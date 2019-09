„Toleranz ist kein Wettbewerb“

Mit viel teils bitterbösem Humor begeisterte Simon Pearce die Gäste seines Programms im Tölzer „Gasthaus“.

Bad Tölz – „Die Grenzen der politischen Korrektheit durch Humor überwinden“: Das ist das Ziel von Simon Pearce. Der Comedian aus Puchheim zeigte jetzt im gut gefüllten „Gasthaus“ in Bad Tölz sein Bühnenprogramm „Allein unter Schwarzen“. In seiner Schilderung der Jugend eines Dunkelhäutigen in Bayern nimmt er gekonnt Klischees, Vorurteile und Alltagsrassismus aufs Korn.

Gleich zu Beginn stellte er klar: „Ihr dürft gerne lachen, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, dann müsst ihr.“ Zum Lachen zwingen musste er die Gäste aber nicht. „Bayern haben ja auch viel Humor“, stellte Pearce fest – den habe er sogar als Fan der Münchner Löwen noch nicht verloren. Die Menschen in Bayern seien auch freundlicher: „Wenn ich in München aus dem Zug aussteige, klatschen die Leute“ – eine doppelbödige Anspielung darauf, dass er – selbst wenn es wohlmeinend ist – aufgrund seines Äußeren bisweilen in die Flüchtlings-Schublade gesteckt wird.

Pearce ist der Sohn der Volksschauspielerin Christiane Blumhoff. Sein Vater ist Nigerianer und hatte dem jungen Simon schon früh eingebläut: „Du darfst keine Scheiße bauen.“ Denn die einzige schwarze Familie in dem kleinen Vorort von München stand unter Beobachtung. Und manches lief zu Hause etwas anders ab als bei den Nachbarn. „Der Papa hat alle meine Freunde vergrault.“ So habe er daheim regelmäßig Kaninchen das Fell abgezogen und im Garten kopflose Hühner zum Ausbluten aufgehängt. Als die Zuhörer im „Gasthaus“ verständnisvoll nickten, meinte Pearce: „Hier auf’mLand schockt das keinen. In München hätten sie schon längst alle gspiem“.

Simon Pearce: „Humor hat mir in vielen Lebenslagen geholfen“

Pearce spielte auf der Bühne Szenen nach, hüpfte und tanzte. „Ich habe schließlich in Afrika noch Antilopen gejagt“, sagt er ironisch. Schon vor der Pause ging durch die viele Bewegung das Mikro kaputt. Pierce machte einfach ohne weiter.

Im zweiten Teil der Show wurde es ernster. Der Kabarettist berichtete von rassistischen Äußerungen eines Arbeitskollegen: „Neger haben nur Aids, Grippe und Krebs gebracht.“ Einmal sei er auch auf der Flucht vor Neonazis in einen See gesprungen.

Heute ist sich Simon Pearce sicher, dass ihm der Humor in vielen Lebenslagen am meisten geholfen habe. Ihn störe es, dass in der Rassismus-Debatte immer über Begrifflichkeiten gesprochen werde. Der politisch korrekte Begriff „Maximalpigmentierter“ klinge wie eine medizinische Diagnose. In München seien die Menschen besonders darauf bedacht, nichts falsch zu machen. Pearce meinte: „Toleranz ist gut.“ Aber wenn sie zum Wettbewerb ausarte, „wer toleranter ist“, dann laufe wohl etwas schief. (Anton Böhm)

