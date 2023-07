Sicherheitsbedenken: Tölzer Wochenmarkt zieht zurück in die Marktstraße

Der Wochenmarkt am Jungmayrplatz ist Geschichte. Er zieht ab sofort wieder in die Marktstraße. © cs

Der Tölzer Wochenmarkt zieht wieder um. Nach nur einem Monat am Standort Jungmayrplatz geht es zurück in die Marktstraße. Verantwortlich dafür sind Sicherheitsbedenken.

Bad Tölz – Mit einem 17:5-Beschluss hat der Tölzer Stadtrat die April-Entscheidung des Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsausschusses zur Verlegung von Bauern- und Wochenmarkt in den Gries gekippt. In seiner Sitzung am Dienstag wurde entschieden, dass der Bauernmarkt (Freitag) am Jungmayrplatz bleibt, der Wochenmarkt (Mittwoch) aber in die Marktstraße zurückwandert. Grund waren Sicherheitsbedenken.

Dass ein Rettungswegkonzept erforderlich sei, das sei einem im April schon klar gewesen, sagte Bürgermeister Ingo Mehner einleitend. „Da waren wir zu optimistisch. Leider müssen wir uns nochmals damit befassen.“ Die massiven Beanstandungen der Sicherheitskräfte (Mehner sprach von vier Stellen) seien indes doch „unerwartet“ gekommen, sagte die stellvertretende Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier.

Rettungswege für Feuerwehr und Drehleiter reichen nicht aus

Sie rechnete vor, dass die Wagen von 11 der 12 Stände des Wochenmarktes aneinandergereiht 83 Meter messen. Zulässig wären aber nur 65, um ausreichend Rettungswege für Feuerwehr und Drehleiter nachzuweisen. Der 12. Stand stehe wegen seiner Aufbaulänge von 16 Metern sowieso schon am Fritzplatz, auch das sei problematisch. Wolle man also den Wochenmarkt am Jungmayrplatz belassen, so müsse bis Herbst ein Sicherheitskonzept erstellt und die Zahl der Stände verringert werden. Bis dahin müsse der Markt auf jeden Fall zurück in die Marktstraße. Das gilt nun ab sofort.

Die Variante, den Wochenmarkt gleich ganz in die „sichere“ Marktstraße zu verlegen, wurde dann ausführlichst diskutiert. Keine Antwort gab es dabei auf die Frage von Anton Mayer (CSU), wohin mit dem Markt, wenn Christkindl- und Ostermarkt ihn verdrängen. Der Jungmayrplatz scheide dann ja aus. Mayer hatte wegen vieler offener Fragen eine Vertagung beantragt, scheiterte aber klar (6:16).

Überlegungen, die Anzahl der Stände zu reduzieren

Christof Botzenhart (CSU) rieb sich angesichts der Sachlage verwundert die Augen. „Wie war denn das früher?“, fragte er mit Blick darauf, dass die Märkte bis zu den Sanierungsarbeiten im Gries 2018 dort stattfanden. Der Platz sei doch durch den Wegfall der Gehsteigkanten sogar größer geworden. Nur unbedeutend, erwiderte Frey-Allgaier. Die Wägen seien aber deutlich voluminöser geworden. Dann halt weniger Stände, sprach sich Botzenhart für den Jungmayrplatz aus. Die Konkurrenz zu Tölzer Geschäften könne dabei durchaus Kriterium sein.

Gibt es die Möglichkeit, die erlaubte Standzahl auf Wochen- und Bauernmarkt aufzuteilen?, wollte Jungmayrplatz-Befürworter Toni Kollmeier (Grüne) wissen. Er wunderte sich auch, dass dies all die Jahre gut gegangen sei und nun plötzlich ein Problem darstelle. Mit sechs Ständen sei der Bauernmarkt am oberen Limit. Außerdem sei er privat organisiert, gab Frey-Allgaier zu bedenken. „Vom Angebot besteht natürlich auch ein Unterschied.“

Standortfrage: Man muss merken, wann man verloren hat“

Ulrike Bomhard (FWG) hakte nach. Es stehe doch sowieso ein Obststand regelmäßig in der unteren Marktstraße. „Kann man da nicht den großen von unten dazutun?“ Mehner konnte sich indes nur schwer vorstellen, dass der Markt geteilt wird. „Das wäre dann auch ohne Sichtverbindung.“ Für Johannes Gundermann (Grüne) war das kein Problem. Im Übrigen hätten die Marktbeschicker bestimmt auch kleinere Fahrzeuge. Er votierte für einen kleineren Wochenmarkt. „Sonst zäumen wir das Pferd von hinten auf.“

Ein kleinerer Markt verliere an Attraktivität, meinten Andrea Niedermaier (FWG) sowie Michael Ernst (SPD). Letzterer hielt dies auch deshalb für nötig, „weil Konkurrenz das Geschäft belebt“. Er reihte sich in die Riege der Marktstraßen-Befürworter ein wie Willi Streicher (SPD), der noch im April für den Jungmayrplatz den Finger gehoben hatte. Das Sicherheitsgutachten sei eindeutig. „Man muss merken, wann man verloren hat.“ Er erinnerte daran, dass die Märkte im Gries geboren wurden.

Christine Brandl (CSU) machte es kurz: „Wir müssen rauf. Aber was mich stutzig macht, ist, dass man das nicht vorher geklärt hat. Ingo, da musst Du den Kopf hinhalten.“ Ja, räumte der ein. „Es wäre sinnvoll gewesen, das vorher zu prüfen.“

Markt ist „eine Nummer zu groß für den Jungmayrplatz“

Richard Hoch (Grüne) gab zu, in seiner Meinung gespalten gewesen zu sein. „Das hat sich nun erledigt.“ Seine Argumente: „Wir brauchen einen attraktiven Markt zur Erhöhung der Besucherfrequenz. Die Marktstraße wird davon profitieren.“ Die Marktgröße dürfe man hingegen nicht antasten. Das ist halt „eine Nummer zu groß für den Jungmayrplatz“.

Matthias Winter (CSU) dachte laut darüber nach, dass es in anderen Städten durchaus möglich sei, Käse-, Blumen- und Gemüsemärkte getrennt zu veranstalten und hielt Jungmayrplatz und Marktstraße für so ein Modell für geeignet. „Das wäre charmant“. Dafür sei Tölz zu klein, war die Antwort der Verwaltung.

Harrers Bedenken wegen der Sicherheit wurden ignoriert

Julia Dostthaler (CSU) wollte schließlich nochmals mit Vertretern aller Interessengruppen diskutieren, was Mehner ablehnte. „Es ist genug diskutiert worden.“

Peter von der Wippel (FWG) sprach sich auch gegen eine Vertagung aus. „Dann geht das Herumgeeiere bloß weiter.“ Die Sicherheitsbedenken seien überhaupt nicht überraschend gekommen. Der Kollege Martin Harrer habe darauf unmissverständlich in der April-Sitzung hingewiesen. „Das ist ignoriert worden.“

Für die endgültige Verlegung des Wochenmarkts in die Marktstraße votierten: Mehner, Mayer, Bauer, Mühlberger, Eberl, Brandl, Winter (alle CSU), Fottner, Lindmair, von der Wippel, Niedermaier, Harrer (alle FWG), Ernst, Streicher (beide SPD) sowie Saumweber, Pfund und Hoch (alle Grüne). Für den Jungmayrplatz stimmten: Gundermann, Kollmeier (beide Grüne), Bomhard (FWG), Dostthaler und Botzenhart (beide CSU).

Von Christoph Schnitzer

