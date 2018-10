Sie setzen sich für die Rechte der Schüler im Landkreis ein

Arbnore Llolluni aus Bad Tölz und Bonny Dellerer aus Bad Heilbrunn sind die neuen Schülersprecherinnen im Landkreis.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit Arbnore Llolluni vertritt eine Tölzerin in diesem Schuljahr die Interessen aller Schüler in der Region: Die 16-Jährige ist die neue Landkreis-Sprecherin. Vertreten wird sie durch Bonny Dellerer aus Bad Heilbrunn.

Letztere will in erster Linie Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte ihrer Mitschüler sein. „Die Leute, die Hilfe brauchen, sollen sie auch bekommen“, sagt die 14-Jährige, die die 9. Klasse der Mittelschule in Benediktbeuern besucht. Am Ende den Erfolg zu sehen, wenn man sich für etwas einsetzt – das gefiel Bonny Dellerer schon, als sie noch in Penzberg auf die Montessori-Schule ging und dort als Sprecherin fungierte. Nun hofft sie, auch auf Landkreis-Ebene etwas bewegen zu können.

Arbnore Llolluni hegt bereits einige Pläne, vor allem für die Tölzer Südschule. Hier besucht die 16-Jährige die 10. Klasse und ist Sprecherin der Mittelschule. Derzeit setzt sie sich unter anderem dafür ein, dass am Pausenverkauf mehr gesunde Lebensmittel wie Obst und Gemüse angeboten werden.

Außerdem will Arbnore Llolluni Wasserspender einführen, an denen sich alle Schüler gratis bedienen können.

Ihre Stärken sieht die Jugendliche in ihrem guten Ausdrucksvermögen. Und in ihrem gewinnenden Wesen. „Ich komme mit allen gut zurecht“, sagt Arbnore Llolluni. Keine schlechten Voraussetzungen also für eine Landkreis-Schülersprecherin.