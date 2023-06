Sieben Routen, 400 Kilometer: Mit dem Gravelbike durchs Tölzer Land

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Das Gravelbike kombiniert die Vorzüge von Rennrad und Mountainbike. Sieben Touren hat Sara Hallbauer nun für Tölzer Land Tourismus zusammengestellt. © Axel Hallbauer

Eine Wackersbergerin hat gemeinsam mit Tölzer Land Tourismus (TLT) sieben Gravelbike-Routen ausgearbeitet. Die Touren führen durch die Region.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Freizeitdruck im alpinen Bereich im Tölzer Land ist groß, für ein bisschen Entlastung könnten neu entwickelte Routen für das Gravelbike sorgen. Das hofft zumindest das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Ein Gravelbike ist eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike, das vielseitig einsetzbar ist. Im Gegensatz zum Rennrad ist der Fahrradtyp auch für Ausflüge in unebenes Gelände geeignet. Das zeigt auch der Name: Das englische Wort Gravel bedeutet Schotter. „Es kombiniert die Vorzüge von Rennrad und Mountainbike, was konkret bedeutet: Weg von Autos und Asphalt, aber nicht gleich ins alpine Gelände“, so das Landratsamt. Das Gravelbike sei eine gute Alternative zum Mountainbike und geeignet für all jene, denen steile und ausgesetzte Mountainbike-Routen zu viel sind.

400 Kilometer „feinste Gravelrouten durchs Tölzer Land“

Mit der Wackersbergerin Sara Hallbauer lebt eine „absolute Gravel-Expertin“ in der Region. Gemeinsam mit ihr hat Tölzer Land Tourismus (TLT) nun 400 Kilometer „feinste Gravelrouten durchs Tölzer Land“ ausgearbeitet. Damit sei man auf diesem Gebiet Vorreiter in Oberbayern, so die Pressemitteilung.

Die 43-jährige Sara Hallbauer weiß, was eine gute Gravelbike-Tour ausmacht, ist sie doch schon mit dem Rad quer durch Deutschland vom Rhein ans Kap Arkona gefahren. Ganz aktuell verbucht sie den Sieg beim „Italy Divide“, einem Gravel-Rennen von Pompeji bei Neapel nach Torbole am Gardasee über 1250 Kilometer und 22 000 Höhenmeter für sich. Sie erreichte nach 132 Stunden als erste Frau das Ziel – mit eigenem Gepäck und ohne Begleitfahrzeug.

Touren für Gäste und Einheimische

Etwas gemütlicher sind die Touren, die sie im Landkreis zusammengestellt hat. Sieben davon gibt es mit 30 bis 90 Kilometer Länge sowie mit 380 bis hin zu 1130 Höhenmetern. „Sie führen immer durch die schöne Voralpenlandschaft und sind reizvoll für Gäste, aber natürlich auch ganz besonders für Einheimische, die quasi direkt von der Haustür aus losradeln können“, so das Landratsamt. Da kann man beispielsweise „Graveln durch den Isarwinkel“. Dahinter verbirgt sich eine 54 Kilometer lange Runde durchs Gaißacher Moos. Wer noch länger unterwegs sein möchte, fährt die gut 80 Kilometer von Bad Tölz zum Isarursprung – und verbringt einen Tag „auf den schönsten Wald- und Forstwegen mit einem wundervollen Blick auf das Wetterstein- sowie das Karwendelgebirge.“ Garniert werden die Tourentipps mit Vorschlägen, wo man am besten einkehren kann und welche kulturellen Besonderheiten an der Strecke liegen.

Alle Informationen

zu den Touren sowie die Strecken in der Kartenansicht und fürs Fahrrad-Navigationsgerät sind im Internet auf www.toelzer-land.de/gravel zu finden.

