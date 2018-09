Sie brennen fürs Retten: Die Tölzer Feuerwehr wird 150

Einst mussten die Bürger zu an bestimmten Stellen abgestellten Eimern greifen, wenn es in Tölz brannte. Die Löscheinsätze wurden deutlich strukturierter und die technische Ausstattung ausgefeilter, seit sich vor 150 Jahren die Freiwillige Feuerwehr gründete. Jetzt wird das Jubiläum groß gefeiert.

Bad Tölz– „Die Bauart und die Bedachung des Marktes Tölz ist besorgniserregend Feuer gefährlich. Die in den letzten Jahren immer zahlreicheren und großen Brandunglücke, die in den letzten 10 Jahren – erfahrungsgemäß – an Vehemenz immer fürchterlicher und anhaltender werdenden Stürme, sind gewiß Mahnrufe zu erhöhter Wachsamkeit und verdoppelter Vorsicht.“ So steht es im Protokoll einer Sitzung der Gemeindebevollmächtigten in Tölz in den 1860er-Jahren. Sehr erfreut zeigte sich das Gremium daher, dass sich „unter den jungen Leuten ein Turnverein gebildet hat, der zugleich als Freiwillige Feuerwehr seine Dienste dem Magistrat anbietet.“ Ein Aufruf des Magistrats zur Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr im Markt Bad Tölz folgte am 15. August 1868, und die neue Organisation formierte sich am 21. September 1868.

Der 150. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr Bad Tölz ist nun Anlass zum nächsten großen Fest in der Stadt: Das Jubiläum wird von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. September, begangen. Höhepunkt wird ein Festzug mit etwa 950 Teilnehmern und etlichen historischen Fahrzeugen, Spritzen und Kutschen.

Seit eineinhalb Jahren laufen laut dem Vorsitzenden Michael Lindmair die Vorbereitungen. „Der Festausschuss hat zuletzt jede Woche getagt“, berichtet er. Immer wieder habe sich auch die gesamte Mannschaft zu Vorbereitungsabenden getroffen. Mit viel Recherchearbeit war zudem die Erstellung der 114 Seiten starken Festschrift verbunden, die laut Lindmair „gerade im Druck“ ist und ihr Augenmerk auf die vergangenen 25 Jahre legt – also die Zeit seit der letzten Festschrift zur 125-Jahr-Feier.

+ Die Ausrüstung wurde immer professioneller: Die vierte Kompanie der Freiwilligen Feuerwehr Bad Tölz mit der Kraftfahrspritze von 1924. © Privatarchiv Nadler

Jetzt gehe es in die heiße Phase. Da stehe zum Beispiel der Aufbau des Festzelts an, das an eine Halle des 1997 eingeweihten Gerätehauses an der Lenggrieser Straße anschließt und mit ihr zusammen sozusagen den „Festsaal“ bildet. Die Jüngeren werkeln an der Umgestaltung eines Feuerwehrhauses zur Bar. „Das wird von der Optik her was ganz Besonderes“, verspricht Lindmair. Der Aufwand zum Jubiläum ist groß, „aber so etwas bringt den Zusammenhalt enorm voran“, freut sich der Vorsitzende.

Heute sei die Feuerwehr mit 90 aktiven Mitgliedern – davon vier Frauen – „gut aufgestellt“, auch wenn „Nachwuchs immer ein großes Thema ist“. Dazu, dass die Wehr auch tagsüber immer einsatzbereit ist, tragen laut Lindmair zudem „Doppelmitgliedschaften“ bei: Feuerwehrleute, die nicht in Bad Tölz leben, aber hier arbeiten, können dadurch im Bedarfsfall vor Ort mit ausrücken. Im Jahr 2017 war die Tölzer Feuerwehr bei 47 Brandeinsätzen gefragt – so häufig wie in den vergangenen 30 Jahren nicht.

Den ersten großen Einsatz hatte die Freiwillige Feuerwehr laut Chronik übrigens 1884, als das Anwesen des Lohnkutschers Geiger an der Marktstraße zu brennen anfing und das Feuer auf mehrere Gebäude übergriff. Dem fielen das Haus des Kupferschmieds und das Kolberanwesen zum Opfer. Doch die mutigen Männer aus dem Turnverein verhinderten Schlimmeres.