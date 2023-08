„Signs of Fame Award“ für die Bananafishbones

Kultur

Von Ines Gokus schließen

Die Tölzer Band wird im „Fernwehpark“ in Oberkotzau in einer Reihe mit internationalen Prominenten verewigt. Die Musiker denken derzeit an ein neues Album.

Bad Tölz – Das Tölzer Trio Bananafishbones ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten seines Bestehens immer wieder bestätigt. Jetzt wurde den drei Musikern, Florian Rein sowie die Brüder Sebastian und Peter Horn, nochmal eine besondere Ehre zuteil: Sie wurden mit dem „Signs of Fame Award“ für ihre langjährigen Erfolge im Genre Musik ausgezeichnet und sind nun im „Fernwehpark“ in Oberkotzau bei Hof auf einer Tafel verewigt.

Auch Peter Maffay und die Scorpions sind dabei

Wer jetzt an den berühmten „Walk of Fame“ in Hollywood denkt, hat gar nicht so unrecht – auch wenn die Dimensionen ein wenig überschaubarer sind. Dennoch steht die Tölzer Band auf einer Ebene mit namhaften Musikern, Schauspielern, Moderatoren, Politikern und anderen Prominenten aus dem In- und Ausland. Der „Fernwehpark“ ist eine große Touristenattraktion in der Gegend um Hof. Initiator Klaus Beer, Filmemacher, Weltenbummler und Buchautor, hat den Park 1999 eröffnet. Er wollte damit ein Zeichen für Freiheit und Völkerverständigung setzen. Zu sehen gibt es Orts-, Straßen- und andere Schilder von Sidney bis Hamburg sowie unzählige handsignierte Tafeln von Künstlern oder deren Handabdrücke. Verewigt sind Peter Maffay, The Scorpions, Robin Gibb, Ulf Merbold, Sarah Connor, Hans-Dietrich Genscher, Chris Norman, Suzie Quatro, Günther Jauch, Arnold Schwarzenegger und Doris Dörrie sowie weite Teilen der deutschen Comedy- und Kabarettriege, um nur eine wenige der „Signs of Fame“-Preisträger zu nennen.

„Ein Zeichen gegen Rassismus, für Freiheit und eine friedliche Welt“

Dabei geht es weder um Geld noch Glanz und Gloria – die Verleihungen finden in kleinem Rahmen statt –, sondern eher um die Message: „Der Award setzt ein Zeichen gegen Rassismus, für Freiheit und eine friedliche Welt“, sagt Fishbones-Drummer Florian Rein. „Da sind wir gern dabei, denn das ist uns eine Herzensangelegenheit.“ Aufmerksam auf die Band aus dem Oberland wurde der „Fernwehpark“-Betreiber schon vor langer Zeit, er ist Fan ihrer Musik. Nun hatten die Fishbones einen Auftritt in Hof und nutzten die Gelegenheit, um ihre Würdigung entgegenzunehmen.

Gibt‘s bald ein neues Album?

Nach einigen Auftritten ist für die Fishbones erst mal Pause bis zu den Weihnachtskonzerten. Voller Vorfreude sind die Musiker auch, was ein neues Studioalbum betrifft, allerdings mangelt es an Zeit. „Wir haben viele neue Lieder, aber wir bräuchten auch mal sechs oder acht Wochen, um das Album einzuspielen“, bedauert Rein. Alle drei sind noch in anderen Bands und Projekten erfolgreich – Stichworte Heimatdamisch und Dreiviertelblut –, sodass die Bananafishbones manchmal zu kurz kommen. „Aber wir wollen es möglichst bald angehen“, macht Rein Hoffnung auf ein neues Album. Vielleicht beflügelt sie ja der Award.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.