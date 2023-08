Sexueller Übergriff an Halloween: Geständiger Tölzer (29) bekommt Bewährungsstrafe

Von: Rudi Stallein

Dass der Angeklagte geständig war, wurde ihm vom Gericht angerechnet. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Ein Tölzer musste sich vor dem Amtsgericht verantworten, zwei Frauen sexuell belästigt zu haben. Der Richter verurteilte ihn zu einer 20-monatigen Gefängnisstrafe - allerdings auf Bewährung.

Bad Tölz – Für zwei junge Frauen mündete die Halloween-Nacht des vorigen Jahrs in einem persönlichen Albtraum. Auf dem Weg von einem Lokal zum anderen entlang der Isar folgte ihnen ein Mann, der zuvor von den Frauen abgewiesen worden war, als er stark alkoholisiert versucht hatte, mit ihnen anzubandeln. In einem Waldstück, so steht es in der Anklageschrift, packte der 29-jährige Tölzer eine Frau an der Schulter, brachte sie zu Boden und versuchte mit der anderen Hand in ihre Hose zu fassen. Die zweite Frau griff entschlossen ein, packte den Betrunkenen und zog ihn weg. Als sie sich danach ihrer noch am Boden liegenden Freundin zuwandte, fiel der Mann über sie her, griff von hinten unter ihr Kleid.

Mann (29) folgt zwei Frauen nach Party in ein Waldstück

Nun wurde der gelernte Gärtner wegen versuchter sexueller Nötigung in Tatmehrheit mit sexuellem Übergriff vom Schöffengericht am Amtsgericht Wolfratshausen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Die Strafe wurde für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Die Bewährung „verdiente“ sich der Angeklagte, weil er die Angriffe auf die Frauen am 1. November 2022 gegen 0.45 Uhr zugab.

Tölzer legt vollumfängliches Geständnis ab

Ein vollumfängliches Geständnis sei „für Gericht und Staatsanwaltschaft eine Grundvoraussetzung, um überhaupt Überlegungen zu einer Bewährung anstellen zu können“, diktierte Richter Helmut Berger nach einem zu Beginn der Verhandlung mit den Prozessbeteiligten geführten Rechtsgespräch ins Sitzungsprotokoll. „Dass den Opfern somit belastende Zeugenaussagen vor Gericht erspart bleiben, ist in Verfahren mit sexuellem Inhalt hoch anzurechnen“, begründete der Richter das Entgegenkommen.

Es tue seinem Mandanten leid, erklärte der Verteidiger. Schuld an der Sache seien zu viel Bier, Wodka und Whisky gewesen. „Den Alkohol verträgt er nicht“, so der Rechtsanwalt. „Es war ihm eine Lehre.“ Auf dem Heimweg sei der Angeklagte, der nicht mehr vor Ort war, als die hinzugerufene Polizei eintraf, verprügelt worden. „Er vermutet, dass es mit dem Vorfall zusammenhängt“, sagte der Anwalt. Ein Foto in den Ermittlungsakten zeigte das Gesicht des Angeklagten mit einem Schnitt unter dem linken Auge.

Tölzer nach sexuellen Übergriffen verprügelt

Weil die überfallen Frauen sehr genaue Angaben zur Kleidung des Täters gemacht hatten, konnte der Mann noch in derselben Nacht festgenommen werden. Die Staatsanwältin hielt dem Beschuldigten zwar auch dessen Geständnis zugute, wertete jedoch eine „hohe kriminelle Energie“ strafschärfend. „Die zwei Frauen haben deutlich gesagt, dass sie nichts von ihm wollen – und er verfolgt sie in ein Waldstück, das ist kriminell“, betonte die Anklagevertreterin.

Das Gericht blieb in seinem Strafmaß zwei Monate unter dem Antrag der Staatsanwältin, die ein Jahr und zehn Monate gefordert hatte. Die Verteidigung hielt 18 Monate für ausreichend. Als Auflage muss der Verurteilte, der sich in der Verhandlung bei seinen Opfern entschuldigte, 500 Euro an den Verein „Netz – Trägerverein gegen sexuelle Gewalt“ zahlen. Zudem erteilte ihm das Gericht für ein Jahr ein Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit. „Trinken Sie lieber gar keinen Alkohol“, empfahl der Richter. „Oder nur zu Hause, aber nicht mehr, wenn sie auf die Straße gehen.“

