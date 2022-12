Silvester-Tipps für Kurzentschlossene im Tölzer Land

Von: Elena Royer

Der Lenggrieser Glühweinstand ist über den Jahreswechsel geöffnet. Müller/A © Wolfgang Mueller

Die einen wissen schon seit Januar, wie sie Silvester verbringen. Für die anderen kam das Jahresende mal wieder zu schnell. Wer noch immer keinen Plan für die letzte Nacht des Jahres hat, der wird vielleicht hier fündig.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Im Posthotel Hofherr in Königsdorf wird es am 31. Dezember stimmungsvoll und lustig. Dort findet ein großer Silvester-Ball in festlichem Ambiente statt, wie Lydia Hofherr, Chefin des Posthotels Hofherr, mitteilt. Für Stimmung sorgt die „Walter-Autsch-Band“, außerdem gibt es ein festliches Silvester- und ein Dessertbüfett. Das neue Jahr kann man im „Hofherr“ mit einem Glas Punsch an der offenen Feuerstelle begrüßen, danach gibt’s Weißwürste. Der Silvester-Ball beginnt um 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr). Wichtig ist eine vorherige telefonische Anmeldung, betont Lydia Hofherr.

Musik und Feuerwerk

Im Hotel „Grauer Bär“ in Kochel am See gibt es ein Silvestermenü, wie Mitinhaber Peter Sebald erklärt. „Eine Anmeldung ist nötig, wir sind fast voll.“ Außerdem können sich die Gäste auf einen Alleinunterhalter sowie auf ein Feuerwerk um Mitternacht freuen.

In Bad Tölz kann man das neue Jahr unter anderem im „Jailhouse“ begrüßen. „Wir haben ganz normal ab 12 Uhr geöffnet und es gibt Essen à la carte“, sagt Geschäftsführerin Steffi Hörmann. „Ab 18 Uhr haben wir einen DJ im Haus, und wenn wir mit den Essen durch sind, dann geht es eher in Richtung Party – das heißt, die Musik wird lauter und das Licht dunkler“, erklärt Hörmann. Um Mitternacht gibt es wie jedes Jahr ein großes Feuerwerk. „Zum Essen wäre eine Reservierung gut“, rät die Geschäftsführerin, „da sind wir schon ziemlich voll.“ Zum Feiern sei aber ausreichend Platz.

Auch wer im benachbarten „Pistolero“ feiert, kann das Feuerwerk vor dem „Jailhouse“ bestaunen. „Wir starten traditionell um 23 Uhr“, sagt Inhaber Johannes Mottl. Einlass ist ab 18 Jahren. „Um Mitternacht gibt’s gratis Prosecco, und für alle, die vor Mitternacht kommen, einen Welcome-Shot und vergünstigten Eintritt“, so Mottl. Ein renommierter DJ heizt den Gästen im „Pistolero“ ein.

„Kult“ sagt „Danke“

Das neu renovierte „Kult“ in Tölz feiert unter dem Motto „Danke“ ins neue Jahr. „Wir haben freien Eintritt bis 0.30 Uhr“, erklärt Geschäftsführer Tom Kriegenherdt. „Für die ersten 100 Gäste gibt es einen Mitternachtsprosecco.“ Ab 23 Uhr geht’s los. Auf zwei Areas gibt es Musik von 1980 bis 2022.

Das „Rocks off“ öffnet ab 20 Uhr seine Türen. „Wir sind einfach nur da“, sagt Inhaber Francesco „Dino“ Garrasi, und meint damit, dass es bei ihm keine speziellen Aktionen zu Silvester gibt. „Wir setzen auf Tradition, das wird eine riesen Party“, versichert er. Weil schon fast ausreserviert ist, wäre eine Reservierung gut. Der Eintritt ist frei.

Glühweinstand in Lenggries

In Lenggries können sich Nachtschwärmer bis 2 Uhr am Glühweinstandl vor der Tourist-Info aufwärmen. Dort versorgt die Bergwacht Lenggries von 10 bis 16 Uhr und von 23 bis 2 Uhr die Besucherinnen und Besucher mit dem warmen Getränk.

