitragen und eine Kultur einführen, die das Thema berücksichtigt.

Wie könnte so eine Kultur denn praktisch aussehen?

Claudia Koch: Das A und O ist Transparenz zwischen der Institution und den Eltern. Beispielsweise beim Thema Belohnung sollte offen kommuniziert werden: Gibt es vom Verein beispielsweise Süßigkeiten zur Belohnung? Wenn ja, zu welchen Anlässen? So durchblicken die Eltern schnell, ob etwas schief läuft, wenn das Kind andauernd anlasslos Süßigkeiten mitbringt. Dazu sollte es in sensiblen Bereichen wie Umkleideräumen nie geschlossene Türen geben. In manchen Bereichen wie Duschen müssen sich Betreuer ganz fern halten.

Im Ernstfall: Keine Alleingänge, sondern fachlichen Rat holen

Wie sollte sich eine Institution verhalten, wenn das Schlimmste doch passiert ist?

Claudia Koch: Keine Alleingänge oder voreiligen Schritte einleiten. Die fachliche Beratung ist hier enorm wichtig. Der Vorfall sollte transparent behandelt werden. Aber nicht unbedingt in sozialen Medien oder den Printmedien breitgetreten werden. Ich meine damit nicht, dass es vertuscht werden sollte. Aber oft ist ein sofortiges öffentliches Ausbreiten nicht wertvoll für den Opferschutz. Generell sollte Prävention eine alltägliche Haltung in allen Institutionen mit Kindern sein.

Informationen: Kontakt zu F.E.L.S. kann man – auch anonym – unter 01 52 / 4 33 96 85 oder per Mail an felsteam@lra-toelz.de aufnehmen.

