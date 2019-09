Sicher auf dem Weg zur Schule: Tipps von der Kreisverkehrswacht Bad Tölz-Wolfratshausen

Zur Schule gehen will gelernt sein. Die Kreisverkehrswacht Bad Tölz-Wolfratshausen gibt Empfehlungen, wie der Schulweg am Besten geübt werden kann.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Am Dienstag, 10. September beginnt für knapp 1000 Kinder im Landkreis das allererste Schuljahr. „Vom Kindergarten in die Schule, das ist ein großer Schritt für Kinder“, sagt Ilka Fottner. Damit die Abc-Schützen sicher ans Ziel kommen, rät die Vorsitzende der Kreisverkehrswacht den Schulweg vorher zu üben und dabei auf einige Dinge zu achten. Das Wichtigste zuerst: Den sichersten Schulweg wählen, auch wenn man dabei kleinere Umwege geht. An gefährlichen Überwegen und an Ampeln stehen auch in diesem Jahr wieder ausgebildete Verkehrshelfer.

Vormachen, wie es geht: Durch demonstrativ vorbildliches Verhalten zeigen Eltern den Kindern worauf sie achten müssen. Durch eine Checkliste lässt sich das Gelernte überprüfen: Achten Sie darauf, ob das Kind am Bordstein immer anhält, den Blickkontakt mit dem Fahrzeugführer sucht, nicht zwischen parkenden Autos auf die Straße tritt, das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer berücksichtigt, die eigene Absicht deutlich anzeigt, etwa durch Handzeichen und die Geschwindigkeit von Fahrzeugen abschätzen kann

Sich Zeit lassen: „Vor allem am ersten Schultag lohnt es sich, früher aufzustehen“, sagt Fottner, „sonst gerät man in Stress.“ Morgens brauchen die Kinder ausreichend Zeit, sodass sie den Schulweg in Ruhe bewältigen können. Ein positiver Nebeneffekt: „Wenn die Kinder in der Früh ratschen, bildet das und sie sind in der Schule konzentrierter“, meint Fottner.

Mit dem Bus, Auto oder Fahrrad: Wer lange Strecken mit dem Auto zurücklegt, dem rät Ilka Fottner, nicht direkt vor der Schule zu parken. 200 bis 300 Meter davor sei es meistens sicherer und vermeidet ein Verkehrschaos vor dem Schulhaus.

Die wenigsten Unfälle ereignen sich nach Zahlen des statistischen Bundesamtes bei einer Fahrt mit dem Bus. An den Haltestellen empfangen Verkehrshelfer die Schulkinder um die Unfallgefahr beim Überqueren der Fahrbahn vor oder hinter dem Bus so gering wie möglich zu halten. Hier zählt es, dass Eltern die Kinder mit den wichtigsten Regeln beim Busfahren vertraut machen.

Keine Alternative bietet für Grundschüler das Fahrrad. Zumindest bis zur vierten Klasse rät die Kreisverkehrswacht davon ab, Kinder ohne bestandene Fahrradprüfung alleine zur Schule zu schicken. Wenn schon zweirädrig, dann am Besten Tretroller mit großen, luftgefüllten Reifen.

Sich sehen lassen: Durch Reflektoren oder Warnwesten können andere Verkehrsteilnehmer Schulkinder auch an dunklen Tagen gut ausmachen. Zur Einschulung hatte der ADAC bisher Warnwesten verteilt, „das wurde leider eingestellt“, sagt die Verkehrswachtvorsitzende. „Deshalb übernehmen wir das im Landkreis. In diesem Jahr an den sonderpädagogischen Schulen, im nächsten Jahr hoffentlich wieder an allen Schulen.“ abo

